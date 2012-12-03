Дольче і Габбана звинувачують в ухиленні від сплати податків

Італійським дизайнерам Доменіко Дольче і Стефано Габбана, які є власникаи будинку мод Dolce & Gabbana, пред'явлено обвинувачення в ухиленні від сплати податків на суму більш як 500 мільйонів доларів.

Їхня справа сьогодні розглядається в суді Мілана, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

За даними слідства, дизайнери продали бренди D&G і Dolce & Gabbana власній компанії Gado, створеній у Люксембурзі в 2004 році, втричі дешевше за їх ринкову вартість.

Дизайнери заперечують свою провину. Якщо ж буде доведено протилежне, їм загрожує до п'яти років тюрми.