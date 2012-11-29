Анонс на 30 листопада

* 29-30 листопада Прем'єр-міністр України Микола Азаров перебуває з дводенним офіційним візитом у Королівстві Норвегія. 30 листопада М.Азаров відвідає компанії Telenor і Enty ASA. Також він проведе зустріч з прем'єр-міністром Норвегії Йєнсом Столтенбергом і відвідає енергетичний парк «Акерсхус».

* Круглий стіл на тему: "Проблеми фондування та комунікації банків: практики III-го кварталу". Організатор - дослідницька компанія "NOKs fishes". Учасники: Олег Кононенко, директор компанії "NOKs fishes"; Світлана Старенчук, керівник аналітичного департаменту досліджень банківського ринку дослідницької компанії "NOKs fishes", Олег Савінов, керівник аналітичного департаменту досліджень інвестиційного ринку дослідницької компанії "NOKs fishes".

* Прес-конференція на тему: «Захист інформації в Україні: актуальні загрози», присвячена Всесвітньому дню захисту інформації. Учасники: президент МГО «Міжнародна антитерористична єдність» Олександр Дічек; експерт з питань кібербезпеки Олег Дерев'янко.

* Прес-конференція на тему: "Науково-технологічний центр в Україні стверджує надання фінансової допомоги науковим дослідженням на 35-му засіданні членів Ради Правління". Організатори: Науково-технологічний центр в Україні (НТЦУ) та НТУУ "КПІ". Учасники: Борис Гриньов, член Ради Правління НТЦУ від України, зам.руководітеля Держагентства з питань науки, інновацій та інформатизації; посол Майкл Айнік, виконавчий директор НТЦУ; Філліп Долліфф, в.о. члена Ради Правління НТЦУ від США; посол Трой Люляшнік, Посольство Канади в Україні; Сорін Попа, в.о.члена Ради Правління НТЦУ від ЄС.

* Відбудеться міжнародна технологічна зустріч, у якій візьмуть участь українські вчені та партнери Інституту фізики з країн ЄС: представники Туринського університету (Італія), Університету П'єра і Марії Кюрі (Франція), Тартуського університету (Естонія), і всесвітньо визнані фахівці з передових методів досліджень в області нанотехнологій. Технологічна зустріч організована Інститутом фізики НАН України та Європейським партнерами: Інститут Фізики Університету Тарту, Естонія, "European Profiles" SA, Греція, Університет Турина, Італія, Університет П'єра і Марії Кюрі, Франція.

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