США зацікавлені в Україні, яку вважають стратегічним партнером - сенатор Лугар

Сполучені Штати зацікавлені у сильній та процвітаючій Україні, яку вважають другом та стратегічним партнером, заявляє співголова Комітету у закордонних справах Сенату США Ричард Лугар.

Про це він сказав під час зустрічі у Вашингтоні з міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.

Сторони обговорили стан двостороннього співробітництва, актуальні питання міжнародної безпеки, нерозповсюдження та роззброєння.