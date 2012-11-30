ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 30 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Біометричним паспортам бути: Янукович підписав закон» пише: закон про єдиний державний демографічний реєстр із затвердженими Верховною Радою поправками підписав Президент...

http://delo.ua/ukraine/biometricheskim-pasportam-byt-janukovich-podpisal-zakon-191213/

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«Дело» в публікації «НБУ визнав валютний ажіотаж» пише: голова Ради НБУ Ігор Прасолов не став заперечувати, що загальні хвилювання стосовно курсу гривні перетнули всі розумні межі...

http://delo.ua/finance/nbu-priznal-valjutnyj-azhiotazh-191202/

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Також «Дело» в публікації «Українц «скидають» кредитні карти» пише: за офіційними даними, кількість кредиток скоротилося на 15% з початку року...

http://delo.ua/finance/ukraincy-sbrasyvajut-kreditnye-karty-191148/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Квоти випаровуються», у якому пише: країни-учасниці Кіотського протоколу представили в Досі (Катар) кілька проектів зобов'язань зі скорочення викидів парникових газів у другому періоді його дії - до 2020 року. Українська делегація планує відстоювати можливість перенесення невикористаної квоти при скороченні емісії парникових газів на 20%. Експерти не виключають, що нова угода в Катарі не буде підписана, оскільки більшість країн має протилежні позиції щодо зобов'язань...

http://www.kommersant.ua/doc/2079003

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Українці йдуть в номери», у якому пише: регулятор телеком-ринку розробив правила, за якими надаватиметься послуга зміни оператора зі збереженням номера. Вона буде безкоштовною і зручною для абонентів, але витратною для операторів. Документ передбачає створення компанії, яка буде стягувати з приватних операторів плату за кожен дзвінок на номери користувачів сервісу...

http://www.kommersant.ua/doc/2078864

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«Сегодня» в публікації «Новий закон про рекламу повинен зміцнити імідж гривні» пише: українців хочуть привчити до національної валюти замість у.о...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Novyy-zakon-o-reklame-dolzhen-ukrepit-imidzh-grivni.html

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Також «Сегодня» в публікації «Британський посол радить Україні навіть і не думати про Митний союз» пише: союз Києва і Брюсселя буде, за словами дипломата, більш мудрим рішенням...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Britanskiy-posol-sovetuet-Ukraine-dazhe-i-ne-dumat-o-Tamozhennom-soyuze.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у матеріалі «Скандал з LNG-терміналом: допонтовались» пише: після першого шоку від скандалу з іспанською Gas Natural і проектом «LNG-термінал» ситуація стала прояснюватися. Практично на 100% зрозуміло, що все сталося через елементарне «понтування» української влади. Перший крок України до енергетичної незалежності припав... на граблі

http://economics.unian.net/ukr/detail/148723

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Пошту Росії» просять обійтися без мігрантів» пише: організація повинна підвищувати зарплату громадянам Росії, а не шукати дешеву робочу силу за кордоном - наголошується в листі депутатів Держдуми керівництву поштового відомства...

http://izvestia.ru/news/540559

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Також «Известия» в публікації «Рахункова палата: на АТЕС брали втричі дорожче за комуналку» пишуть: постачальники теплоенергії зізналися, що підвищили тариф безпосередньо до саміту АТЕС-2012...

http://izvestia.ru/news/540616

(УНІАН)