Фюле вірить у можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною в листопаді

Стокгольм. Комісар ЄС з розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле вірить у можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною у листопаді 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Стокгольмі під час виступу на Форумі громадянського суспільства і «Східного партнерства».

«Я вірю, що Вільнюський саміт («Східного партнерства» – УНІАН) може побачити підписання Угоди про асоціацію, включаючи глибоку та всебічну зону вільної торгівлі з Україною», - сказав він.

«Однак для того, щоб це сталося, сильна відданість Європейського Союзу продовжувати політичну асоціацію та економічну інтеграцію з Україною має віддзеркалюватися у визначених діях українського уряду та нового парламенту щодо добре відомих та неодноразово висловлених стурбованостей», - додав Ш.Фюле.

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