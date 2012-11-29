Кількість комітетів у новій Верховній Раді може збільшитися до 30

Кількість комітетів у новій Верховній Раді може зрости до 30.

Про це повідомляє “КоммерсантЪ - Украина” (№ 195 від 29 листопада).

Зокрема, видання відзначає, що у зв'язку з тим, що 28 листопада представники опозиції залишили засідання робочої групи з підготовки до проведення першої сесії новообраного парламенту на знак протесту проти відмови розглядати питання про персональне голосування народних депутатів, сторони розпочали формування парламентських комітетів.

За інформацією газети, щоб задовольнити побажання представників партій, число комітетів планується збільшити з 26 мінімум до 30.

У Партії регіонів не виключають, що найбільш гострою буде дискусія у підгрупі, яка відповідає за чисельність комітетів. "Зараз комітетів 26, але є вірогідність, що їх буде за 30. Опозиція може публічно обурюватися, але перешкоджати не буде", - сказав газеті " КоммерсантЪ" один з учасників переговорів.

Видання відзначає, що від скликання до скликання число комітетів зростає - у Верховній Раді IV скликання їх було 24, V скликання - 26, VI скликання - 28 (після приходу Партії регіонів до влади у 2011 році два комітети, які очолювали опозиційні депутати, були скорочені).