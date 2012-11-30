Єлісєєв: ЄС не заборонятиме в’їзд іноземцям без біометричних паспортів

Брюссель. Посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв наголошує, що ЄС не збирається забороняти в’їзд іноземцям без біометричних паспортів.

Про це йдеться в його коментарі, текст якого передано УНІАН.

“Поширена в окремих українських ЗМІ інформація про нібито запровадження Європейським Союзом з 1 червня 2013 року вимоги про наявність у громадян третіх держав, у т.ч. громадян України, біометричного проїзного документа не відповідає дійсності”, - підкреслюється у коментарі.

“Водночас наявність біометричного проїзного документа буде умовою безвізового в’їзду до ЄС після ухвалення Європейським Союзом рішення про скасування віз для громадян України», - додав К.Єлісєєв.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 листопада, автор закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр і документи, що підтверджують громадянство України, засвідчують особу або її спеціальний статус», народний депутат від Партії регіонів Василь Грицак заявив, що з 1 червня 2013 року українців можуть не пустити в країни ЄС без біометричних паспортів.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України 2 жовтня ухвалила закон про введення електронних біометричних паспортів.

19 листопада Президент України Віктор Янукович повернув цей закон до парламенту зі своїми пропозиціями.

20 листопада ВР ухвалила закон про біометричні паспорти у новій редакції з пропозиціями Президента.

Законом, зокрема, передбачається упровадження електронних паспортів - документів з електронним носієм біометричної інформації для виїзду за кордон відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІCАО). Законом пропонується встановити, що паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації, причому видається він не пізніше, ніж за 30 календарних днів від дня оформлення заяви-анкети на його отримання.

До електронного паспорта вноситься: назва держави, назва документа, прізвище і ім'я особи, стать, громадянство, дата народження, унікальний номер запису в реєстрі, номер документа, дата закінчення терміну дії документа, дата видачі документа, назва уповноваженого органа, що видав документ, місце народження, фотографія і підпис особи. У паспорт за письмовою заявою можуть бути внесені дані батьків або опікунів особи.

29 листопада Президент України підписав Закон № 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр і документи, що підтверджують громадянство України, засвідчують особу або її спеціальний статус».