Україна в разі вступу до МС гальмуватиме його розвиток - російський експерт

Москва. Україна в разі вступу до Митного союзу гальмуватиме його розвиток.

Таку думку висловив в інтерв'ю УНІАН головний редактор журналу «Россия в глобальной политике» Федір Лук’янов.

«Якщо дивитися на політичні відносини, стає зрозуміло, що коли навіть станеться така дивовижна і малоймовірна подія і Україна захоче повноцінно приєднатися до цього союзу, то вона виконуватиме роль, подібну до тої, яку виконував Узбекистан в ОДКБ. Тобто блокуватиме все, що пропонують інші і завжди займатиме особливу позицію, відстоюючи свої національні інтереси, і, як результат, не даватиме розвиватися цій організації», - вважає Ф.Лук’янов.

На його думку, питання, чи потрібно це Митному союзу, залишається відкритим.

«Узбекистан свого часу заганяли в ОДКБ. Але це нічого не давало, і він знову виходив», - нагадав експерт.

*** Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) - військово-політичний союз, створений кількома державами Євразії (в різний час організація об'єднувала від 6 до 9 держав) на основі Договору про колективну безпеку (ДКБ), підписану 15 травня 1992 року.

Водночас Ф.Лук’янов наголосив, що офіційна позиція Кремля – Україна потрібна в Митному союзі. «Але дискусія на тему, треба це насправді чи, може, краще бути скромнішими і створити організацію з потенціалом для розвитку, але без учасника, який весь час цей процес гальмуватиме», - додав він.

Ф.Лук’янов зазначив, що Митний союз, якщо не вдаватися до політики, потребує України. «Україна – велика країна з великим ринком, потенційно економічно дуже успішна. З Україною це буде зовсім інша, серйозна організація, а не як зараз – прототип, на якому відпрацьовується якась модель, яка може в майбутньому бути затребувана. З Митним союзом, до якого входила б Україна, багатьом довелося б рахуватися», - додав він.

Повний текст інтерв'ю – на сайті УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2011 року Президент України Віктор Янукович висловився за підписання рамкової угоди щодо співробітництва України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1», але Росію це наразі не влаштовує.

14 листопада українське МЗС заявило, що питання щодо вступ України до Митного союзу не стоїть на порядку денному зовнішньої політики.

Довідка УНІАН. Сьогодні до Митного союзу входять Росія, Білорусь і Казахстан.

У квітні п.р. голова колегії Євразійської економічної комісії Віктор Христенко заявив, що створено дорожні карти із входження до Митного союзу Киргизстану і Таджикистану.