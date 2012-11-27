ТОП-10 (27 листопада)

Азаров не виключає нульовий або від'ємний показник ВВП цього року

Єврогрупа та МВФ виділять фіндопомогу Греції у розмірі 43,7 млрд євро

Дохідну частину бюджету-2012 виконано не буде, заявляє Порошенко

Дефіцит держбюджету у січні-жовтні зріс у 2,6 раза - до 33,2 млрд грн

Азаров заявляє, що Україна не має наміру змінювати плани щодо перегляду мит у СОТ

Мінфін залучив до держбюджету 503 млн грн від продажу ОВДП

Україна скоротила імпорт газу з РФ на 28%

Україна скоротила транзит нафти до країн ЄС на 19%

Україна скоротила виробництво бензину на 41%, дизпалива - на 46%

У Кабміні хочуть пом'якшити монетарну політику для зростання економіки

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Азаров не виключає нульовий або від'ємний показник ВВП цього року

Прем'єр-міністр України Микола Азаров не виключає нульовий або від'ємний показник ВВП за підсумками цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у вівторок, 27 листопада, на з'їзді Федерації роботодавців України.

«Ми орієнтувалися на економічне зростання приблизно в 3,5%. Добре, якщо матимемо плюс після завершення року», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, згідно з консенсус-прогнозом, підготовленим експертами і опублікованим на сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі, зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2012 році становитиме не більше 1%. Згідно з прогнозом, у 2013 році зростання ВВП становитиме 2,9%.

Нагадаємо, що в серпні консенсус-прогноз встановлював зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) країни в 2012 році на рівні 2,3% замість 3,2% прогнозованих у квітні поточного року.

У листопаді Світовий банк заявив, що може погіршити свій макроекономічний прогноз по Україні за результатами 2012 року.

У липні Світовий банк прогнозував зростання ВВП України на рівні 2%.

Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%.

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Єврогрупа та МВФ виділять фіндопомогу Греції у розмірі 43,7 млрд євро

Країни єврозони і представники Міжнародного валютного фонду дійшли згоди про виділення 43,7 млрд євро фінансової допомоги Греції.

«Це не просто гроші. Це обіцянка кращого майбутнього для народу Греції і країн зони євро в цілому», - заявив голова єврогрупи Жан-Клод Юнкер.

Голова МВФ Крістін Лагард привітала угоду, яка «зробить істотний внесок у стабільність її (Греції - ред.) боргу».

Раніше стало відомо, що було вирішено скоротити державний борг Греції до 124% ВВП до 2020 року, передає «Газета.Ru».

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Дохідну частину бюджету-2012 виконано не буде, заявляє Порошенко

Дохідну частину державного бюджету на 2012 рік виконано не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у вівторок на прес-конференції міністр економічного розвитку та торгівлі Петро Порошенко.

«План доходів бюджету 2012 року виконано не буде, й ніколи не проводився секвестр бюджету в грудні», - сказав П.Порошенко.

У зв'язку з цим він зазначив, що рішення щодо секвестру бюджету зазвичай ухвалюється за підсумками 9 місяців.

П.Порошенко зазначив, що 4 квартал 2012 року показав різке падіння експорту України, що позначилося на показниках. Водночас П.Порошенко підкреслив, що держбюджет має достатньо коштів, щоб профінансувати соціальні статті. «Є ризик недофінансування частини капітальних інвестицій», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, на думку експерта Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександри Бетлій, уряд України навряд чи піде на проведення секвестру державного бюджету.

Вона відзначила, що оприлюднені Міністерством фінансів України дані щодо ситуації з виконанням держбюджету поки не дають підстав розраховувати на дотримання планових показників.

«При перегляді бюджетних показників наприкінці березня - початку квітня уряд вирішив базувати оцінки на дуже оптимістичних показниках. В результаті було затверджено дуже завищені показники доходів державного бюджету. Уповільнення економіки зробило фактично неможливим виконання доходів цього року. Зокрема, йдеться про вірогідне невиконання доходів по більшості джерел і, перш за все, по податку на додану вартість (ПДВ)» - зазначила О.Бетлій.

«Уряд навряд чи піде на секвестр бюджету. Більше всього доходи й витрати бюджету не будуть виконані по річному плану. При цьому дефіцит бюджету буде вищим за передбачений у законі (у законі про держбюджет на поточний рік - УНІАН) показник» - повідомила експерт.

Також О.Бетлій нагадала, що уряду вдалося залучити додаткове фінансування завдяки додатковому випуску єврооблігацій на суму 1,25 млрд дол.

Довідка УНІАН. Дефіцит держбюджету України в січні-вересні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшився в 3 рази - до 24,381 млрд грн. Загальний фонд держбюджету за 9 місяців ц.р. виконано з дефіцитом 22,115 млрд грн, що в 2 рази більше, ніж за 9 місяців 2011 року.

Згідно з чинною редакцією Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (із поправками), доходи бюджету плануються на рівні 372,331 млрд грн, у т.ч. доходи загального фонду - 320,598 млрд грн, витрати - 404,298 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 351,194 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік заплановано на рівні 31,129 млрд грн, у т.ч. дефіцит загального фонду - 27,245 млрд грн.

Бюджет розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.

На початку листопада Президент України схвалив збільшення дефіциту держбюджету 2012 року на 7,7 млрд грн для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію для населення.

Секвестр – пропорційне скорочення витрат бюджету за винятком захищених статей, що проводиться в разі перевищення граничного розміру дефіциту бюджету протягом часу, що залишився до кінця поточного року.

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Дефіцит держбюджету у січні-жовтні зріс у 2,6 раза - до 33,2 млрд грн

Дефіцит державного бюджету України в січні-жовтні 2012 року порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшився у 2,6 раза — до 33,203 млрд грн. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За даними міністерства, лише у жовтні дефіцит держбюджету зріс на 36%, або на 8,822 млрд грн.

Загальний фонд держбюджету за 10 місяців п.р. виконано з дефіцитом 31,276 млрд грн, що в 2,4 раза більше, ніж за 10 місяців 2011 року. При цьому в Мінфіні заявляють, що бюджетним розписом на цей період передбачено дефіцит у розмірі 41,333 млрд грн.

У січні-жовтні 2012 року доходи держбюджету становили 273,502 млрд грн - 73% від планового показника у 373,960 млрд грн на весь 2012 рік. Зокрема, надходження за січень-жовтень п.р. до загального фонду держбюджету становили 230,561 млрд грн при запланованому показнику на 2012 рік - 322,226 млрд грн.

Надходження податку на додану вартість до загального фонду становили 150,818 млрд грн, що на 8,7% більше, ніж за відповідний період 2011 року. Бюджетне відшкодування ПДВ грошовими коштами збільшилося на 11% і становило 39,572 млрд грн.

Загальний фонд державного бюджету одержав 42,566 млрд грн податку на прибуток підприємств, що на 2,7% більше, ніж роком раніше.

Акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) до загального фонду надійшло 19,514 млрд грн, що на 7,6% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Видатки держбюджету в січні-жовтні становили 302,631 млрд грн, або 73% від планового показника у 413,605 млрд грн на весь 2012 рік. Зокрема, видатки загального фонду становили 262,225 млрд грн, що, відповідно, також становить 73% від запланованої суми видатків у 360,501 млрд грн на весь 2012 рік.

У січні-жовтні 2012 року на покриття дефіциту Пенсійного фонду для виплати пенсій за рахунок коштів державного бюджету було перераховано 12,302 млрд грн.

За цей період з держбюджету було надано кредитів у сумі 5,245 млрд грн, сума повернених кредитів становила 1,171 млрд грн.

У січні-жовтні 2012 року погашення основної суми боргу державного бюджету становило 54,883 млрд грн, зокрема, погашення внутрішнього боргу — 29,941 млрд грн, зовнішнього — 24,943 млрд грн.

Державні запозичення до держбюджету були здійснені в обсязі 92,179 млрд грн, зокрема до загального фонду — 88,201 млрд грн. На внутрішньому ринку було залучено 59,926 млрд грн, від зовнішніх джерел надійшло 32,253 млрд грн.

За січень-жовтень 2012 року від приватизації до держбюджету надійшло 5,662 млрд грн.

Зведений бюджет за січень-жовтень 2012 року виконано з дефіцитом у сумі 29,184 млрд грн. Доходи зведеного бюджету становили 353,685 млрд грн, видатки — 378,768 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно з діючою редакцією Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 373,960 млрд грн, зокрема, доходи загального фонду - 322,227 млрд грн, видатки — 413,605 млрд грн, зокрема видатки загального фонду — 360,501 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік заплановано у розмірі 38,807 млрд грн, зокрема дефіцит загального фонду — 34,923 млрд грн.

Бюджет розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.

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Азаров заявляє, що Україна не має наміру змінювати плани щодо перегляду мит у СОТ

Україна не має наміру змінювати плани з перегляду мит у рамках членства у Світовій організації торгівлі, незважаючи на негативну реакцію деяких членів СОТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, виступаючи у вівторок, 27 листопада, на з'їзді Федерації роботодавців України.

«Чи відступить уряд від своїх пропозицій? Звичайно, ні. Вестимемо переговори, домовлятимемося. Це наше право, передбачене статутом. І ми це право повинні використовувати в повному обсязі. Подобається це комусь чи не подобається, ми цим займатимемося», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що Україна вступила до СОТ не з найкращими умовами. І додав, що винні відомі.

«В принципі, можна знайти персонально відповідальних за такі норми. Є указ тодішнього Президента Віктора Ющенка, який заохотив близько 70 осіб. Давайте опублікуємо цей указ, і запитаємо з тих, хто відповідав за такі підходи, які формувалися при вступі до СОТ. А нам із вами від цього легше буде чи ні? Так давайте тоді не згадуватимемо», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Україна у вересні звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію.

Це звернення викликало стурбованість Європейської комісії, оскільки може значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро на рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Крім того, на думку експертів, а також представників Держдепу США, такий крок України може свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.

23 листопада М.Азаров сказав, що Україна знайде компроміс у переговорах із СОТ про зміну умов приєднання до неї.

«Ми зараз ведемо конкретні переговори й намагаємося знайти компромісні рішення. І я думаю, що ми цього досягнемо », - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що переговори про приєднання України до СОТ тривали 16 років, у різні роки різні уряди узгоджували «не кращі» умови приєднання до секторальних угод, в результаті приєднання відбулося «загалом на недостатньо вигідних для нашої держави умовах».

Саме тому, зазначив прем'єр, Україна ініціювала перегляд великої кількості позицій із приєднання до СОТ.

Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року.

Через три роки після отримання членства у СОТ країни можуть протягом ще 3-х років змінювати умови, прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.

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Мінфін залучив до держбюджету 503 млн грн від продажу ОВДП

Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 503,025 млн грн на позаплановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 27 листопада.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Мінфін дорозмістив 3-річні індексовані ОВДП на суму 503,025 млн грн, під 9,2% річних. Було подано лише одну заявку на купівлю держпаперів.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін залучив 20 листопада до держбюджету 74,099 млн дол. і 506,685 млн грн від продажу ОВДП. Кошти в гривнях було залучено в результаті розміщення стандартних 5-річних ОВДП під 14,3% річних. Суму в доларах США було залучено від продажу 2-річних паперів, номінованих у доларах США, щодо яких було знижено доходність до 8,5% з 9,3%.

Довідка УНІАН. Станом на 27 листопада обсяг ОВДП, які перебували в обігу, за сумою основного боргу становив 192,863 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 105,435 млрд грн, у власності банків - 71,927 млрд грн, нерезидентів - 6,056 млрд грн.

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Україна скоротила імпорт газу з РФ на 28%

Україна за 10 місяців 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 28,2% - до 27,75 млрд куб. м.

Про це повідомляється в звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

При цьому, за даними Міненерговугілля, в жовтні імпорт газу з РФ збільшився на 3,1%, порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 3,17 млрд куб. м.

Нагадаємо, Україна за дев'ять місяців 2012 року збільшила імпорт російського газу в грошовому виразі на 0,9%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 10,434 млрд доларів.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко заявив, що Україна цього року скоротить поставки російського газу до 26 млрд куб. м, і оплата проводитиметься лише за цей обсяг.

Раніше заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв заявив, що «Газпром» розраховує, що Україна купить цього року 40 млрд куб. м газу.

Контракт «Газпрому» і «Нафтогазу» містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 млрд куб. м, Україна повинна була б сплатити не менше 41,6 млрд куб. м газу. Діючий довгостроковий контракт «Нафтогазу» і «Газпрому» передбачає штрафні санкції при закупівлі газу нижче мінімальних обсягів.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м із 426 дол. за тис. куб. м.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому – 426 доларів.

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Україна скоротила транзит нафти до країн ЄС на 19%

Транзит нафти до країн Євросоюзу (Словаччини, Угорщини, Чехії) через нафтопровідну систему України в січні-жовтні 2012 року скоротився до 11,971 млн тонн, що на 19% менше, ніж за аналогічний період 2011 року, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, у жовтні транзит нафти до цих європейських країн незначно збільшився порівняно з попереднім місяцем - до 1,311 млн тонн з 1,307 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році транспортування нафти нафтопровідною системою України скоротилося у порівнянні з 2010 роком на 11,6% - до 27,536 млн тонн. До того ж транзит до країн Європи в 2011 році впав до 17,771 млн тонн, що на 11,8% менше, ніж за 2010 рік.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України перебуває в експлуатації держкомпанії «Укртранснафта» (входить до структури НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

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Україна скоротила виробництво бензину на 41%, дизпалива - на 46%

Україна в січні-жовтні поточного року скоротила виробництво бензину, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 41%, - до 1,391 млн тонн, а дизельного палива - на 45,7% - до 1,179 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, виробництво бензину в жовтні 2012 року знизилося у порівнянні з жовтнем 2011 р. на 51,4% - до 97,4 тис. тонн, а дизельного палива - на 46,9%, до 87 тис. тонн.

Виробництво мазуту в країні за 10 місяців поточного року знизилося у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 63,3% - до 623,5 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, нафтопереробні заводи України (НПЗ) у січні-жовтні 2012 року скоротили обсяг первинної переробки нафти до 3,7 млн ​​тонн, що на 49,5% менше показника аналогічного періоду 2011 року.

Довідка УНІАН. В Україні перебуває шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

У 2011 році поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1%, порівняно з 2010 роком, до 9,255 млн тонн. Минулого року НПЗ переробили 9,049 млн тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.

В українському уряді в цей час ведеться дискусія про необхідність введення митних зборів на ввезення імпортних нафтопродуктів для стимулювання вітчизняної нафтопереробки.

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У Кабміні хочуть пом'якшити монетарну політику для зростання економіки

Уряд виступає за пом'якшення монетарної політики, що дозволить залучити додаткові ресурси для кредитування реального сектора економіки і сприятиме його зростанню.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров на з'їзді Федерації роботодавців України.

«У нас є серйозні можливості для пом'якшення монетарної політики, щоб полегшити роботу нашого бізнесу на внутрішньому ринку. Ми завершуємо розробку комплексу заходів і вже починаємо їх реалізовувати для активізації грошового обігу в країні», - сказав М.Азаров.

Крім того, він запевнив, що пом'якшення монетарної політики не призведе до зростання інфляції та не вплине на стабільність валютного курсу.

«Ми вважаємо, що певні ризики є, але ці ризики в порівнянні з необхідністю зростання економіки є допустимими, тобто ми здатні підтримувати стабільність нашого валютного курсу і одночасно збільшувати обсяги кредитування економіки», - зазначив прем'єр.

М.Азаров наголосив, що уряд займає позицію максимального невтручання в справи бізнесу. «Попередні рішення щодо жорсткої валютної та монетарної політики ухвалювалися в умовах дестабілізації на валютному ринку, але зараз платіжний баланс вирівнюється, і, безумовно, усі ці заходи скасовуватимуться», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України своєю постановою № 479 від 16 листопада «Про встановлення розміру обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті» запровадив обов'язковий продаж 50% валютної виручки.

Минулого тижня у Верховній Раді зареєстрували законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо операцій з іноземною валютою», яким пропонується запровадити 15% збір до Пенсійного фонду з суми операцій з продажу готівкової валюти. 20 листопада Верховна Рада відклала розгляд цього законопроекту на невизначений строк.

У НБУ наголошують, що запровадження податку на продаж валюти спрямовано насамперед на боротьбу зі спекуляціями на готівковому валютному ринку.

Довідка УНІАН. В Україні грошова маса в жовтні скоротилася на 0,7% (з початку року збільшилася - на 6%) - до 727 млрд грн, монетарна база скоротилася на 0,9% (з початку року зросла на 2,4%) - до 245 , 6 млрд грн.

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