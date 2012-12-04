ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 4 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» подає матеріал «Виплатами з міжнародної "автоцивілки" займеться Моторне бюро» пише: У Моторному (транспортному) страховому бюро будуть власноруч курирувати процес страхових виплат за "Зеленою карткою"...

http://delo.ua/finance/vyplatami-po-mezhdunarodnoj-avtograzhdanke-zajmetsja-motornoe-bjur-191483/

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Також «Дело» публікує матеріал «Ділові підсумки дня: На "ArcelorMittal Кривий Ріг"лякають масовими звільненнями», в якому пише: На "ArcelorMittal Кривий Ріг" лякають масовими звільненнями, українські продовольчі компанії починають експорт за кордон, а українці живуть в очікуванні нової кризи...

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-na-arcelormittal-krivoj-rog-pugajut-massovym-191484/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Депутати тримаються за валюту» пише: У Партії регіонів вчора заявили, що не бачать перспективи ухвалення закону про оподаткування валютообмінних операцій найближчим часом. Однак у парламенті вже з'явилася нова ініціатива - про введення 10-відсоткового збору до Пенсійного фонду з операцій з продажу готівкової іноземної валюти. Банкіри впевнені, що навіть такий збір згубний для валютного ринку, і сподіваються, що документ все-таки не приймуть...

http://www.kommersant.ua/doc/2082426

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Гривню вчать жити за правилами» пише: У Національному банку погодилися з неминучістю використання жорстких адміністративних заходів з метою стабілізації ситуації на валютному ринку. Щоб уникнути девальвації гривні, у НБУ вирішили встановити нові правила роботи з іноземною валютою як для юридичних осіб, зобов'язаних продавати 50% валютної виручки, так і для фізичних...

http://www.kommersant.ua/doc/2082395

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Видання «Сегодня» у публікації «У Києві не буде квартир на перших поверхах» пише: У Київраді хочуть зробити квартири на нижніх поверхах нежитловими і віддати їх під магазини, щоб таким чином ліквідувати МАФи. Експерти стверджують, що це буде вигідно всім...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Construction-innovation-in-Kiev.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Митний союз для України стає все ближче» пише: Українські чиновники вищого рангу продовжують запевняти в незмінності курсу України в бік Європи. Однак є всі підстави очікувати, що ситуація буде розвиватися зовсім у протилежному напрямку. До того ж підтвердження цього ми, можливо, зможемо почути вже найближчим часом...

http://economics.unian.net/ukr/detail/149098

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Також «УНІАН-економіка» в матеріалі «Дитяче харчування: бебі-бум "ростить" виробника» пише: Згідно з офіційною статистикою, обсяги виробництва дитячого харчування в Україні набирають обертів слідом за бебі-бумом. Насправді ринок росте тільки за рахунок «молочників». Сегмент дитячих пюре та соків скорочується, випуском сухих сумішей займається лише одне підприємство, а виробництвом м'ясних та рибних консервів для дітей досі ніхто не зацікавився. Хоча в будь-якому випадку попит на вітчизняне дитяче харчування залишає бажати кращого...

http://economics.unian.net/ukr/detail/149033

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Медведєв знову обіцяє зниження цін на житло та іпотеку» пише: Уряд затвердив нову держпрограму з доступного житла, пообіцявши побудувати 25 млн кв м за пільговими цінами і до 2018 р. знизити вартість іпотеки до рівня інфляції плюс 2,2%...

http://www.vedomosti.ru/realty/news/6768751/dostupnye_mechty

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Видання «Известия» в публікації «Рахункова палата визнала неефективними держзакупівлі на 85 млрд рублів» пише: лише за один квартал сума держзакупівель, проведених з порушеннями закону, становила 85,1 млрд рублів. Про це йдеться у звіті Рахункової палати за II квартал 2012 року...

http://izvestia.ru/news/540816

(УНІАН)