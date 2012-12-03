У парламенті прогнозують призначення нового Кабміну на 13-14 грудня

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин прогнозує, що новий склад уряду можуть призначити вже 13-14 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання, коли буде призначений новий прем’єр-міністр та відповідно уряд.

«Я прогнозую, що це відбудеться на тижні після 12 грудня. Це буде 13 або 14 грудня, якщо в нас буде спокійний та зважений діалог в українському парламенті», - сказав він.

До того ж, за словами В.Литвина, нового прем’єр-міністра призначать після обрання голови Верховної Ради сьомого скликання.

Спікер також зауважив, що Підготовча група з організації роботи новообраної ВР має передбачити ці питання, які розглядатимуться як першочергові.

Водночас В.Литвин додав, що не знає, хто претендує на посаду глави уряду.

"Зі мною ніхто не вів консультацій і діалогу щодо цього. Вочевидь, це потрібно робити з майбутнім головою Верховної Ради", - сказав він.

З В.Литвиним погодився також лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

«12 грудня відбудеться перше засідання. Залежно від того, як складатиметься ситуація, 13-14 грудня ми можемо ухвалити відповідні рішення», - сказав О.Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 грудня, Президент України Віктор Янукович відправив у відставку прем'єр-міністра Миколу Азарова та Кабінет міністрів.