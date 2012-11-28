ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 28 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» подає матеріал «Роботодавці сказали Азарову в обличчя правду про податки і Колесникова», в якому пише: у Києві выдбувся IX з'їзд Федерації роботодавців України. Виступаючі підприємці відкрито скаржилися на проблеми з поверненням податків...

http://delo.ua/ukraine/rabotodateli-skazali-azarovu-v-lico-pravdu-o-nalogah-i-kolesniko-190985/

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Також «Дело» публікує матеріал «У Каськіва умудрилися не перевірити, хто підписує міжнародні угоди», в якому пише: представник Іспанії, який підписав документ за українським СПГ-терміналом, якийсь Хорді Сарда Бонвіт від імені Gas Natural SDG, виявився особою, яка не належить до керівництва компанії...

http://delo.ua/ukraine/u-kaskiva-umudrilis-ne-proverit-kto-podpisyvaet-mezhdunarodny-190990/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Борги перетворять на папір» пише: у Кабінеті міністрів, як і колись, мають намір вирішувати проблему невиконання доходів бюджету за рахунок бізнесу. Уряд розглядає можливість повернення до практики відшкодування ПДВ-облігаціями. Обсяг випуску ще не визначений, як і ставка прибутковості паперів. Не всі підприємства погоджуються з такою пропозицією, оскільки в умовах високих дисконтів при продажу цінних паперів бізнес отримує збитки...

http://kommersant.ua/doc/2077557

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Олексій Пертін: ми плануємо стати найбільшим приватним добувачем газу в країні» пише: попри загальне погіршення бізнес-клімату в Україні, місцеві фінансово-промислові групи продовжують нарощувати інвестиції та здійснювати операції M & A. Так, з початку року "Смарт-холдинг" купив у німецького Сommerzbank український Банк Форум, отримав у власність готель "Спорт", розпочав реалізацію проекту Balaklava Green і подвоїв пакет замовлень у суднобудуванні. Генеральний директор "Смарт-холдингу" Олексій Пертін розповів виданню, що компанія не має наміру зупинятися і готова до купівлі нових активів...

http://kommersant.ua/doc/2077568

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Видання «Сегодня» в публікації «Депозити українців опинилися під замком» пише: високі відсотки за вкладами викликали перебої з їхньою виплатою...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Depozity-ukraincev-okazalis-pod-zamkom.html

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Також «Сегодня» в публікації «Під Києвом люди віддали за квартири сотні тисяч, а тепер - «ні житла, ні надії» пише: без квартир в новому будинку залишилися 168 сімей. Люди ледве виживають - знімають житло і платять іпотеку за недобудовані метри...

http://www.segodnya.ua/economics/realty/Pod-Kievom-lyudi-otdali-za-kvartiry-sotni-tysyach-a-teper-ni-zhilya-ni-nadezhdy.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у матеріалі «Назад до СРСР: за валютне «виживання» хочуть саджати» пише: влада знову намагається повернути кримінальне переслідування «валютників», яких, враховуючи запропоноване новаторство з 15% збором до Пенсійного фонду від продажу валюти, з'явиться чимало. Але законодавець не запроваджує спеціальну норму. І тут слід виправити допущену «понятійну» помилку...

http://economics.unian.net/ukr/detail/148504

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Також сайт «УНІАН-економіка» у матеріалі «Лайфових страховиків «попросять» скинутися на державний фонд» пише: в Україні збираються створити державний Фонд гарантування страхових виплат за договорами страхування життя. Але виділення держкоштів на його формування не передбачене. Наповнювати його будуть виключно страховики. До того ж участь у Фонді - обов'язкова умова присутності на ринку...

http://economics.unian.net/ukr/detail/148428

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Тютюнові лобісти зупинили МОЗ» пише: розгляд антитютюнового законопроекту перенесено через проект-двійника...

http://izvestia.ru/news/540400

(УНІАН)