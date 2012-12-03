Анонс на 4 грудня

* Відбудеться Перша конференція Forbes "Міжнародна торгівля: можливості для експорту". Учасники: Ірина Акімова, перший заступник голови АПУ; Валерій П'ятницький, Урядовий уповноважений з питань євроінтеграції України; Євген Ромащин, ген.директор, НПК «Гірські машини», Альона Виболдіна, керівник відділу з торгівельної політики Євромету, Брюссель, Бельгія; Руфат Алімарданов , регіональний менеджер в Україні і Білорусі, Міжнародна фінансова корпорація (МФК), група Світового банку; Ільдар Салєєв, директор зі стратегії, НПК «Гірські машини»; Валерій Мунтіян, урядовий уповноважений України з питань співробітництва з РФ.

* 10-30 - В УНІАН відбудеться презентація результатів незалежного дослідження ринку поштової логістики в Україні в 2011 році, проведеного Українською асоціацією директ маркетингу спільно з консалтинговою компанією «NSBC». Всеукраїнське незалежне дослідження ринку поштової логістики (комплексу послуг з виїмки, перевезення та доставки листів, бандеролей та пакетів, а також пакетів вагою до 30 кг) проводиться другий рік поспіль. Мета дослідження вивчення та моніторинг стану ринку поштової логістики, співвідношення в його структурі листів і посилок, визначення рейтингу 10 найбільших операторів, а також прогноз цього ринку на найближчий рік. Теми: як змінився ринок поштової логістики в 2011 році; які намітилися тенденції розвитку ринку поштової логістики на найближчі 2-3 роки; які існують стримуючі фактори для розвитку конкурентного середовища у цій сфері; рейтинг найбільших поштово-логістичних операторів в Україні. Учасники: Валентин Калашник, президент Української асоціації директ маркетингу; Андрій Прокопенко, керуючий партнер НСБК «Український прорив»; Ярослав Пелих, експерт НСБК «Український прорив»; Павло Богданов, Заступник ген.директора УДППЗ «Укрпошта»; Ірина Холод, директор з маркетингу «Нова пошта»; Олександр Лисовець, директор з розвитку «Нова пошта»; Євген Глазов, директор POSTMAN; Олександр Чумак, директор Укркур'єр; Дмитро Беляков, начальник відділу продажів і обслуговування клієнтів дистанційної торгівлі, Росан/Міст-експрес (вул.Хрещатик , 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 097-727-47-06, malaj@uadm.com.ua

* Розпочне роботу традиційна Пряма лінія читачів газети «Комсомольська правда в Україні» і глави Київавтодору Георгія Глинського на тему: «Чи готові комунальні служби столиці до зими?». Питання: Чим у цьому році будуть посипати дороги взимку? Який відсоток київських доріг потребує термінового ремонту?

* Прес-конференція на тему: "Перші підсумки дії законодавства про захист персональних даних: досягнення і відповідальність". Учасники: заступник голови Держслужби із захисту персональних даних Володимир Козак; секретар Комітету з питань інформаційних технологій Американської торговельної палати Вадим Шестаков; юрист АО "Волков і Партнери" Маріанна Бек; генеральний директор EGAR Technology України Сергій Тарасенко ("Інтерфакс-Україна", вул . Рейтарська 8/5-А). Потрібна акредитація. Телефон: 067232 00 48, e-mail: zakon@interfax.kiev.ua.

* Відбудеться брифінг заступника міністра соціальної політики України - керівника апарату В'ячеслава Коломійця для представників ЗМІ. У 14-00 - пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів за участю В.Коломійця, а також фахівців Міністерства. Телефон "гарячої лінії" - 254-05-65.

* Відбудеться брифінг на тему: «Критична ситуація в залізничному приміському пасажирському секторі та шляхи її вирішення».

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