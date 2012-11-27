Президентом ТВі став Портников

Президентом телеканалу ТВі (телекомпанія "ТелеРадіоСвіт") став Віталій Портников.

Наталія Катеренчук зайняла посаду генерального директора каналу. Раніше цю посаду обіймав Микола Княжицький, який був обраний народним депутатом України, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

Відповідно до рішення редакційної ради телеканалу, М.Княжицький став головою редакційної ради на громадських засадах.

До редакційної ради каналу входять також В.Портніков, Н.Катеренчук, Артем Шевченко, Мирослав Маринович, Адам Міхнік, Мартин Войцеховський, Ладислав Снопков.