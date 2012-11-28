Анонс на 29 листопада

* Прес-конференція на тему: «Ведення аграрного бізнесу в Україні: перспективи 2013 року». Питання: аграрна політика України в 2013 році; ринки продукції АПК: перші підсумки 2012 року та прогнози на 2013 рік; ресурсне та фінансове забезпечення агровиробників; ефективність і продуктивність сільгоспвиробництва. Учасники: президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Ліссітса; директор департаменту з управління виробництвом компанії "КЕРНЕЛ" Юрій Пугач; радник з продажу техніки представництва CLAAS в Україні Іван Паламар; виконавчий директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Олександр Вержиховський.

11-00 - Круглий стіл на тему: «Уряд України: перезавантаження?». Організатор: Інститут Горшеніна. Які шанси Миколи Азарова залишитися прем'єр-міністром України? Можливі перестановки в уряді: оцінка основних кандидатів. Місія нового Уряду України. Чи зможе Уряд забезпечити виконання соціальних гарантій держави в умовах економічної кризи? Учасники: Інна Богословська, народний депутат України (Партія регіонів); Андрій Сенченко, народний депутат України (БЮТ); Андрій Іллєнко, член політради ВО Свобода; В'ячеслав Піховшек, журналіст, політичний аналітик.

* Прес-конференція на тему: "Захист персональних даних при використанні антишахрайської системи обміну негативною інформацією Ексчендж онлайн". Організатори: Українська Міжбанківська Асоціація членів платіжних систем ЕМА, Держслужба України з питань захисту персональних даних і Асоціація захисту персональних даних на тему: Учасники: Володимир Козак, заступник голови ГСЗПД; Олександр Карпов, директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем "ЕМА"; Валерій Ржечицький, керівник проектів Української асоціації захисту персональних даних.

* Круглий стіл на тему: «Якою буде банківська система в 2013 році?». Організатор - ГО «Ліга фінансового розвитку». Запрошені: Ігор Прасолов, голова Ради НБУ; Валерій Прохоренко, заступник голови НБУ; Борис Тимонькін, голова правління ПАТ «Укрсоцбанк», Сергій Мамедов, голова правління АБ «Укргазбанк»; Роман Шпек, старший радник ПАТ «Альфа-Банк» (Україна) Володимир Хливнюк, голова правління ПАТ «Банк «Фінанси та креди », Олександр Морозов, голова правління АТ «Брокбізнесбанк», Юрій Яременко, голова правління ПАТ «Старокиївський банк»; Олександр Павлов, старший банкір ЄБРР, Олександр Савченко, ректор "Міжнародного інституту бізнесу" та інші ( "Укрінформ", вул. Б.Хмельницького, 8/16). Новікова

* Прес-конференція на тему: "Нові податки на товари в упаковці - шлях до підвищення цін на споживчі товари для населення". Учасники: президент Асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк; віце-президент Союзу молочних підприємств України Микола Бутенко; голова Ради національних асоціацій товаровиробників України Валентина Ізовіт; голова правління Української Пакувально-Екологічної Коаліції Володимир Слабий; директор Ліги виробників харчових продуктів Геннадій Кузнєцов.

* Відбудеться презентація-обговорення Національного проекту «Індустріальні парки України», яка починає активну фазу реалізації Національного проекту. Будуть оприлюднені мета і ключові завдання проекту, а також відбудеться дискусія з представниками міжнародних консультаційних компаній по підготовленого проекту технічного завдання на розробку техніко-економічного обгрунтування Національного проекту. Під час зустрічі також будуть обговорені принципи і механізми взаємодії робочої групи Проекту, яка включатиме представників міжнародних компаній, зацікавлених в успіху проекту. Модератор - керівник Національного проекту «Індустріальні парки України» Руслан Свірський.

* Круглий стіл на тему: "Макроекономічна ситуація в питаннях і відповідях". Учасники: Ярослав Жалило, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень; Валерій Литвицький, керівник групи радників голови Національного банку України.

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Підприємства захоплюють, ресторани спалюють, на Антирейдер подають до суду: за цим стоїть найближче оточення керівництва країни?" Під час прес-конференції буде названо прізвище Vip-чиновника, надано інформацію і матеріали про його можливу причетність до гучних рейдерських захоплень низки стратегічних підприємств України. На прикладі кримінального переслідування директора Антирейдерського союзу підприємців України буде розкрита схема, за якою є можливість притягнути до кримінальної відповідальності будь-якого захисника чи громадського діяча в країні. Буде оприлюднено Звернення до Президента України з проханням втрутитися і розібратися в ситуації. Учасники: директор Антирейдерського союзу підприємців України Андрій Семидідько, ген.директор ТОВ «Столичний», кадровий офіцер запасу органів СБ України, потерпілий від рейдерських дій Олег Коляда та інші (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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