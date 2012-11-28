Україна - десята з кінця за Індексом верховенства права

Брюссель. Україна посіла 87-ий рядок в Індексі верховенства права з 97-ми країн світу.

Про це свідчать результати представленого сьогодні у Вашингтоні Індексу за 2012 рік. Індекс надав Проект світової юстиції – неурядова організація, мета якої полягає у просуванні верховенства права для розвитку спільноти можливостей та рівності в світі.

У доповіді зазначається, що Україна отримала свою 87-му позицію через політичне втручання уряду, безкарність та корупцію.

“Урядові установи неефективні щодо дотримання виконання законів, а суди, хоча й доступні, - неефективні та корумповані. З іншого боку, країна отримує досить високу оцінку у захисті базових громадянських свобод, таких як свобода релігії, і є відносно безпечною від злочинів. Права власності – слабкі”, - написано в доповіді щодо України.

Індекс оцінює країни за показниками у восьми сферах, що мають вплив на стан верховенства права. Серед них – межі повноважень центральної влади, корупція, безпека, фундаментальні права, відкритість уряду, регуляторне середовище, цивільна та кримінальна юстиція.

Доповідь створюється на підставі опитування 97 тис. громадян в 97 країнах, а також понад 2,5 тис. експертів.