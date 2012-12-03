Клюєв: у Азарова «чималі шанси» знову очолити уряд

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв вважає, що у Миколи Азарова «чималі шанси» очолити уряд знову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО сказав в інтерв'ю журналістам.

За його словами, «річ у тім, що він досвідчений прем'єр-міністр і дуже багато пропрацював в уряді, і я вважаю, що це гідна кандидатура».

А.Клюєв прогнозує, що до 12 грудня, тобто до початку роботи новообраного парламенту, «все стане ясним». «Я вважаю, що нам якнайшвидше треба вирішувати всі питання, що стосуються голови Верховної Ради, прем'єр-міністра України і всього Кабінету Міністрів», - сказав він.

На запитання журналістів, чи може він очолити уряд, А.Клюєв відповів: «Це дуже велика відповідальність бути прем'єр-міністром у такий непростий час».

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