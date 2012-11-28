Усі обрані до Ради від Партії регіонів члени уряду подали у відставку

Усі члени Кабінету міністрів України, обрані до Верховної Ради 7-го скликання від Партії регіонів, подали заяви про свою відставку з посад, які вони обіймають.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков, відповідаючи на питання, чи подав він заяву про відставку у зв'язку з обранням народним депутатом України.

"Партія виграла (на виборах до парламенту - УНІАН). Усі члени уряду написали заяви, і, за підсумками формування більшості після початку роботи Верховної Ради, Президент України зробить відповідні висновки: заслухає звіти міністрів і зробить свої висновки з формування нового складу Кабінету міністрів", - сказав Б.Колесніков.

Разом з тим, кажучи про те, хто може обійняти його посаду в разі переходу до Верховної Ради, Б.Колесніков сказав: "Я не думаю, що це має велике значення. Головне - це розвиток галузі. Тому я не надаю особливого значення, хто прийде на моє місце".

Як повідомляв УНІАН, за даними ZN.ua, прем'єр-міністр України Микола Азаров 19 листопада повідомив, що подав Президентові України Віктору Януковичу подання про звільнення міністрів, які були обрані народними депутатами на парламентських виборах 28 жовтня.

За словами прем'єра, згадані в поданні члени уряду продовжать виконувати свої обов'язки, доки глава держави не вирішить їх подальшу долю.

У поданому В.Януковичу списку, крім М.Азарова (№1 у виборчому списку Партії регіонів), також віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко (№3 у списку ПР), віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Б.Колесніков (№8 у списку ПР), міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро Табачник (№11 у списку ПР), міністр юстиції Олександр Лавринович (№12 у списку ПР), міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк (№15 у списку ПР).

Що стосується обраних у мажоритарних округах міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка (округ №12, Вінницька область) і міністра надзвичайних ситуацій Віктора Балоги (округ №69, Закарпатська область), вони повинні особисто написати заяви про відставку.

20 листопада В.Балога подякував співробітникам МНС за роботу у зв'язку з обранням його до парламенту, а отже із завершенням перебування на посаді міністра. «У зв'язку з обранням мене народним депутатом України завершується моє перебування на посаді міністра надзвичайних ситуацій України», - відзначив В.Балога.

27 листопада В.Балога на своїй сторінці в Facebook написав, що подав заяву про відставку з посади міністра надзвичайних ситуацій. "Єдина заява, яку я підписував останнім часом, стосувалася припинення моїх повноважень як міністра", - написав В.Балога і розмістив фотокопію заяви, датованої 13 листопада.

27 листопада П.Порошенко повідомив, що не подавав Президентові заяву про відставку у зв'язку обранням народним депутатом України. На уточнююче запитання, чи буде він писати заяву, П.Порошенко сказав: "Коли рішення буде ухвалено, ви про це дізнаєтеся".