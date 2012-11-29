ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 29 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Податкова готується конфіскувати валюту у мінял» пише: ДПСУ підготувала законопроект про посилення адміністративної відповідальності за незаконні операції з валютою і хоче сама стежити за тим, як він буде працювати...

http://delo.ua/finance/nalogovaja-gotovitsja-konfiskovat-valjutu-u-menjal-191115/

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«Дело» в публікації «Норвегія може стати постачальником газу для України» пише: аналітики переконані, що якщо Київ і Осло все ж домовляться про поставки газу, то найбільш вірогідний варіант його доставки - транс'європейською мережею через Німеччину, Чехію і Словаччину...

http://delo.ua/ukraine/norvegija-mozhet-stat-postavschikom-gaza-dlja-ukrainy-191133/

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Також «Дело» в публікації «Голову держнацпроекту Каськіва повинні звільнити за скандал з СПГ-терміналом - Гриценко» пише: народний депутат від фракції НУ-НС Анатолій Гриценко виступає за звільнення голови держнацпроекту Владислава Каськіва у зв'язку зі скандалом навколо підписання меморандуму про наміри щодо створення СПГ-терміналу...

http://delo.ua/ukraine/glavu-gosnacproekta-kaskiva-dolzhny-uvolit-za-skandal-s-spg-ter-191129/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Кабінет Міністрів взяв курс на посадку», в якому пише: в очікуванні формування нового складу Кабінету Міністрів частина членів уряду вже перестали ходити на засідання. В атмосфері майбутніх кадрових ротацій керівництво Кабміну зосередилося на підведенні останніх підсумків роботи та поділилося планами на майбутнє. Серед них - будівництво аеродромних комплексів у малих містах та ліквідація платних туалетів на залізничних вокзалах...

http://www.kommersant.ua/doc/2078271

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «В уряду з'явилася мрія», у якому пише: Кабмін схвалив новий прогноз розвитку економіки в 2013 році. Всупереч попереднім заявам, в уряді зберегли високі оцінки реального зростання ВВП, однак суттєво - на 111 млрд грн - знизили прогноз номінального ВВП. Така корекція знижує потенційні доходи держбюджету більш ніж на 32 млрд грн, говорять експерти. Тому Кабмін або підготує держбюджет з мінімальним зростанням державних витрат, або збільшить його дефіцит і, як наслідок, держборг...

http://www.kommersant.ua/doc/2078274

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«Сегодня» в публікації «Араби захотіли український ячмінь, а щодо газу ще торгуємося» підводить підсумки візиту Януковича до Катару...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Araby-zahoteli-ukrainskiy-yachmen-a-po-gazu-eshche-torguemsya.html

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Також «Сегодня» в публікації «Азаров не дав випити Порошенку, Бойку і Каськіву» пише: Микола Янович нібито зажадав присутності чиновників на засіданні Кабміну, хоча у глави Нацагентства був день народження і, можливо, він планував відзначити свято з колегами у Досі, де вони перебували з діловим візитом разом з Президентом...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Azarov-ne-dal-Poroshenko-Boyko-i-Kaskivu-vypit.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» у публікації «Махінації із землями в Міноборони прикривали іменами Героїв Росії» пише: для земельних афер в Краснодарському краї високопоставлені чиновники Міноборони використали не лише свої зв'язки, але й заслуги Героїв Росії...

http://izvestia.ru/news/540532

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Також «Известия» у публікації «Киргизстан просить МВС Росії віддати йому всю міліцейську форму» пишуть: поліцейські середньоазіатської країни також розраховують безкоштовно отримати від РФ техніку і різне озброєння на мільярди рублів...

http://izvestia.ru/news/540470

(УНІАН)