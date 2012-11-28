ТОП-10 (28 листопада)

Кабмін затвердив макропоказники 2013 року: зростання ВВП 3,4%, інфляція - 4,8%

Українські аеропорти передаватимуть у концесію - Колесніков

Україна може скасувати ПДВ на авіапаливо і авіаквитки на внутрішніх рейсах

ФДМУ 19-21 грудня виставить на продаж пакети «Хмельницьк-», «Одеса-» і «Київоблгазу»

Порошенко: угоду з РФ про незастосування утилізаційного збору підпишуть найближчим часом

Україна і ЄЕК мають намір поступово скасовувати торгові бар'єри

Україна розраховує знайти рішення для поставок газу з Катару

Мінфін 30 листопада почне продаж казначейських зобов'язань серії "Б"

СОТ закликала Україну відкликати заявку на перегляд тарифів

Gas Natural заявляє, що угоду про «LNG-термінал» підписав не її представник

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Кабмін затвердив макропоказники 2013 року: зростання ВВП 3,4%, інфляція - 4,8%

Кабінет Міністрів України затвердив макропоказники соціально-економічного розвитку України на 2013 рік, згідно з якими зростання ВВП за підсумком року очікується на рівні 3,4%, інфляція – 4,8%.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення відповідного рішення на сьогоднішньому засіданні Кабміну журналістам повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Анатолій Максюта. Також, повідомив А.Максюта, розмір номінального ВВП затверджено на рівні 1 трильйон 576 мільярдів гривень.

Нагадаємо, Мінекономрозвитку знизило прогноз зростання ВВП у 2013 році з раніше затверджених 4,5% до 3,5%.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров прогнозує зростання валового внутрішнього продукту в 2013 році на рівні близько 3%.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету-2013 розраховано, виходячи із затверджених урядом ще в 2011 році макропоказників, зокрема: зростання ВВП – 4,5%, показник номінального ВВП – 1,688 трлн грн, інфляція – 5,9%.

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин 15 вересня повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.

За словами прем'єр-міністра України М.Азарова, уряд розраховує на ухвалення бюджету 2013 року до кінця листопада.

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Українські аеропорти передаватимуть у концесію - Колесніков

Українські аеропорти передаватимуться в концесію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури Борис Колесніков, презентуючи концепцію Державної цільової програми розвитку аеропортів.

«Передаватимуться аеропорти в концесію на взаємовигідних умовах», - сказав він.

Водночас Б.Колесніков відзначив, що «усі (потенційні концесіонери) хочуть Львів і Донецьк, і ніхто не хоче Луцьк чи Полтаву». До того ж він додав, що у світі існує 4-5 компаній, які можуть управляти великими аеропортами.

Також Б.Колесніков повідомив, що концесійний конкурс щодо аеропорту «Бориспіль» може бути оголошений до кінця першого півріччя 2013 року.

«Липень-серпень – це крайній строк. Я думаю, що в першій половині 2013 року все закінчиться», – сказав він.

Б.Колесніков також відзначив, що проведення концесійного конкурсу щодо аеропорту «Бориспіль» дасть змогу розробити механізм проведення таких конкурсів. «Наступні конкурси будуть легші», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України на засіданні 19 листопада схвалив Концепцію Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року. До програми внесено аеропорти Сімферополя, Севастополя, Дніпропетровська, Одеси, Запоріжжя, а також окремі об'єкти в інших аеропортах.

Мінінфраструктури, разом із зацікавленими центральними органами, має розробити і подати до уряду в тримісячний термін проект держпрограми розвитку аеропортів на період до 2023 року.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 кілометрів від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у січні-жовтні 2012 року обслужив 7,392 млн. пасажирів, що на 7% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

У 2011 році аеропорт «Бориспіль» збільшив пасажиропотік на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн. людей.

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Україна може скасувати ПДВ на авіапаливо і авіаквитки на внутрішніх рейсах

Україна може скасувати ПДВ на авіапаливо і авіаквитки на внутрішніх рейсах з початку дії літнього розкладу 2013 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури Борис Колесніков, презентуючи концепцію державної цільової програми розвитку аеропортів до 2013 року.

«Є доручення Президента скасувати ПДВ на авіапаливо і продаж авіаквитків усередині країни. Я думаю, що це буде з літнього розкладу 2013 року – з 27 березня», - сказав він.

Б.Колесніков відзначив, що на сьогодні міністерство інфраструктури веде «складні переговори» з авіакомпаніями.

«Скасування ПДВ дозволить знизити ціну квитків на 16%, але ніхто не хоче літати всередині країни», - сказав він.

Нагадаємо, наприкінці травня віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Б.Колесніков повідомив, що уряд вивчає можливість зменшення вартості авіаквитків на перельоти всередині країни більш ніж на 30%, зокрема, за рахунок скасування ПДВ на авіапаливо.

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ФДМУ 19-21 грудня виставить на продаж пакети «Хмельницьк-», «Одеса-» і «Київоблгазу»

Фонд державного майна України виставить на продаж 19 грудня ц.р. на фондовій біржі «Іннекс» 0,998% пакет акцій «Хмельницькгаза».

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 28 листопада ц.р.

Початкова ціна виставленого на продаж 0,998% пакета становить 2 млн 212 тис. грн.

ФДМУ також 20 грудня п.р. виставить на продаж на Українській міжнародній фондовій біржі 8,24% пакет акцій ПАТ «Київоблгаз». Початкова ціна виставленого на продаж 8,24% пакета становить 21 млн 701 тис. грн.

Фонд держмайна також планує 21 грудня п.р. виставити на продаж на фондовій біржі ПФТС 4,974% пакет акцій ПАТ «Одесагаз». Початкова ціна виставленого на продаж 4,974% пакета становить 14 млн 227 тис. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ з газопостачання та газифікації «Хмельницькгаз» (м. Хмельницький) спеціалізується на транспортуванні та подачі природного газу промисловим і теплопостачальним підприємствам, споживачам бюджетної сфери, населенню області.

25,99% акцій ПАТ «Хмельницькгаз» належать НАК «Нафтогаз України», 48,33% – ТОВ «Газтек» (м. Київ).

«Хмельницькгаз» завершив 2011 рік з чистим прибутком 45,540 млн грн, тоді як за 2010 рік чистий збиток підприємства становив 18,096 млн грн.

ПАТ з газопостачання і газифікації «Одесагаз» (м. Одеса) спеціалізується на транспортуванні і подачі природного газу промисловим і теплопостачальним підприємствам, споживачам бюджетної сфери, населенню області.

ПАТ «Київоблгаз» (м. Боярка, Київська обл.) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ у Київській області.

33,24% акцій ПАТ «Київоблгаз» належать НАК «Нафтогаз України», 31,0159% – ЗАТ «КУА АПФ «Національний резерв» (м. Київ).

«Київоблгаз» завершив 2011 рік з чистим прибутком 109,895 млн грн, тоді як за 2010 рік чистий збиток підприємства становив 15,696 млн грн.

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Порошенко: угоду з РФ про незастосування утилізаційного збору підпишуть найближчим часом

Росія ще не завершила внутрішньодержавні процедури щодо угоди з Україною про взаємне незастосування утилізаційного збору на автомобілі, її підписання має відбутися найближчим часом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це в середу, 28 листопада, сказав міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко на прес-конференції в Москві за підсумками першого засідання «Діалогу з торгових питань» між Євразійською економічною комісією і урядом України. «Цей документ повністю узгоджено. Ми задекларували це під час зустрічі з міністром промисловості і торгівлі Росії Д.Мантуровим. Залишилися внутрішньодержавні процедури РФ, які, я сподіваюся, завершаться найближчим часом, і ми протягом кількох днів вийдемо на формальне підписання цієї угоди", - сказав він.

До того ж П.Порошенко додав, передбачається, що угоду підпишуть у Москві.

За його словами, ця угода передбачає взаємне незастосування утилізаційного збору в Україні щодо вироблених у РФ, а в Росії - щодо транспортних засобів, вироблених в Україні.

П.Порошенко повідомив, що ця угода передбачає жорсткий контроль стосовно країни походження товару.

За його словами, механізми застосування передбачені відповідно до національних законодавств.

Нагадаємо, з 1 вересня Росія запровадила утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія цього збору може зробити українські автомобілі у РФ на 10-12% дорожче. Збір запровадили з метою захисту російського автопрому за умов різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

У відповідь 14 вересня Україна запровадила утилізаційній збір на автомобілі і автобуси, що імпортувалися з Росії.

20 листопада Кабінет Міністрів України схвалив законопроект про запровадження утилізаційного збору на автомобілі з преференціями для вітчизняних виробників.

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Україна і ЄЕК мають намір поступово скасовувати торгові бар'єри

Україна і Євразійська економічна комісія мають намір поступово скасовувати торгові бар'єри.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це в середу, 28 листопада, сказав міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко на прес-конференції в Москві за підсумками першого засідання «Діалогу з торгових питань» між ЄЕК та урядом України.

«Ми домовилися, що протягом 3-4 місяців ми проведемо інвентаризацію існуючих захисних заходів щодо їхнього істотного скорочення і в середньостроковій перспективі - ліквідацію», - сказав П.Порошенко.

За його словами, цей підхід сприятиме активізації торговельного обміну.

П.Порошенко повідомив, що Україна скасувала захисні заходи щодо сірників і в середу, 28 листопада, наказ про допуск на ринок Митного союзу українських нержавіючих труб підписано. Також визначено формат з перегляду захисних заходів щодо карамелі.

Зі свого боку, А.Слєпнєв повідомив, що 6-7 грудня розпочнеться перший раунд консультацій щодо визначення формату торгівлі сталевими трубами на наступний рік.

«Це дуже чутлива позиція для України в нашій взаємній торгівлі, що вираховується багатьма мільйонами доларів», - сказав він.

«Ми обговорили ситуацію з існуючими бар'єрами у взаємній торгівлі. На жаль, зазначили, що їх багато з кожного боку, вони збирались тривалий час. Це виклик для нашого діалогу», - сказав А.Слєпнєв.

За його словами, під час переговорів сторони констатували, що на тлі зростання в 2011 році, цього року взаємна торгівля не росте.

«Для цього є цілком об'єктивні причини - і у сфері енергетики, і вважаємо, що тут є велика галявина для спільних зусиль з поліпшення бізнес клімату та зниження бар'єрів. Що повинно допомогти максимально використовувати ефект від ратифікованої угоди про зону вільної торгівлі СНД», - сказав А.Слєпнєв.

Нагадаємо, в середу, 28 листопада, у Москві міністр з торгівлі Євразійської економічної комісії Андрій Слєпнєв і міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко провели перше засідання «Діалогу з торгових питань».

«Діалог з торгових питань» заснований в рамках «Меморандуму про співпрацю з питань торгівлі між Євразійською економічною комісією та урядом України», який був підписаний у вересні 2012 року.

Євразійська економічна комісія (ЄЕК) - єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогодні до складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан з можливістю приєднання інших країн).

ЄЕК має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована будь-якому з урядів трьох країн. Рішення комісії є обов'язковими для виконання на території трьох країн.

Основним завданням ЄЕК є забезпечення умов функціонування і розвитку Митного союзу і Єдиного економічного простору, а також вироблення пропозицій щодо подальшого розвитку інтеграції.

ЄЕК створена рішенням Президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Казахстан наприкінці 2011 року.

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Україна розраховує знайти рішення для поставок газу з Катару

Президент України Віктор Янукович заявляє, що Україна розраховує знайти необхідні рішення для реалізації поставок газу з Катару.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у столиці Катару, відповідаючи на запитання українських журналістів про те, чи досягнуто конкретних домовленостей щодо поставок газу з Катару в Україну з транспортуванням через Туреччину.

«Зараз ми знаходимося в робочому процесі», - зазначив В.Янукович, додавши, що «така трійка представників України, Катару і Туреччини сьогодні працює над практичними рішеннями».

«В нас є надія, є ентузіазм. Знайдемо всі необхідні рішення», - сказав Президент.

За його словами, Україна розраховує, що Катар - найбільший експортер скрапленого газу у світі, стане одним із важливих постачальників сировини для проекту «LNG-термінал».

«Знаю, що представники Національного проекту «LNG-термінал» вже ведуть предметні переговори з компанією «Qatargas» щодо постачання сировини в Україну», - сказав Глава держави.

Нагадаємо, 26 листопада ц.р. Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural SDG, SA (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Крім того, у понеділок, 26 листопада, Україна почала будівництво газопроводу завдовжки 65 км для з'єднання газотранспортної системи з майбутнім «LNG терміналом».

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет Міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу (LNG-термінал).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізовано впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва «LNG-терміналу» становить 846 млн. євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

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Мінфін 30 листопада почне продаж казначейських зобов'язань серії "Б"

Міністерство фінансів України 30 листопада ц.р. починає розміщення казначейських зобов'язань на пред'явника в документарній формі серії “Б” обсягом 100 млн. дол. з терміном обігу 24 місяці, номінальною вартістю 500 доларів США, процентною ставкою 8% річних і сплатою купонів кожні шість місяців. Про це повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, розмір доходу за кожним купоном є фіксованим і становить 20 доларів США.

Як повідомляв УНІАН, з 10 жовтня 2012 року Мінфін почав розміщення казначейських зобов'язань на пред'явника в документарній формі серії “А” загальною номінальною вартістю 100 млн. дол. з терміном обігу 2 року, номінальною вартістю одного паперу - 500 доларів США, процентною ставкою 9,2% річних і сплатою купонів кожні шість місяців.

Продаж казначейських зобов'язань для фізичних осіб здійснюється по всій території України, майже в 500 установах “Ощадбанку”.

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СОТ закликала Україну відкликати заявку на перегляд тарифів

Учасники Ради з торгівлі товарами Світової організації торгівлі (23 учасники) на своєму засіданні 26 листопада прийняли спільну заяву, що закликає Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифних ставок на широкий спектр товарів. Про це повідомляється на офіційному сайті СОТ.

Заяву подала делегація Австралії. У ній, зокрема, сказано: «На користь розвитку багатосторонньої торгівлі і глобальної економіки ми закликаємо Україну відкликати свою заявку про перегляд тарифів на широкий спектр продуктів, яка містить 371 тарифну позицію і виходить за рамки намірів СОТ щодо тарифних переговорів (Стаття XXVIII угоди ГАТТ від 1994 року)».

Учасникам Ради, згідно із заявою, незрозуміло, якими будуть компенсаційні заходи з боку України. Крім того, їх турбує брак прозорості з боку України в цьому питанні.

Заяву підписали найбільші держави – учасники СОТ, включаючи США, країни ЄС і Китай.

У повідомленні СОТ враховано позицію України про те, що заявка є нормальною практикою і не свідчить про протекціонізм. Україна, як сказано в повідомленні СОТ, продовжить переговори щодо перегляду тарифів.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Україна звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита майже на 371 товарну лінію.

Це звернення викликало стурбованість Європейської комісії, оскільки на їхню думку, такий крок міг значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро за рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС. Крім того, на думку експертів, а також представників Держдепу США, такий крок України міг свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.

Разом з тим, уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П’ятницький стверджував, що звернення України до Світової організації торгівлі (СОТ) щодо перегляду ставок митних зборів не зашкодить переговорам щодо створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом (ЄС) і не пов'язано з можливістю вступу до Митного союзу (МС).

Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року. Через три роки після отримання членства у СОТ країни можуть протягом ще 3-х років змінювати умови, прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.

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Gas Natural заявляє, що угоду про «LNG-термінал» підписав не її представник

Іспанська компанія Gas Natural заявляє, що людина, яка 26 листопада підписала угоду про співпрацю між Державним агентством з інвестицій та управліннія національними проектами України і компанією Gas Natural (Іспанія), не є її представником.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії Gas Natural.

«Людина, яка брала участь в події, що відбулася у понеділок в Києві, не є представником компанії. У зв'язку з цим компанія залишає за собою право вчинити будь-які правові дії, прийнятні під час розслідування ситуації», - говориться в повідомленні.

Компанія ще раз підтвердила, що не підписувала жодних інвестиційних контрактів і не очолювала ніяких консорціумів з реалізації цього проекту.

Як повідомляв УНІАН, дві іспанські нафтогазові компанії – Gas Natural і Enagas – 26 листопада заявили агентству Reuters, що поки шо не планують інвестувати в термінал з прийому і регазифікації зрідженого природного газу («LNG-термінал») в Україні.Раніше цього ж дня Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural SDG, SA (Іспанія) угоду про співпрацю в реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Угоду підписали: голова Держагентства з інвестицій Владислав Каськів, старший віце-президент Excelerate Energy LLC Едвард Скотт і генеральний директор із зовнішніх зв'язків Gas Natural SDG, S.A. Джорді Гарсіа Табернеро.

Як уточнив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко, у компанії Excelerate Energy LLC планується орендувати плавучий завод з регазифікації зрідженого газу, а компанія Gas Natural SDG, SA (Іспанія) виступить інвестором реалізації проекту.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу із прийому зрідженого природного газу в обсягу 10 млрд куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому зрідженого природного газу («LNG-термінал»).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізовано впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва «LNG-терміналу» становить 846 млн. євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

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УНІАН