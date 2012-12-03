ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 3 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» подає матеріал «Рінат Ахметов: Мої амбіції - зробити все набагато краще. Але якщо мене попросять зробити це наступного дня - обманювати не буду: я не в змозі... » подає інтерв'ю Ріната Ахметова, який розповів, чому він вирішив боротися з туберкульозом у країні, про що важливо не забувати, займаючись благодійністю, і як він має намір вирішувати екологічну проблему в Маріуполі...

http://delo.ua/opinions/rinat-ahmetov-moi-ambicii-sdelat-vse-namnogo-luchshe-no-esli-191396/

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Також «Дело» публікує матеріал «Податок на продаж валюти рівносильний податку на повітря - Пинзеник», у якому пише: екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник прогнозує серйозну девальвацію гривні. А податки на продаж валюти і обов'язкова конвертація валютної виручки є абсурдними і ніяк не допоможуть вирішити проблеми...

http://delo.ua/ukraine/nalog-na-prodazhu-valjuty-ravnosilen-nalogu-na-vozduh-pinzenik-191368/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Нестатутні відносини» пише: прагнення України змінити митні збори на імпорт 371 товара наштовхнулося на жорстке неприйняття членів Світової організації торгівлі (СОТ), оскільки воно фактично є переглядом умов членства. США публічно підтвердили свою стурбованість безпрецедентною проблемою, яка вже змусила 23 учасники СОТ, включаючи ЄС і Китай, попросити Україну відкликати заявку. Але в українському уряді не мають наміру змінювати свою позицію. І хоча країна має право на перегляд, позитивний результат переговорів малоймовірний, кажуть експерти...

http://kommersant.ua/doc/2081550

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Містам обмежують подачу газу для опалення населення» пише: в Асоціації міст України заявили про те, що НАК «Нафтогаз України», використовуючи своє монопольне становище, безпідставно зупиняє постачання природного газу для потреб населення. Міста, за інформацією асоціації, щотижня отримують попередження від облгазів про відключення підприємств теплокомуненерго від поставок газу...

http://kommersant.ua/doc/2081744

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Видання «Сегодня» в публікації «Кожен третій українець не прийшов за тисячею СРСР» пише: 25 грудня закінчать виплати за радянськими вкладами в 2012 році. Наразі їх отримали 4,2 мільйони вкладників з 6 мільйонів...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Kazhdyy-tretiy-ukrainec-ne-prishel-za-tysyachey-SSSR.html

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Також «Сегодня» в публікації «Циклон з Балкан ускладнить українцям життя» пише: після мокрого снігу та ожеледі на Україну чекають морози...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ciklon-s-Balkan-uslozhnit-ukraincam-zhizn.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Баланс тижня:«LNG-термінал», Міжнародний валютний фонд і ПДВ-облігації» подає огляд головних подій минулого тижня...

http://economics.unian.net/ukr/detail/148963

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Жителі «нової Москви» платитимуть за холод» пише: в новобудовах на приєднаних до столиці територіях планується встановлювати кондиціонери китайського виробництва...

http://izvestia.ru/news/540657

(УНІАН)