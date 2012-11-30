Держподатслужба оновила відомчий музей

Державна податкова служба України урочисто відкрила оновлений музей податкової служби, збільшивши кількість залів до п'яти і оснастивши його кінозалом і сучасним інтерактивним устаткуванням. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Першими відвідувачами оновленого музею, згідно з повідомленням, разом з діючими чиновниками і колишніми керівниками податкового відомства, стали п'ятикласники київської школи №21. Передбачається, що екскурсії для школярів, зокрема учнів спеціалізованих «податкових» класів, стануть у музеї постійними.

З нагоди відкриття оновленого музею голова податкової служби Олександр Клименко, зокрема, зазначив: «Ми не просто зберегли свою історію – ми прагнемо передати її наступним поколінням. Двері нашого музею відкриті для школярів Києва й інших міст України. Ми працюємо над тим, щоб екскурсії в музей сталі елементом навчальних програм, як звичайних школярів, так і учнів спеціалізованих «податкових» класів».

Нагадаємо, що за підтримки ДПСУ в Україні створено 237 спеціалізованих «податкових» класів, учні яких поглиблено вивчають особливості податкової системи і податкової дисципліни. Крім того, податкова спільно з Міністерством освіти і науки України розробляє програму і підручники для загальноосвітнього курсу «Основи оподаткування» для учнів 5-11 класів.