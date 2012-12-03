Нацагентство з Євро-2012 заборгувало Київському театру оперети 4,5 млн грн.

Національне агентство з питань підготовки до Євро-2012 заборгувало Київському національному академічному театру оперети 4,5 млн. грн. за виконані роботи з підготовки закладу до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Про це повідомив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Комісії Київради, в рамках Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу на реконструкцію Київського національного академічного театру оперети було заплановано виділити 10 млн. грн. По факту через нестачу коштів на сьогодні, замість повноцінної реконструкції театру, в приміщенні проведені роботи всього на 4,5 млн. грн., але й ті досі не виплачені державою.

«Чиновники-регіонали суціль в боргах перед культурою, Олександр Попов досі не може розрахуватися за проведені роботи щодо реконструкції Андріївського узвозу, а Микола Азаров, як бачите, заборгував Київській опереті. Якби не вийшло так, що разом із запланованим розформуванням Національного агентства «зависнуть» борги перед закладом культури, який виконав роботи за умовами договору, але не отримав за це кошти», - заявив О.Бригинець.

Депутат звернувся до в. о. прем’єр-міністра України М.Азарова з вимогою терміново розрахуватися з боргами перед Київською оперетою.