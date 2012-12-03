Експерти про відставку уряду

Відставка уряду не вплине на економіку України

Прийняття Президентом України відставки уряду не матиме впливу на економіку країни.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив керівник аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександр Вальчишен.

«Ніякого впливу на економіку і на курс гривні відставка уряду не матиме», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович сьогодні підписав указ «Про відставку прем'єр-міністра України і Кабінету Міністрів України».

У документі зазначається, що «керуючись статтею 115 Конституції України та відповідно до пункту 9 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: прийняти відставку прем'єр-міністра України Азарова Миколи Яновича, що має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. Прийняти відставку Кабінету Міністрів України».

Указом Президент доручив Кабінету Міністрів продовжувати виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабміну.

Цей Указ набуде чинності з дня його опублікування.

Раніше, 19 листопада, прем'єр-міністр України Микола Азаров 19 листопада повідомив, що подав Президентові України В.Януковичу подання про звільнення міністрів, які були обрані народними депутатами на парламентських виборах 28 жовтня.

За словами прем'єра, згадані в поданні члени уряду продовжать виконувати свої обов'язки, доки глава держави не вирішить їхню подальшу долю.

У поданому В.Януковичу списку, крім М.Азарова (№1 у виборчому списку Партії регіонів), також віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко (№3 у списку ПР), віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков (№8 у списку ПР), міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро Табачник (№11 у списку ПР), міністр юстиції Олександр Лавринович (№12 у списку ПР), міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк (№15 у списку ПР).

Також за мажоритарними округами були обрані міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко (округ №12, Вінницька область) і міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога (округ №69, Закарпатська область).

Сьогодні, 3 грудня, останній день подачі до ЦВК документів на реєстрацію народних депутатів, обраних на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня. Згідно із законодавством, народний депутат не повинен мати ніякої іншої посади в державних органах влади. Для того, щоб зареєструвати членів уряду, обраних депутатами, Президент мав ухвалити рішення про їхнє звільнення і опублікувати відповідний указ.

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Відставка уряду не вплине на хід співробітництва з МВФ

Відставка прем'єр-міністра України Миколи Азарова і Кабінету Міністрів України, яку сьогодні прийняв Президент України Віктор Янукович, не вплине на хід співробітництва з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Таку думку УНІАН висловив економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.

Нагадаємо, голова представництва МВФ в Україні Макс Ал'єр заявив, що місія Фонду відвідає Україну 7-17 грудня 2012 року на чолі з Крістофером Джарвісом для переговорів щодо нової угоди stand-by.

«Я вважаю, що відставка уряду на те, що вирішуватиме МВФ, не вплине», - сказав О.Жолудь.

За його словами, основною проблемою у взаємодії МВФ і України є підвищення цін на газ для населення, а цим формально займається відповідний регулятор, а не уряд.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ ухвалили програму співробітництва stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. із метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема, щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі, якщо Україна в 2013 році не матиме можливості отримати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ), існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до зниження рейтингів.

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Експерт називає економічні реформи головним завданням нового уряду

Економічні реформи є основним викликом для уряду, незалежно від того, хто його очолить.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський.

За його словами, економічні виклики, що стоять перед країною, змушують йти на оновлення уряду і знову констатувати необхідність реформ. «Власне відставка уряду - логічна з юридичної точки зору. Щоб люди повернулися на роботу в уряд, вони повинні прийняти присягу, а прийняти присягу вони зможуть лише тоді, коли будуть звільнені з попереднього місця роботи. Однак на сьогодні перед країною стоять виклики, які треба вирішувати кожному складу уряду. Ми повертаємося до теми реформ. Чи це буде скоригований пакет реформ Президента, чи загальний, спільно виписаний пакет реформ - важко сказати. У будь-якому разі треба буде щось робити», - наголосив експерт.

Він зазначив, що йдеться про оновлення системи державних фінансів, питань, пов'язаних з бізнес-кліматом, системою соцзабезпечення, валютною політикою.

Окремий пункт - співпраця з МВФ. «Зараз закінчується попередня програма співпраці і треба вести нові переговори», - сказав експерт і додав, що переговори будуть вестися у двох напрямках - щодо нових умов співпраці та адміністрування вже накопиченого боргу.

«Є набір завдань, і якщо ми хочемо, щоб ситуація в економіці поліпшувалася, потрібно вирішувати визначені завдання. Хто це буде робити - не настільки важливо», - наголосив експерт. На його думку, з кожним днем ​​і з кожним роком ситуація тільки ускладнюється. «Я не прихильник апокаліптичних сценаріїв, але що довше ми відкладаємо реформу, то складніше буде справлятися із зовнішніми факторами, то більшою буде ціна змін, які доведеться робити, якщо ми хочемо бути нормальною країною», - впевнений І.Бураковський.

До того ж він наголосив, що нинішній економічний спад - не перший в українській історії. «Це не перша в нашій історії ситуація, коли рік закінчується з проблемами, коли і бюджет не ухвалено, і незрозуміло що далі. Думаю, що ми знову-таки говоритимемо про запозичення, про перерозподіл коштів за бюджетними статтями, про затримки виплат. Інструментарій тут широкий. Але все це лише підтверджує мою концепцію: доти в нас не проведуть реформи, доки не будуть вирішені фундаментальні речі, проблеми будуть вистрілювати в тому чи іншому форматі. Це не є проблемою одного уряду, це те, що ми накопичили за багато років. Нереформована економіка боляче реагує на зовнішні шоки. І тому в історію увійдуть ті люди, які проведуть необхідні зміни», - сказав експерт.

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Відставка уряду не вплине на валютний ринок - експерт

Прийняття Президентом України відставки уряду Азарова не вплине на український валютний ринок.

Таку думку в коментарі агентству УНІАН висловив керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола Івченко.

«За нашими оцінками, можлива відставка уряду - це більше технічна процедура. Кардинальних змін в економічній політиці, що проводиться, у державі не станеться. Тому, навряд чи ці події відіб'ються на валютному ринку», - сказав М.Івченко.

Він зазначив, що відносній стабільності валютного ринку сприятимуть недавно введені законодавчі заходи адміністративного обмеження попиту і збільшення пропозиції на валютному ринку з боку НБУ.

«У таких умовах різкі коливання курсу долара в країні на тлі можливої ​​відставки уряду малоймовірні», - говорить М.Івченко.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович 3 грудня підписав указ «Про відставку прем'єр-міністра України та Кабінету Міністрів України».

У документі наголошується, що «керуючись статтею 115 Конституції України та відповідно до пункту 9 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: прийняти відставку прем'єр-міністра України Азарова Миколи Яновича, що має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. Прийняти відставку Кабінету Міністрів України ».

Указом Президент доручив Кабінету Міністрів продовжувати виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабміну.

Цей указ набуває чинності з дня його опублікування.

Раніше, 19 листопада, прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що подав Президенту України подання про звільнення міністрів, які були обрані народними депутатами на парламентських виборах 28 жовтня.

За словами прем'єра, згадані в поданні члени уряду продовжать виконувати свої обов'язки, поки глава держави не вирішить їхню подальшу долю.

У поданому В.Януковичу списку, крім М.Азарова (№ 1 у виборчому списку Партії регіонів), також віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко (№ 3 у списку ПР), віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков (№ 8 у списку ПР), міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник (№ 11 у списку ПР), міністр юстиції Олександр Лавринович (№ 12 у списку ПР), міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк (№ 15 у списку ПР).

Також в мажоритарних округах було обрано міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка (округ № 12, Вінницька область) і міністра надзвичайних ситуацій Віктора Балогу (округ № 69, Закарпатська область).

3 грудня - останній день подання до ЦВК документів на реєстрацію народних депутатів, обраних на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня. Згідно із законодавством, народний депутат не повинен мати ніякої іншої посади в державних органах влади. Для того щоб зареєструвати членів уряду, обраних депутатами, Президент повинен був прийняти рішення про їх звільнення і опублікувати відповідний указ.

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Янукович змушений оновити уряд у зв'язку з майбутніми президентськими виборами - експерт

Президент України Віктор Янукович змушений поновити склад уряду у зв'язку з підготовкою до наступних президентських виборів, які намічені на 2015 рік, і по суті зробити з Кабміну свій виборчий штаб. Таку думку в коментарі УНІАН висловив політолог Тарас Березовець.

«Янукович відправив у відставку весь склад Кабміну навмисно. Таким чином, він підвів межу під усіма зобов'язаннями перед «старими донецькими», Ахметовим, Фірташем. Тепер він заводить нову команду і з чистого аркушу починає формування нового складу Кабінету Міністрів. А наступний склад Кабміну – це виборчий штаб кампанії 2015 року. Янукович починає цю кампанію вже зараз», - зазначив Т.Березовець.

При цьому він підкреслив, що до Кабміну, швидше за все, повернуться прем'єр Микола Азаров, а також міністри освіти і науки Дмитро Табачник та інфраструктури Борис Колесніков.

«Микола Азаров свій пост збереже, як мінімум протягом декількох місяців, а то й року. Йому немає альтернативи. Повернуться до Кабміну Дмитро Табачник і Борис Колесніков. Всі решта підуть працювати в парламент», - упевнений експерт.

При цьому, відповідаючи на запитання, чи можуть нинішній голова НБУ Сергій Арбузов або секретар РНБО Андрій Клюєв очолити уряд, політолог сказав: «Віктор Янукович не призначатиме Сергія Арбузова, щоб не повторювати досвід Сергія Кирієнка, колишнього прем'єр-міністра Росії, при якому трапився дефолт 1998 року. В Україні вірогідність негативного сценарію розвитку економіки в 2013 році дуже висока. А крім того, парламентська більшість не підтримає представника так званої «молодої команди», - упевнений Т.Березовець. «Щодо Андрія Клюєва, то зараз розглядаються три варіанти його призначення – на посаду прем'єр-міністра, першого віце-прем'єр-міністра або глави Адміністрації Президента», - підкреслив експерт.

Як повідомляв УНІАН, В.Янукович 3 грудня підписав указ «Про відставку прем'єр-міністра України і Кабінету Міністрів України».

Як зазначається в документі, «керуючись статтею 115 Конституції України і відповідно до пункту 9 частини першої статті 106 Конституції України, постановляю: прийняти відставку прем'єр-міністра України Азарова Миколи Яновича, наслідком якої є відставка всього складу Кабінету Міністрів України».