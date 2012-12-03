Президент підписав указ про відставку уряду

Президент України Віктор Янукович сьогодні підписав «Про відставку прем'єр-міністра України та Кабінету міністрів України».

Як йдеться в документі, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави, «керуючись статтею 115 Конституції України та відповідно до пункту 9 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: прийняти відставку прем'єр-міністра України Азарова Миколи Яновича, що має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів України. Прийняти відставку Кабінету міністрів України».

Указом Президент доручив Кабінету міністрів продовжувати виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабміну.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров 19 листопада повідомив, що подав Президентові України В.Януковичу подання про звільнення міністрів, які були обрані народними депутатами на парламентських виборах 28 жовтня.

За словами прем'єра, згадані в поданні члени уряду продовжать виконувати свої обов'язки, доки глава держави не вирішить їх подальшу долю.

У поданому В.Януковичу списку, крім М.Азарова (№1 у виборчому списку Партії регіонів), також віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко (№3 у списку ПР), віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков (№8 у списку ПР), міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро Табачник (№11 у списку ПР), міністр юстиції Олександр Лавринович (№12 у списку ПР), міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк (№15 у списку ПР).

Також у мажоритарних округах були обрані міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко (округ №12, Вінницька область) і міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога (округ №69, Закарпатська область).

Сьогодні, 3 грудня, останній день подачі в ЦВК документів на реєстрацію народних депутатів, обраних на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня. Згідно з законодавством, народний депутат не повинен мати ніякої іншої посади в державних органах влади. Для того, щоб зареєструвати членів уряду, обраних депутатами, Президент мав прийняти рішення про їхнє звільнення і опублікувати відповідний указ.