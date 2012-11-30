Анонс на 3 грудня

* Відбудеться презентація Звіту про світовий розвиток 2013 року, присвяченого питанням зайнятості. Буде презентовано дослідження «У пошуках можливостей: Яким чином мобільна робоча сила може сприяти процвітанню України». Учасники: Чімяо Фан, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови; Йеско Хентшель, провідний автор звіту про світовий розвиток 2013 року, м. Вашингтон; Паоло Беллі, координатор сектору людського розвитку Представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові; Йоханнес Коеттл, старший економіст сектору економіки людського розвитку Світового банку, м. Вашингтон.

* Круглий стіл на тему: «Світова економічна криза та Україна: економіка, реформи, антикризові заходи влади». Учасники: дійсний член Римського клубу, Світової академії мистецтва та науки, Іноземний член Національної академії наук України Богдан Гаврилишин, голова Комітету економістів України, проректор Європейського університету Андрій Новак, директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар; політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Володимир Горбач; директор Міжнародного інституту демократій Сергій Таран.

* Прес-конференція на тему: «Інтернет-торгівля: законність і гарантії». Організатор - ГолосUA. Учасники: заступник генерального директора «Allergo Group Ukraine» Максим Шварьов, засновник, генеральний директор першого в Україні онлайн-гіпермаркету "Аbo.ua" Іван Марченко, партнер адвокатського об'єднання "Солодко і партнери" Олена Сотник та представник Держспоживстандарту.

* Прес-конференція, на якій буде представлено офіційний переклад на українську мову Міжнародних стандартів оцінки (МСО 2011), зроблений найбільшою в Україні Всеукраїнською саморегулівною організацією оцінювачів "Українське товариство оцінювачів". Учасники: Олексій Амфітеатров, голова Ради Українського товариства оцінювачів, FRICS; Сергій Овчаров, партнер RICS в Україні, FRICS; Іван Нестеренко, голова Аудиторської Палати України; Олександр Драпіковський, член Ради Українського товариства оцінювачів, Міжнародний консультант з питань оцінки та регулювання ринку нерухомості та ін.

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