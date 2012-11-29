ТОП-10 (29 листопада)

АМК оприлюднив список компаній, яким рекомендує не завищувати ціни на ліки

Кабмін змінив джерело фінансування адресної допомоги

«СКМ» придбала 31,1% «Донецьккоксу»

Каськів готовий піти у відставку через скандал

Фюле вірить у можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною в листопаді

Корпоратизацію «Укртрансгазу» і «Укргазвидобування» планують завершити до кінця року

Приватизацію теплогенерації і обленерго планують завершити до кінця 2013 року

Янукович підписав закон про біометричні паспорти

МВФ наразі не визначився з умовами подальшої співпраці з Україною

МВФ прогнозує зниження золотовалютних резервів НБУ до 24 млрд дол.

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АМК оприлюднив список компаній, яким рекомендує не завищувати ціни на ліки

Антимонопольний комітет України оприлюднив список компаній, яким рекомендував не завищувати ціни на ліки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМКУ, рекомендації надані з метою запобігання порушенням конкурентного законодавства на фармацевтичному ринку, зокрема, у періоди підвищення попиту на лікарські засоби у зв’язку зі зростанням рівня захворюваності на грип та ГРВІ.

Відповідні зобов’язання висунуті ТОВ «Гледфарм ЛТД», ТОВ «БаДМ», ТОВ «Оптіма-Фарм ЛТД», ПАТ «Лекхім-Харків», ТОВ «Фармпланета», ТОВ «Юрія-Фарм», АТВТ «Галичфарм», ПАТ «Київський вітамінний завод», ТОВ «ФРА-М», ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я», ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», ВАТ «Київмедпрепарат», ПАТ «Фармак», ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛЗ», ТОВ «АВС ЛОГІСТІК ПАРК», ПАТ «Альба Україна», ПТПМП фірма «Едельвейс», ТОВ «Вента.ЛТД», ТОВ «Оптова компанія «Дарниця».

Про результати розгляду рекомендацій вказані учасники ринку мають повідомити Комітет у п’ятнадцятиденний строк з дня їх отримання.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада державний уповноважений АМК Михайло Русинський поінформував, що комітет попередив учасників ринку лікарських засобів про неприпустимість завищення цін.

Він підкреслив, що АМКУ підготував проект обов’язкових для розгляду рекомендацій найбільшим учасникам зазначених ринків з метою запобігання порушенням конкурентного законодавства. Рекомендації стосуватимуться недопущення необґрунтованого підвищення цін на ліки і створення їхнього дефіциту, зокрема, у періоди підвищення попиту на лікарські засоби.

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Кабмін змінив джерело фінансування адресної допомоги

Кабінет Міністрів ухвалив рішення позбавити солідарну пенсійну систему від невластивих їй витрат - виплати щомісячної адресної допомоги, яка тепер буде фінансуватися за рахунок коштів державного бюджету. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства соціальної політики України, з посиланням на рішення уряду, прийняте на засіданні 28 листопада.

Як сказано в повідомленні, зміни до відповідної постанови Кабміну були внесені за ініціативою віце-прем'єр-міністра - міністра соціальної політики України Сергія Тігіпка.

«Як відомо, виплата щомісячної державної адресної допомоги здійснюється за рахунок коштів, з яких виплачуються пенсії і державна соціальна допомога. Оскільки ці виплати не властиві солідарній системі, уряд ухвалив рішення здійснювати виплати за рахунок коштів державного бюджету, що також дасть можливість вирішити питання взаєморозрахунків Фонду соціального страхування і Пенсійного фонду України», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року Президент України Віктор Янукович висловився за те, щоб саме цього року було розроблено і розпочато впровадження дієвої та справедливої ​​системи адресної соціальної допомоги. При цьому прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що допомога має бути адресною і при цьому відчутною.

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«СКМ» придбала 31,1% «Донецьккоксу»

Найбільша в Україні фінансово-промислова компанія System Capital Management Limited (СКМ), що належить бізнесменові Рінату Ахметову, придбала 31,129% акцій (77 537 919 штук) підприємства «Донецьккокс». Відповідне повідомлення підприємства опубліковано в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Як повідомляється, станом на 27 листопада компанії СКМ належить 31,129% акцій «Донецьккоксу».

Як повідомляв УНІАН, раніше СКМ придбав 26% акцій «Запоріжкоксу».

Довідка УНІАН. Компанія СКМ сконцентрована у гірничо-металургійній, енергетичній, фінансовій сферах бізнесу, а також у телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, глиновидобутку, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні і транспортному бізнесі.

До групи СКМ входять компанії «Метінвест» і ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, Медіа-група "Україна" і видавничий холдинг «Сьогодні Мультимедіа», ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг "Гірські машини", транспортний холдинг "Портінвест, транспортно-експедиторська компанія" Лемтранс "та інші .

100% акцій компанії СКМ належить бізнесменові Рінату Ахметову.

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Каськів готовий піти у відставку через скандал

Голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів готовий піти у відставку, якщо це допоможе прибрати всі бар'єри в реалізації проекту будівництва в Україні LNG-терміналу.

Про це він заявив в інтерв'ю «Українській правді».

«Якщо це (відставка - УНІАН) сприятиме реалізації проекту – які питання? Для мене взагалі будівництво LNG-терміналу – це не питання моєї долі, це стратегічне питання для України, яке не реалізовувалося 20 років, - сказав В.Каськів. - Усе, що заважає реалізації проекту, я готовий зняти».

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 26 листопада, Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural SDG, SA (Іспанія) угоду про співпрацю щодо реалізації національного проекту «LNG термінал».

Як уточнював тоді журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко, у компанії Excelerate Energy LLC планувалося орендувати плавучий завод із регазифікації скрапленого газу, а компанія Gas Natural SDG, SA (Іспанія) повинна була виступити інвестором реалізації проекту.

Проте за декілька годин після підписання договорів компанія Gas Natural SDG спростувала свою участь у проекті, заявляючи, що підписант угоди з іспанської сторони не є представником компанії.

При цьому сам підписант - Джорді Бонвеі – пізніше в коментарі УНІАН визнав, що дійсно не мав повноважень підписувати будь-які угоди від імені компанії.

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Фюле вірить у можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною в листопаді

Стокгольм. Комісар ЄС з розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле вірить у можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною у листопаді 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Стокгольмі під час виступу на Форумі громадянського суспільства і «Східного партнерства».

«Я вірю, що Вільнюський саміт («Східного партнерства» – УНІАН) може побачити підписання Угоди про асоціацію, включаючи глибоку та всебічну зону вільної торгівлі з Україною», - сказав він.

«Однак для того, щоб це сталося, сильна відданість Європейського Союзу продовжувати політичну асоціацію та економічну інтеграцію з Україною має віддзеркалюватися у визначених діях українського уряду та нового парламенту щодо добре відомих та неодноразово висловлених стурбованостей», - додав Ш.Фюле.

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Корпоратизацію «Укртрансгазу» і «Укргазвидобування» планують завершити до кінця року

До кінця поточного року планується завершити корпоратизацію дочірніх підприємств НАК «Нафтогаз Україна» - «Укртрансгаз» і «Укргазвидобування».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир Макуха сьогодні в Осло під час зустрічі прем'єр-міністра України Миколи Азарова з представниками нафтогазових компаній Норвегії.

«До кінця цього року ми плануємо завершити корпоратизацію дочірніх підприємств «Укртрангазу» і «Укргазвидобування», - сказав він.

В.Макуха також відзначив, що проходить реформування НАК «Нафтогаз України», і зараз триває робота з виділення непрофільних активів компанії.

«На нашу думку, це дозволить істотно підвищити ефективність роботи компанії, прозорість її операцій і зробить її більш привабливою для інвесторів», - сказав В.Макуха.

Нагадаємо, В.Макуха є членом делегації, яка супроводжує М.Азарова під час його офіційного візиту до Норвегії 29-30 листопада.

Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» оголосила тендер на розробку плану з реформування компанії.

Згідно з тендерною документацією, метою і завданнями роботи є надання пропозицій щодо оптимальних варіантів реструктуризації НАК «Нафтогаз України» з основних напрямах діяльності компанії та її дочірніх підприємств (видобуток, транспортування і реалізація газу і нафти) у рамках виконання програми реформування газового сектору, а також розробка проектів правових актів, необхідних для правового врегулювання вимог Директиви 2003/55/ЕС по кожному з напрямів.

Нагадаємо, 28 квітня 2012 року Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» щодо реформування нафтогазового комплексу».

Законом внесено зміни до статті 7 Закону України «Про трубопровідний транспорт».

Змінами передбачено, що реорганізація (злиття, приєднання, розділення, виділення, перетворення) державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», які здійснюють діяльність з транспортування по магістральних трубопроводах і зберігання у підземних газосховищах, і НАК «Нафтогаз України» здійснюється за рішенням Кабінету міністрів України виключно з метою і на виконання зобов'язань, узятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичної Співдружності».

Крім того, законом встановлено, що приватизація державних підприємств, дочірніх підприємств НАК «Нафтогаз України», які здійснюють діяльність з транспортування по магістральних трубопроводах і зберігання у підземних газосховищах, НАК «Нафтогаз України», а також підприємств, установ, організацій, утворених в результаті їх реорганізації, забороняється.

Крім того, 13 червня 2012 р. Кабмін прийняв розпорядження № 360-р «Про реорганізацію дочірніх компаній Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Розпорядження уряду передбачає реорганізацію дочірньої компанії «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» шляхом перетворення на Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування» і реорганізацію дочірньої компанії «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» в ПАТ «Укртрансгаз». У документі наголошується, що управління корпоративними правами щодо публічних акціонерних товариств здійснює НАК «Нафтогаз України» за узгодженням з Міністерством енергетики і вугільної промисловості України відповідно до законодавства.

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Приватизацію теплогенерації і обленерго планують завершити до кінця 2013 року

До кінця 2013 року в Україні планується завершити приватизацію підприємств теплової генерації та обленерго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир Макуха сьогодні під час зустрічі прем'єр-міністра України Миколи Азарова з представниками нафтогазових компаній Норвегії.

«До кінця наступного року ми плануємо завершити приватизацію теплової генерації та обленерго і розпочати перехід до нової моделі ринку двосторонніх договорів і балансуючого ринку», - сказав В.Макуха.

Він відзначив, що цей перехід дозволить залучити інвестиції у розвиток цієї галузі.

Нагадаємо, з початку року в Україні продали найбільші енергогенеруючі активи, основним покупцем яких став ДТЕК, що входить до фінансово-промислової групи СКМ Ріната Ахметова.

На початку вересня ц.р. Фонд державного майна України (ФДМУ) почав підготовку до продажу державних пакетів акцій Дніпродзержинської, Херсонської, Одеської та Харківської ТЕЦ. На продаж планується виставити 93,06% акцій ПАТ "Дніпродзержнська ТЕЦ", 93,09% ПАТ "Херсонська ТЕЦ", 94,48% ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" і 93,57% ПАТ "Одеська ТЕЦ".

Раніше ФДМУ заявляв, що планує виставити держпакети акцій цих чотирьох ТЕЦ у третьому кварталі 2012 року.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своєю постановою №162 від 23 лютого 2011 року виключив із переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, низку обленерго. Серед них 19 обласних енергопостачальних компаній (обленерго) і «Київенерго». А також теплові енергогенеруючі компанії «Дніпроенерго» (Запоріжжя), «Західенерго» (Львів), «Центренерго» (Київська обл.) і «Донбасенерго» (Донецьк).

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Янукович підписав закон про біометричні паспорти

Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 2 жовтня ухвалила закон про запровадження електронних біометричних паспортів.

19 листопада Президент повернув закон до парламенту зі своїми пропозиціями.

20 листопада Верховна Рада ухвалила закон у новій редакції з пропозиціями Президента. За нього проголосували 243 народні депутати із 355 зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив представник глави держави у Верховній Раді Юрій Мірошниченко, попередню редакцію закону Президент не міг підписати через низку причин. Зокрема, попередньою версією закону передбачалася видача значної кількості документів, які мали використовуватися на території України. Зокрема, документами, оформлення яких передбачається із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, разом із посвідченням водія, посвідченням особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідкою на постійне проживання, посвідкою на тимчасове проживання, карткою мігранта, посвідченням біженця та проїзним документом біженця є також інші документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, визначені законами України, при цьому їх назва Законом не визначається.

Крім того, за словами Ю.Мірошниченка, також не узгоджується зі ст. 35 Конституції України норма закону, якою лише декларується право осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від внесення інформації до безконтактного електронного носія, що буде вмонтований у відповідні бланки документів.

Ю.Мірошниченко наголосив, що Конституцією України кожній людині гарантується право на свободу світогляду і віросповідання.

Крім того, додав він, не відповідає вимогам стандартів Міжнародної організації цивільної авіації норма закону щодо можливості продовження дії посвідчення особи моряка та видача посвідчення члена екіпажу строком до п’яти років.

Ю.Мірошниченко наголосив, що глава держави вважає неприйнятним внесення змін до Бюджетного кодексу, згідно з яким плату за надання адміністративних послуг пропонується зарахувати до власних надходжень бюджетних установ, оскільки плата за надання таких послуг належить до доходів загального фонду державного бюджету.

Верховна Рада підтримала пропозиції Президента і виключила ці норми із закону.

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МВФ наразі не визначився з умовами подальшої співпраці з Україною

Міжнародний валютний фонд наразі не визначився з умовами продовження співпраці з Україною і не називає терміни візиту технічної місії МВФ до України.

Про це, відповідаючи на запитання агентства УНІАН, заявив директор департаменту з міжнародних відносин МВФ Джері Райс.

«Що я можу сказати стосовно України, то це те, що влада висловлює інтерес до відновлення програми співпраці з МВФ, проте умови співпраці ще не обговорювалися. І ми поки не одержували від української сторони пропозиції направити до країни місію для переговорів», - сказав Д.Райс

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Д.Райс заявив, що МВФ з нетерпінням чекає взаємодії з новим урядом України. Тоді ж у Києві завершила роботу технічна місія МВФ, проте про результати виконаної роботи не повідомлялося.

У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі якщо Україна у 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ), існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до пониження рейтингів.

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МВФ прогнозує зниження золотовалютних резервів НБУ до 24 млрд дол.

Експерти Міжнародного валютного фонду прогнозують зниження золотовалютних резервів Національно банку України до 24 млрд дол. до кінця поточного року й збереження тенденції на зниження в 2013-2014 роках.

Про це йдеться у звіті МВФ, який має в своєму розпорядженні УНІАН. «Золотовалютні резерви, як очікується, впадуть до рівня 24 млрд доларів (40% короткострокового боргу) до кінця 2012 року. До того ж у 2013-2014 роках резерви також залишаться на низькому рівні (27% короткострокового боргу), що безумовно позначиться на оцінках упевненості інвесторів», - йдеться в звіті МВФ.

На думку експертів Фонду, негативним тенденціям сприятимуть як внутрішньоекономічні проблеми - зниження експортної виручки, ризики відпливу капіталів - так і об'єктивні зовнішні небезпеки. До того ж дефіцит платіжного балансу наступного року, згідно зі звітом, може становити 5,5% ВВП, переважно через великий обсяг імпорту енергоносіїв, а середньорічний показник інфляції - 5%. Обсяг зовнішнього й внутрішнього боргу становитиме, за розрахунками МВФ, - 65 і 35% ВВП відповідно.

Курс гривні, за словами експертів МВФ, на сьогодні переоцінений у середньому на 8-13% і тому Фонд пропонує знизити курс національної валюти до долара на 13% для досягнення бездефіцитного платіжного балансу.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в жовтні скоротилися на 8,4% - до 26,812 млрд дол., до того ж за січень-жовтень ц.р. резерви знизилися майже на 16%, або на 4,983 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.). Цей обсяг експерти вже назвали критичним для економіки України.

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