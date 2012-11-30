ТОП-10 (30 листопада)

Азаров заявляє, що Україна закуповуватиме у РФ щонайбільше 20 млрд куб. м газу на рік

Держказначейство запевняє, що коштів для виконання планових видатків бюджету достатньо

В Україні підвищилися мінімальні роздрібні ціни на горілку і коньяк

«Енергоатом» відновив переговори зі «Сбербанком Росії» щодо фінансування будівництва енергоблоків ХАЕС

Держінвестпроект заявляє про «повне врегулювання» непорозуміння з Gas Natural Fenosa

Місія МВФ відвідає Україну 7–17 грудня

Норвегія зацікавлена ​​у співпраці з Україною в газовій сфері

В АП кажуть, що з 1 грудня прокуратура буде менше втручатися в роботу підприємців

Metro продає свою мережу Real у Східній Європі французькій Auchan за 1,1 млрд євро

Дефіцит платіжного балансу України збільшився в 2 рази

***

Азаров заявляє, що Україна закуповуватиме у РФ щонайбільше 20 млрд куб. м газу на рік

Україна в найближчі роки має намір закуповувати у Росії щонайбільше 20 млрд кубометрів газу на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, виступаючи на українсько-норвезькому бізнес-форумі.

«Ми поставили завдання у найближчі роки купувати максимум 18-20 млрд куб. газу», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада міністр вугільної промисловості України Юрій Бойко сказав, що Україна вже поінформувала Росію про намір у 2013 році знизити імпорт російського газу до 18 млрд кубометрів з 27,5 млрд кубометрів у поточному році. Однак офіційної заявки на закупівлю наступного року 18 млрд кубометрів газу "Нафтогаз" ще не подав.

Російська сторона раніше заявляла, що час для переговорів щодо обсягів закупівель палива на цей рік вже втрачено: річний контрактний обсяг може бути змінений не пізніше ніж за півроку до початку поставок. Отже, контрактна кількість газу на 2013 рік могла бути змінена в термін до 1 липня.

Довідка УНІАН. Контракт "Газпрому" і "Нафтогазу" містить умову "бери або плати", яке поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 мільярди кубометрів, Україна має сплатити щонайменше 41,6 мільярда кубометрів газу.

Чинний довгостроковий контракт "Нафтогазу" і "Газпрому" передбачає штрафні санкції при закупівлі газу нижче мінімального обсягу.

У 2009 році «Газпром» і держхолдинг "Нафтогаз України" підписали 10-річну угоду, за якою за недобір Україною палива передбачаються штрафи в розмірі 300 відсотків від вартості в зимовий період і 150 відсотків - влітку.

"Газпром" також неодноразово заявляв, що контракти 2009 року зобов'язують Україну платити щонайменше за 33 мільярди кубічних метрів газу на рік.

***

Держказначейство запевняє, що коштів для виконання планових видатків бюджету достатньо

На рахунках Держказначейства обсяг фінансових ресурсів, який разом із залишком валютних коштів становить понад 11 млрд грн, є достатнім для виконання запланованих показників Державного бюджету України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

*** Україна в другій декаді листопада 2012 року розмістила 10-річні єврооблігації на загальну суму 1,250 млрд дол. з дохідністю на рівні 7,8% річних. Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті Держказначейства, залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) на 1 листопада п.р. становив 1,762 млрд грн, що є найменшим показником з початку 2010 року.

Відомство пояснює, що здійснення оперативного управління на основі упровадженої системи прогнозування дає сьогодні змогу мати нижчі залишки коштів на єдиному казначейському рахунку й оперативно їх використовувати.

Як повідомляв УНІАН, витрати держбюджету в січні-жовтні становили 302,631 млрд грн, або 73% від планового показника в 413,605 млрд грн на весь 2012 рік. У т.ч. витрати загального фонду становили 262,225 млрд грн, що, відповідно, також становило 73% від запланованої суми витрат у 360,501 млрд грн на весь 2012 рік.

Нагадаємо, 19 листопада профспілки заявили, що для здійснення у 2012 році всіх виплат бюджетникам не вистачає близько 10 млрд грн.

28 листопада прем'єр-міністр Микола Азаров розпорядився провести всеукраїнську селекторну нараду з питань виниклої заборгованості із зарплат бюджетникам. До того ж М.Азаров сказав, що керівники регіонів повинні проінформувати, як використовувалися за останні місяці бюджетні кошти. Глава уряду зазначив, що є непоодинокі випадки, коли окремі чиновники, розраховуючи, що з виплатою заробітної плати уряд завжди допоможе, використовують фінансові ресурси не на першочергові цілі.

*** За даними Державної служби статистики, в Україні загальна заборгованість із виплати заробітної плати на 1 листопада п.р. скоротилася порівняно з 1 жовтня на 3%, або 30 млн грн, і становила 896,906 млн грн.

Віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко 29 листопада заявив, що борги із зарплат працівникам бюджетної сфери ліквідують в найближчі тижні.

***

В Україні підвищилися мінімальні роздрібні ціни на горілку і коньяк

В Україні з 26 листопада збільшено мінімальний розмір оптово-відпускних і роздрібних цін на коньяк і горілку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України в Києві.

Згідно з повідомленням, ціни підвищено відповідно до постанови Кабінету міністрів №1017 від 7 листопада 2012 року.

За наданою ДПСУ інформацією, мінімальна роздрібна ціна на горілку об'ємом 0,5 л тепер становить 28,5 грн (мінімальна оптова — 19,636 грн), 0,75 л — 42,75 грн (оптова — 29,45 грн), 1 л — 57 грн (39,272 грн).

Мінімальна роздрібна ціна на 3-зірковий коньяк підвищена до 19,45 грн за 0,25 л (оптова — до 12,45 грн), до 38,9 грн за 0,5 л (оптова — до 24,9 грн) і до 58,35 грн за 0,75 л (оптова — 37,35 грн).

На 4-зірковий коньяк встановлені такі мінімальні роздрібні ціни: 21,95 грн за 0,25 л (оптова — 14,05 грн), 43,9 грн за 0,5 л (28,1 грн) і 65,85 грн за 0,75 л (42,15 грн).

Мінімальна роздрібна ціна 5-зіркового коньяку об'ємом 0,25 л тепер становить 24,7 грн (оптова — 15,81 грн), 0,5 л — 49,4 грн (31,62 грн), 0,75 л — 74,1 грн (47,43 грн).

Мінімальні роздрібні ціни на вино в скляній тарі об'ємом 0,7 л та в іншій тарі об'ємом 1 л залишилися на колишньому рівні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у листопаді ц.р. ухвалив постанову, згідно з якою мінімальна роздрібна ціна на коньяк із листопада 2012 року збільшується на 17-20%, — до 38,9-49,4 грн за 0,5 л, а мінімальна роздрібна ціна на горілку підвищується в два етапи: з листопада 2012 року — на 9,2%, до 28,5 грн за 0,5 л, і з 1 березня 2013 року ще на 5,6% — до 30,1 грн за 0,5 л.

***

«Енергоатом» відновив переговори зі «Сбербанком Росії» щодо фінансування будівництва енергоблоків ХАЕС

Державне підприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, відновило переговорний процес зі «Сбербанком Росії» про фінансування проекту будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

Про це повідомляється у відповіді на запит УНІАН, підписаний виконуючим обов'язки президента НАЕК «Енергоатом» Віссаріоном Кімом.

«З початку листопада поточного року ДП НАЕК «Енергоатом» відновив переговорний процес з ВАТ «Сбербанк Росії» про виділення фінансування проекту будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС», - зазначається у повідомленні. До того ж уточнюється, що на цей момент ведуться підготовчі роботи з формування умов майбутньої угоди.

Водночас, «Енергоатом» заперечує інформацію про те, що підписання кредитної угоди зі «Сбербанком Росії» про фінансування цього проекту затримується через українську сторону.

«Ця інформація не відповідає дійсності. На сьогодні в ДП «НАЕК «Енергоатом» продовжуються переговори з ВАТ «Сбербанк Росії» щодо фінансування проекту будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня п.р. у інтерв'ю агентству генеральний представник ДК «Росатом» на території України Олександр Мертен заявив, що проект кредитної угоди знаходиться в «Енергоатомі», куди його направив «Сбербанк Росії». За словами О.Мертена, Росія, насамперед, зацікавлена у наданні українською стороною державних гарантій для покриття ризиків кредитування.

6 вересня поточного року Верховна Рада України ухвалила загалом Закон України «Про розміщення, проектування і будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електричної станції».

Довідка УНІАН. Будівництво двох енергоблоків ХАЕС припинили в 1990 році після оголошення Верховною Радою мораторію на будівництво нових АЕС на території України. Будівельна готовність енергоблоку №3 ХАЕС становить 75% №4 - 28%. При спорудженні будівельних конструкцій енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС було освоєно 17% загальної проектної вартості.

9 червня 2010 року Кабінет Міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ до України.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, крім «Атомстройекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомстройекспорт», який представив проект реакторної установки В-392.

13 березня 2012 року Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯР) узгодила техніко-економічне обгрунтування будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

6 травня прем'єр-міністр України Микола Азаров після зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим повідомив, що керівництво Росії підтвердило готовність видати кредит на добудову третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС.

31 травня заступник генерального директора ДК «Росатом» - директор Блоку з розвитку і міжнародного бізнесу Кирило Комаров повідомив, що схема кредитування будівництва третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС ще не визначена, проте можливе виділення міждержавного кредиту.

***

Держінвестпроект заявляє про «повне врегулювання» непорозуміння з Gas Natural Fenosa

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України відрапортувало про «повне врегулювання» непорозуміння з іспанською нафтогазовою компанією Gas Natural Fenosa у зв'язку із підписанням 26 листопада угоди про співпрацю в реалізації проекту «LNG-термінал».

Про це УНІАН повідомила прес-служба агентства.

Gas Natural Fenosa проінформувала українську сторону, що Джорді Сарда Бонвіт (Jordi Sarda Bonvehi), який 26 листопада підписав угоду з Держінвестпроектом від імені цієї компанії, не володів відповідними повноваженнями.

Зі свого боку Держінвестпроект взяв до відома інформацію Gas Natural Fenosa і зазначив, що підписана угода не передбачала якихось фінансових або юридичних зобов'язань.

Також Держінвестпроект повідомляє, що звернувся до президента компанії «Gas Natural Fenosa» Сальвадора Габарро Серра (Salvador Gabarrо Serra) з пропозицією про особисту зустріч для обговорення перспектив співпраці.

Як раніше повідомляв УНІАН, 26 листопада Україна підписала з компанією Gas Natural SDG, SA (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал». Зокрема, компанія повинна була виступити інвестором реалізації проекту.

Спочатку планувалося, що документ від іспанської сторони підпише директор із зовнішніх зв'язків Gas Natural SDG, SA Джорді Гарсіа Табернеро.

Однак через те, що він не зміг з невідомих причин бути на церемонії, документ підписав Джорді Бонвіт, який, як пізніше заявила компанія, не працює в Gas Natural і є професійним комерційним представником, представляє інтереси Gas Natural, Enegas, інших іспанських компаній .

Джорді Бонвіт через кілька днів після підписання угоди визнав, що не мав права підписувати цей документ.

***

Місія МВФ відвідає Україну 7–17 грудня

Місія Міжнародного валютного фонду відвідає Україну 7-17 грудня 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у представництві МВФ з посиланням на голову представництва Макса Альєра

«На прохання влади до України прибуде місія МВФ на чолі з Крістофером Джарвісом 7-17 грудня для переговорів за новою угодою stand-by», - сказав М.Альєр

Як повідомляв УНІАН, вчора директор департаменту МВФ у міжнародних справах не називав дату приїзду місії МВФ до України, оскільки Фонд не одержував запрошень з українського боку. При цьому прем'єр-міністр Микола Азаров стверджував, що місія прибуде до України 6 грудня

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ у Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі якщо Україна в 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ), існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до зниження рейтингів.

***

Норвегія зацікавлена ​​у співпраці з Україною в газовій сфері

Осло. Норвегія зацікавлена ​​у співпраці з Україною, а, зокрема, у газовій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив в п'ятницю, 30 листопада, в Осло на спільній з прем'єр-міністром Норвегії Йєнсом Столтенбергом прес-конференції.

«Потенціал співробітництва існує у трьох сферах. По-перше, поставки газу або безпосередньо, або через спотовий ринок Європи. По-друге, участь норвезьких компаній в освоєнні українських родовищ газу, а великі родовища в Україні є. По-третє, норвезькі компанії могли б брати участь у розвитку транспортної інфраструктури», - сказав Й.Столтенберг.

Що стосується можливості закупівлі Україною скрапленого газу у Норвегії, то цим питанням, відзначив прем'єр, займаються виключно норвезькі комерційні структури, які працюють на ринку.

Уряд Норвегії, підкреслив Й.Столтенберг, лише створює умови для можливості розширення клієнтів.

«Ми готові розширювати коло своїх клієнтів щодо поставок газу», - підкреслив Й.Столтенберг.

***

В АП кажуть, що з 1 грудня прокуратура буде менше втручатися в роботу підприємців

З 1 грудня набувають чинності зміни до законів, що знизять рівень втручання прокуратури в роботу підприємців

Про це заявив радник Президента України - керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента Андрій Портнов, коментуючи набуття чинності з 1 грудня закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури», повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

За словами А.Портнова, згідно зі змінами, зупинення підприємницької діяльності з ініціативи прокурора може бути здійснене лише за результатами змагального судового розгляду.

«Переконаний, що участь у відносинах між прокурором і суб’єктом підприємницької діяльності такого суб’єкту як суд дозволить зменшити вплив органів прокуратури на ведення господарської діяльності”, - сказав А.Портнов.

Він також зауважив, що Президент України неодноразово наголошував на необхідності мінімізувати тиск правоохоронних органів на підприємців, а тому положення цього закону мають важливе значення для реалізації ініціатив глави держави та отримання позитивних економічних наслідків.

Крім того, додав він, закон позбавляє прокуратуру права вносити приписи та протести, прийняття яких вимагало від фізичних та юридичних осіб безумовного й невідкладного виконання вимог прокурора. А.Портнов зауважив, що з 1 грудня внесення акту прокурорського реагування більше не означатиме автоматичного зупинення чи припинення дії нормативно-правового акту, дозвільних документів, зупинення виконання робіт чи надання послуг і не покладатиме на особу додаткових обов’язків, які вона повинна негайно виконати.

«Такий законодавчий підхід до наслідків внесення акту прокурорського реагування дозволить істотно зменшити їх загальну кількість», - підкреслив радник Президента України.

Важливим нововведенням нового закону, за його словами, також є положення, яке передбачає, що реагування на звернення фізичних та юридичних осіб може здійснюватися лише після їх попереднього розгляду компетентними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування або ж неприйняття ними у встановлені строки рішень з цих питань. Такий підхід, на думку А.Портнова, суттєво знизить рівень втручання прокуратури у підприємницьку діяльність, зокрема в тих сферах, нагляд за законністю якої здійснюють інші контролюючі органи.

«Прокурор не повинен підміняти собою органи державного нагляду (контролю), виконувати їх функції та шляхом видання актів прокурорського реагування усувати порушення, які належать до сфери відання цих органів», - підкреслив А.Портнов.

Він також звернув увагу на те, що положення закону закріплюють вимогу щодо здійснення повноважень прокурора з виявлення порушень закону виключно після ухвалення мотивованої постанови, в якій мають бути чітко викладені підстави для їх здійснення. Обов’язок надання особі постанови, щодо якої прокурор вчиняє передбачені законом дії, та закріплене за нею право на оскарження цієї постанови в суді, за його словами, також сприятимуть посиленню судового контролю за діяльністю органів прокуратури і кращому захисту інтересів фізичних та юридичних осіб.

Важливими, на думку радника Президента, є також норми, які обмежують можливість органів прокуратури ініціювати перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

«Положення нового закону в поєднанні з уже діючими в Україні нормами, які закріплюють граничний строк для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, істотно посилять гарантії особи на те, що отримане нею судове рішення буде виконане і не зможе бути переглянуте після спливу значного проміжку часу. Практика скасування судових рішень через три чи більше років має відійти в минуле як така, що підриває довіру громадян у спроможність українського правосуддя захистити їх права та інтереси», - зазначив А.Портнов.

***

Metro продає свою мережу Real у Східній Європі французькій Auchan за 1,1 млрд євро

Варшава. Один з найбільших ритейлерів у світі німецька Metro Group домовилася про продаж своєї мережі гіпермаркетів в Східній Європі, в тому числі, двох гіпермаркетів в Україні, французькій групі Auchan за близько 1,1 млрд євро, оголосила прес-служба компанії в п'ятницю.

Згідно з повідомленням компанії, яким володіє УНІАН, Metro розраховує, що угода після відповідних дозволів антимонопольних органів буде закрита в 2013 році.

"Продаж Real Eastern Europe групі Auchan включає 91 гіпермаркет у Польщі, Росії, Румунії та Україні, в тому числі, 14 власних магазинів", - зазначила прес-служба.

У майбутньому гіпермаркети real, - працюватимуть під брендом Auchan.

Metro пояснила продаж своїх активів у Східній Європі бажанням сконцентруватися на розвитку свого бізнесу в Німеччині.

Компанія також повідомила, що операція дозволить отримати їй 600 млн євро готівкою і скоротити чистий борг на 1,5 млрд євро.

Виручка від гіпермаркетів, що купуються Auchan, де працює 20 тис. осіб, у минулому році досягла 2,6 млрд євро.

Auchan на даний момент у Польщі, Румунії, Росії та Україні управляє 98 гіпермаркетами, працевлаштовуючи 65 тис. співробітників.

Довідка УНІАН. ТОВ «реал, - Гіпермаркет Україна» є дочірньою компанією real, - International Holding GmbH, що входить до складу МETRO Group.

Компанія real, - створена в 1992 році в Німеччині. Сьогодні 439 магазинів компанії працюють в Німеччині, Польщі, Туреччині, Росії та Румунії.

В Україні мережа представлена ​​двома гіпермаркетами в Одесі та Києві. Середня торгова площа гіпермаркетів real, - становить близько 8,5 тис. кв. м, асортимент - 35 тис. артикулів.

METRO Group - одна з найбільших торгових компаній світу, яка об'єднує кілька торгових підрозділів: METRO / Makro Cash & Carry, гіпемаркети real, - Media Markt, Saturn і універмаги Galeria Kaufhof. Група оперує 2,2 тис. магазинами в 32 країнах.

Компанія «Ашан» була створена в 1961 році Жераром Мюльє в Рубе (Франція). Сьогодні група компаній «Ашан» представлена ​​в 12 країнах світу, включає в себе 1403 гіпер- і супермаркети. Виручка компанії в 2011 році становила 44,4 млрд євро, чистий прибуток - 810 млн євро. Інвестиції Auchan в 2011 році становили 1,6 млрд євро (без урахування витрат на придбання активів).

В Україні компанія працює з 2008 року. На сьогодні мережа включає 8 гіпермаркетів - у Києві (4), Макіївці (Донецька область), Кривому Розі, Запоріжжі, селі Сокільники (Львівська обл.).

***

Дефіцит платіжного балансу України збільшився в 2 рази

Дефіцит платіжного балансу України за січень-жовтень 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшився в 1,9 разу - до 2,797 млрд дол.

Про це повідомляє Національний банк України.

У жовтні ц.р. дефіцит становив 1,999 млрд дол., що в 1,8 разу більше, ніж у вересні ц.р., і на 27,7% більше, ніж у жовтні 2011 р.

За даними НБУ, дефіцит поточного рахунку в жовтні ц.р. становив 1,619 млрд дол., зберігшись приблизно на торішньому рівні.

За даними НБУ, в жовтні експорт товарів становив 6,3 млрд дол., що на 8,1% більше, ніж у жовтні 2011 року. Рекордними за весь період статистичних спостережень були обсяги експорту продукції АПК: зростання було забезпечене за рахунок експорту зернових культур (у три рази вище, ніж минулого року) і олії й олійних культур (у 1,6 разу більше). Завдяки цьому частка АПК в структурі експорту товарів в жовтні зросла до 32,6%.

У повідомленні регулятора зазначається, що стабільно високим був експорт продукції машинобудування (річні темпи зростання - 25,1%) завдяки значному попиту з боку Росії. Внаслідок низького попиту і цін на світових товарних ринках експорт металургійної продукції був на 19,7% менше, ніж минулого року.

Обсяги імпорту товарів становили 8,1 млрд дол., що на 3,4% вище, ніж у жовтні 2011 року. Зростання було обумовлене значним неенергетичні імпортом (зріс на 9,7%) через постачання продукції АПК (зросли на 30,9%) і хімічної продукції (зросли на 16,3%).

Рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій в жовтні було сформовано з дефіцитом у розмірі 380 млн. дол. через високий попит на готівкові кошти в іноземній валюті з боку населення. Одночасно з початку року сальдо капітального і фінансового рахунку залишалося позитивним - 8,3 млрд дол. (за відповідний період минулого року - 6 млрд дол.).

Чиста припливу прямих іноземних інвестицій в жовтні становила 391 млн. дол.

Приплив прямих іноземних інвестицій до України з початку року становив 6,4 млрд дол., що на 10,9% більше, ніж за 10 місяців 2011 року. У реальний сектор економіки було спрямовано 92% цих обсягів.

У НБУ констатують, що внаслідок посилення девальваційних очікувань напередодні виборів приріст готівкової валюти поза банками в жовтні збільшився до 1,9 млрд дол. Проте в цілому за 10 місяців 2012 року приріст готівкової валюти становив 7,3 млрд дол., що на 19,2% менше, ніж за відповідний період минулого року.

У жовтні дефіцит зведеного платіжного балансу було профінансовано за рахунок резервних активів, крім того, сталося чергове планове погашення кредиту МВФ у розмірі 408 млн. дол. В результаті міжнародні резерви скоротилися до 26,8 млрд дол. США, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду впродовж 3 місяців.

Довідка УНІАН. Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.).

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН