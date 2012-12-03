ТОП-10 (3 грудня)

Янукович підписав указ про відставку Азарова і Кабміну

Акцизи на нафтопродукти в першій декаді грудня залишаться на базовому рівні

У Раді немає голосів для запровадження валютного збору

Литвин пропонує 6 грудня провести засідання ВР для ухвалення бюджету на 2013 рік

Запорізький завод феросплавів зупинив виробництво

Депутати пропонують ввести пенсійний збір з продажу валюти для фіз- та юросіб

Міністерству енергетики передадуть 100% акцій Одеської та Херсонської ТЕЦ

В Україні зібрано 46 млн тонн зерна

В Україні за січень-листопад виробництво сталі скоротилося на 7%

«Метінвест» залучає трирічне передекспортне фінансування на 300 млн дол.

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Янукович підписав указ про відставку Азарова і Кабміну

Президент України Віктор Янукович сьогодні підписав Указ «Про відставку прем'єр-міністра України та Кабінету міністрів України».

Як йдеться в документі, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави, «керуючись статтею 115 Конституції України та відповідно до пункту 9 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: прийняти відставку прем'єр-міністра України Азарова Миколи Яновича, що має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. Прийняти відставку Кабінету Міністрів України».

Указом Президент доручив Кабінету міністрів продовжувати виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабміну.

Цей Указ набуде чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров 19 листопада повідомив, що подав Президентові України В.Януковичу подання про звільнення міністрів, які були обрані народними депутатами на парламентських виборах 28 жовтня.

За словами прем'єра, згадані в поданні члени уряду продовжать виконувати свої обов'язки, доки глава держави не вирішить їхню подальшу долю.

У поданому В.Януковичу списку, крім М.Азарова (№1 у виборчому списку Партії регіонів), також віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко (№3 у списку ПР), віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков (№8 у списку ПР), міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро Табачник (№11 у списку ПР), міністр юстиції Олександр Лавринович (№12 у списку ПР), міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк (№15 у списку ПР).

Також у мажоритарних округах були обрані міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко (округ №12, Вінницька область) і міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога (округ №69, Закарпатська область).

Сьогодні, 3 грудня, останній день подачі до ЦВК документів на реєстрацію народних депутатів, обраних на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня. Згідно з законодавством, народний депутат не повинен мати ніякої іншої посади в державних органах влади. Для того, щоб зареєструвати членів уряду, обраних депутатами, Президент мав ухвалити рішення про їхнє звільнення і опублікувати відповідний указ.

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Акцизи на нафтопродукти в першій декаді грудня залишаться на базовому рівні

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України не проводило розрахунку ставок акцизного податку на першу декаду грудня, залишивши їх на базовому рівні.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Згідно з повідомленням, середнє значення котирувань нафти сорту Brent за попередню декаду (другу декаду листопада) становило 109,3 дол. за барель.

Як повідомляв УНІАН, закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо коригування ставок акцизного податку діє з 27 травня 2012 року.

Довідка УНІАН. Коригувальна сума до ставок акцизного збору не застосовується у разі середньої біржової ціни нафти в межах 105-125 дол. за барель.

Базова ставка акцизу для бензинів становить 198 євро за тонну, для дизпалива з вмістом сірки до 0,2% - 98 євро за тонну, дизпалива із вмістом сірки від 0,035% до 0,2% - 75 євро за тонну, дизпалива із вмістом сірки від 0,005% до 0,035% - 68 євро за тонну, дизпалива із вмістом сірки до 0,005% - 46 євро за тонну.

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У Раді немає голосів для запровадження валютного збору

Сьогодні в парламенті немає необхідної кількості голосів народних депутатів для ухвалення рішення про запровадження збору з валютних операцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир Литвин заявив на прес-конференції.

За його словами, сьогодні йому подали законопроект про запровадження 10-відсоткового збору з валютних операцій.

В.Литвин зазначив, що «обмін думками з цього приводу з представниками фракцій показав, що сьогодні, на цей момент, голосів для ухвалення такого рішення немає».

Зі свого боку лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов наголосив: «Сьогодні вранці вели досить гостру дискусію щодо цього питання у фракції, і, як і раніше, у нас залишається багато питань, тому сказати, що цей законопроект найближчим часом має перспективи на ухвалення, я б такого не сказав».

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада у Верховній Раді було зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо операцій з іноземною валютою», яким пропонувалося запровадити 15% збір до Пенсійного фонду з суми операцій з продажу готівкової валюти. Згодом автор проекту Віталій Хомутинник відкликав його.

20 листопада Верховна Рада відклала розгляд цього законопроекту на невизначений термін.

До того ж глава Національного банку Сергій Арбузов заявив, що Нацбанк має намір наполягати на запровадженні податку. У НБУ наголошують, що запровадження податку на продаж валюти спрямовано насамперед на боротьбу зі спекуляціями на готівковому валютному ринку.

Сьогодні, 3 грудня, голова Верховної Ради України Володимир Литвин повідомив, що до парламенту було внесено законопроект про 10-відсотковий збір з операцій з валютою.

Автором цього законопроекту є позафракційний народний депутат Валерій Шаманов.

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Литвин пропонує 6 грудня провести засідання ВР для ухвалення бюджету на 2013 рік

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин пропонує 6 грудня провести засідання парламенту для ухвалення державного бюджету на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів.

В.Литвин зазначив, що сьогодні уряд внесе до Верховної Ради проект бюджету на 2013 рік. За його словами, необхідно, щоб завтра ВР розглянула «пропозиції уряду до держбюджету, тобто подання держбюджету».

В.Литвин зауважив, що після цього профільному комітетові парламенту треба доручити опрацювати проект закону про держбюджет на 2013 рік для того, щоб у четвер, 6 грудня, розглянути його на пленарному засіданні.

За його словами, у четвер розглядатиметься тільки одне питання – проект держбюджету на 2013 рік.

Раніше передбачалося, що останнє засідання парламенту відбудеться завтра, 4 грудня.

Як повідомляв УНІАН, у вересні п.р. Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проект бюджету на 2013 рік, який був розрахований, виходячи з прогнозу темпів зростання ВВП на рівні 4,5%, інфляції – 5,9%. Згодом документ повернули уряду на доопрацювання.

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Запорізький завод феросплавів зупинив виробництво

Запорізький завод феросплавів - один з найбільших в Європі виробників феросплавів та єдиний на території СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, а також металевий марганець, зупинив виробництво.

Інформацію про це сьогодні підтвердив УНІАН голова правління ПАТ «Запорізький завод феросплавів» Павло Кравченко.

"З 1 грудня ми змушені були зупинити виробництво. Завершили в ніч на 2 грудня плавки після чого всі виробничі цехи ЗЗФ зупинили роботу", - констатував П.Кравченко.

За його словами причина цього - "непрофесіоналізм і безвідповідальність чиновників".

"Незважаючи на пряму вказівку Президента, незважаючи на два рішення Кабміну і безліч нарад, на яких ухвалили рішення про необхідність підтримки феросплавної галузі та надання феросплавникам тарифу, аналогічного тому за яким електроенергія постачається на експорт - нашим конкурентам, ніяких конкретних кроків зроблено не було. У підсумку, ми після роботи в жовтні-листопаді собі на збиток (його сума близько 20 млн грн), з 1 грудня змушені були зупинити виробництво, тому в ситуації, коли частка електроенергії в собівартості продукції досягає 45%, наша продукція просто не може бути конкурентоспроможною», - пояснив П.Кравченко.

За словами голови правління ЗЗФ, на сьогодні керівництво заводу шукає можливості зберегти "колектив професіоналів, що працюють на підприємстві".

"Поки ми відправили частину людей на простій, частину перевели на скорочений робочий тиждень, ще частина задіяна на обслуговуванні печі, яку ми залишили в роботі, щоб забезпечити екологічну броню (її зупинка чревата екологічними наслідками). Намагаємося знайти шляхи збереження колективу - колективу професіоналів, які працюють на заводі, тому що в результаті події під загрозою скорочення опинилися понад 2 тисяч осіб, за кожним з яких стоять родини ", - розповів керівник підприємства.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запорізький завод феросплавів» - один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить до Української асоціації виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в постачаннях ЗЗФ становить 30-35%. Продукція експортується до країн СНД, Європейського Союзу, Азії та Африки.

У 2011 р. підприємство скоротило проти 2010 р. обсяги виробництва феросплавів на 29,25% - до 300,127 тис. тонн. Як основна причина проблем ЗЗФ неодноразово озвучувався перехід заводу, який протягом багатьох років ставився до 1-го класу споживачів електроенергії, з 1 січня 2011 р. на 2-й клас енергоспоживання, згідно з яким тариф на електроенергію для ЗЗФ зріс на 35% - до 83 коп. за 1 кВт (без ПДВ). Згідно з розрахунками експертів, за останні два роки вартість електроенергії для ЗЗФ зросла на 74%, тоді як тільки протягом 2012 світові ціни на феросплавну продукцію знизилися на 20%.

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Депутати пропонують ввести пенсійний збір з продажу валюти для фіз- та юросіб

У Верховній Раді зареєстровано два законопроекти, якими пропонується запровадити збори до Пенсійного фонду з операцій з продажу готівкової іноземної валюти як з фізичних, так і з юридичних осіб.

Законопроектом №11470-1, автором якого є народний депутат Андрій Павловський, пропонується запровадити 15% пенсійний збір з операцій з продажу готівкової валюти

“З метою обмеження валютних махінацій юридичних осіб, що становлять загрозу стабільності пенсійної системи і курсу національної валюти, передбачається відрахування юридичними особами до Пенсійного фонду України при здійсненні операцій з продажу іноземної валюти за готівкову гривню збору в розмірі 15 відсотків від суми операції”, - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

При цьому не уточнюється, чи підпадають під дію зазначеної норми комерційні банки.

Також у парламенті зареєстровано законопроект №11470 про запровадження 10% збору до Пенсійного фонду України з суми операцій з продажу готівкової іноземної валюти фізичними особами. Автором документа є народний депутат Валерій Шаманов.

Нагадаємо, 19 листопада законопроект про запровадження пенсійного збору з операцій з продажу готівкової валюти з фізичних осіб вже був зареєстрований у Верховній Раді. Тоді пропонувалося встановити ставку збору на рівні 15%. Проте, документ не виносився на розгляд у сесійний зал, оскільки його автор народний депутат Віталій Хомутиннік відкликав законопроект.

У законопроекті під авторством В.Шаманова, як і в попередньому варіанті документа щодо запровадження збору, передбачено, що звільняються від його сплати операції фізосіб з продажу одержаної з-за кордону валюти в сумі, що не перевищує в гривнєвому еквіваленті 150 тис. грн протягом календарного місяця.

Пропонується також, щоб норма про збір не поширювалася на операції з продажу інвалюти, яка знімається з депозитного рахунку терміном не менш як 30 днів, а також, одержаної при виплаті купонного доходу і від продажу або погашення казначейських зобов'язань, облігацій внутрішньої державної позики, номінованих в іноземній валюті.

Як повідомлялося, у понеділок лідер парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов дав зрозуміти, що на сьогодні немає голосів для ухвалення рішення про запровадження пенсійного збору на операції з продажу валюти.

Про негативні наслідки у разі запровадження такого збору також висловилися Сергій Тігіпко і Петро Порошенко.

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Міністерству енергетики передадуть 100% акцій Одеської та Херсонської ТЕЦ

Кабінет Міністрів України своєю постановою № 1106 від 28 листопада ц.р. зобов'язав Фонд державного майна України (ФДМУ) передати в управління Міністерству енергетики та вугільної промисловості 100% пакети акцій ПАТ "Херсонська ТЕЦ" та ПАТ "Одеська ТЕЦ", повідомляє урядовий сайт.

Як наголошується у постанові, Херсонська і Одеська ТЕЦ мають бути передані Міненергетики в місячний термін.

Як повідомляв УНІАН, постановою КМУ № 713 від 6 серпня 2012 НАК "Нафтогаз України" було доручено у місячний термін передати ФДМУ для подальшої приватизації 100% пакети акцій ПАТ "Херсонська ТЕЦ", ПАТ "Одеська ТЕЦ", а також ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" та ПАТ "Харківська ТЕЦ-5". Остання була реалізована на приватизаційному конкурсі маловідомою київською компанією «Укрістгаз» за 339,9 млн грн.

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В Україні зібрано 46 млн тонн зерна

В Україні станом на 3 грудня намолочено 46 млн. тонн зерна з 14,8 млн. га, що становить 99% прогнозованих до збирання площ.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

За даними міністерства, середня врожайність зернових становить 31,6 ц/га проти 37,6 ц/га на аналогічну дату 2011 р.

На звітну дату ведеться збирання врожаю кукурудзи на зерно, сої та цукрових буряків.

Зокрема, зібрано 19,6 млн. тонн кукурудзи на зерно з 4,2 млн. га (96% прогнозу), середня врожайність культури становить 46,4 ц/га (62,9 ц/га минулого року).

Також зібрано 2,4 млн. тонн сої з 1,4 млн. га (99% прогнозу) при середній врожайності 16,7 ц/га ( 20,5 ц/га в 2011 р.)

Крім того, викопано 18,3 млн. тонн цукрових буряків з 454 тис. га (99,8% прогнозу), середня врожайність - 403 ц/га (370 ц/га в 2011г.)

Як повідомляв УНІАН, за оновленими прогнозними даними Мінагропроду, урожай зернових і зернобобових культур в Україні в 2012 році становить 46,2 млн. тонн. У 2011 році урожай зерна становив 56,7 млн. тонн.

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В Україні за січень-листопад виробництво сталі скоротилося на 7%

В Україні, за оперативними даними, за січень-листопад 2012 виробництво сталі скоротилося щодо аналогічного періоду 2011 року на 7%, або на 2,102 млн тонн - до 29,828 млн тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Виробництво готового прокату знизилося на 6%, або 1,637 млн тонн - до 24,503 млн тонн.

За 11 місяців метпідприємства виробили 26,669 млн тонн загального прокату, що на 8%, або на 2,457 млн тонн менше, ніж за 11 місяців 2011 р.

Виробництво чавуну за січень-листопад скоротилося відносно січня-листопада 2011 р. на 1%, або на 333 тис. тонн - до 26,171 млн тонн.

Виробництво метизів за звітний період знизилося на 20%, або на 50 тис. тонн - до 193 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 р. виробництво чавуну в Україні зросло в порівнянні з 2010 р. на 6% - 28,879 млн тонн, сталі - на 6% - до 34,689 млн тонн, прокату - на 3% - до 31,677 млн тонн.

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«Метінвест» залучає трирічне передекспортне фінансування на 300 млн дол.

Metinvest B.V., материнська компанія вертикально інтегрованої групи гірничо-металургійних компаній «Метінвест», оголосила про залучення трирічної кредитної лінії на суму 300 млн доларів,йдеться у повідомленні компанії.

Ставка за кредитною лінією становить 5,25% річних понад LIBOR. Пільговий період кредитування становить один рік.

«Кошти кредиту будуть використані для фінансування програми капітальних інвестицій групи «Метінвест», а також спрямовані на загальнокорпоративні цілі. Deutsche Bank AG був координуючим організатором фінансування і букраннера», - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні наголошується, що Natixis і ING Bank N.V. були початковими організаторами фінансування та букраннерами, Raiffeisen Bank International AG - організатором фінансування.

«Як було заявлено в ході оприлюднення наших фінансових результатів за перші шість місяців 2012 року, ми мали намір залучити близько 225 млн дол до кінця року. Ми дуже задоволені, що інтерес, проявлений з боку банків, дозволив нам збільшити суму кредитної лінії до 300 млн дол.», - сказано в повідомленні з посиланням на слова фінансового директора "Метінвесту" Сергія Новікова.

С.Новіков додав, що залучені кошти допоможуть у реалізації переглянутої довгострокової програми технічного переоснащення виробництва, в якій основну увагу приділено швидкоокупним ініціативам і яка спрямована на забезпечення високої якості продукції, зниження собівартості і підвищення операційної ефективності.

Як повідомляв УНІАН, «Метінвест» за 9 місяців ц.р. порівняно з аналогічним показником 2011 року скоротив виробництво сталі на 13% - до 9,58 млн тонн. Видобуток вугілля "Метінвестом" за вказаний період скоротився на 8% - до 9,284 млн тонн.

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби у сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.

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УНІАН