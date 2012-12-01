США зацікавлені в Україні, яку вважають стратегічним партнером - сенатор Лугар

16:26, 01 грудня 2012
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Сполучені Штати зацікавлені у сильній та процвітаючій Україні, яку вважають другом та стратегічним партнером, заявляє співголова Комітету у закордонних справах Сенату США Ричард Лугар.

Про це він сказав під час зустрічі у Вашингтоні з міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.

Сторони обговорили стан двостороннього співробітництва, актуальні питання міжнародної безпеки, нерозповсюдження та роззброєння.

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