ТОП-10 (4 грудня)

Уряд пропонує ухвалити держбюджет-2013 з дефіцитом 3,2% ВВП

У 2013 році Україна планує здійснити запозичення на 135,5 млрд грн

Кабмін пропонує прожитковий мінімум 1,108 тис. грн, мінімалку - 1,147 тис. грн

Уряд хоче збільшити перерахування Нацбанку в бюджет до 16 млрд грн

ВР 6 грудня проведе своє останнє засідання, на якому ухвалить бюджет

Доходи держбюджету в січні-листопаді зросли на 7,5%

Кабмін прогнозує збільшення у 2013 році транзиту газу через Україну до 110 млрд куб. м

Надходження від приватизації у 2013 р. повинні становити 10,9 млрд грн - проект бюджету

У бюджеті-2013 закладено ціну російського газу в розмірі 417 дол.

Переговори про створення консорціуму інвесторів LNG-терміналу тривають

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Уряд пропонує ухвалити держбюджет-2013 з дефіцитом 3,2% ВВП

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді України ухвалити закон про Державний бюджет України на 2013 рік з граничним обсягом дефіциту 50,4 мільярда гривень, що становить 3,2% прогнозованого на 2013 рік номінального ВВП обсягом 1,576 трильйона гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у поданому урядом на розгляд ВР проекті Держбюджету.

Як повідомляв раніше УНІАН, Кабінет Міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету-2013 розраховано, виходячи із затверджених урядом ще у 2011 році макропоказників, зокрема: зростання ВВП – 4,5%, показник номінального ВВП – 1,688 трлн грн, інфляція – 5,9%.

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин 15 вересня повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.

Раніше прем'єр-міністр України Микола Азаров говорив, що уряд розраховує на ухвалення бюджету 2013 року до кінця листопада.

3 грудня на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів парламентських комітетів голова ВР Володимир Литвин запропонував у вівторок, 4 грудня, на засіданні парламенту лише розглянути проект державного бюджету на 2013 рік і заслухати виступи народних депутатів, а у четвер, 6 грудня, ухвалити держбюджет, і після цього закрити останню сесію Верховної Ради шостого скликання.

За словами лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, проект державного бюджету на 2013 рік передбачає курс долара 8,5 грн/дол., інфляцію - понад 6%, ВВП – 3,6%.

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У 2013 році Україна планує здійснити запозичення на 135,5 млрд грн

Україна у 2013 році планує здійснити запозичення на рівні 135,530 мільярдів гривень для фінансування дефіциту Держбюджету на рівні 50,432 мільярдів гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в проекті закону про Державний бюджет України на 2013 рік, поданому урядом на розгляд Верховною Радою.

Внутрішнє запозичення у 2013 році планується здійснювати винятково до загального фонду на рівні 92,863 млрд грн. Загальну суму зовнішніх запозичень заплановано на рівні 42,668 млрд грн.

Наступного року погашення держборгу заплановано в сумі 81,068 млрд грн, зокрема погашення внутрішніх зобов'язань – 45,474 млрд грн, зовнішніх, – 35,595 млрд грн. Граничний обсяг державного боргу України наприкінці 2013 року планується в сумі 483,032 млрд грн. Крім того, наступного року уряд планує надати державні гарантії на суму в 50 млрд грн. Надходження від приватизації державного майна планується в сумі 10,9 млрд грн.

Як повідомляв раніше УНІАН, у поданому урядом на розгляд ВР проекті Держбюджету планується граничний обсяг дефіциту 50,4 мільярда гривень, що становить 3,2% від прогнозованого на 2013 рік номінального ВВП в обсязі 1,576 трильйона гривень.

У супровідному документі до законопроекту зазначається, що бюджет на 2013 рік розрахований, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: ВВП - 1,576 трильйона гривень, темпи зростання ВВП - 3,4%, інфляція (грудень до грудня) - 4,8%, індекс цін виробників (грудень до грудня) - 5,5%, фонд оплати праці - 482,3 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 25,130 млрд грн.

Згідно Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2012-2014 рр., прогнозний обсяг запозичень в 2013 році прогнозний обсяг запозичень передбачався на рівні 82 млрд грн.

Державний і гарантований державою борг України в 2011 році виріс на 9% і на 31 грудня 2011 року становив 473,12 млрд грн., або 59,22 млрд дол.

Державний і гарантований державою борг України на 31 жовтня 2012 року становитиме 492,97 млрд грн, або 61,675 млрд дол., що на 0,6% менше показника наприкінці вересня 2012 року.

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Кабмін пропонує прожитковий мінімум 1,108 тис. грн, мінімалку - 1,147 тис. грн

Кабінет Міністрів України пропонує на 2013 рік встановити прожитковий мінімум на одну людину із розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2013 року – 1,108 тис. гривень, з 1 грудня – 1,176 тис. гривень. Мінімальну зарплату планується встановити на рівні 1,147 тис. грн з 1 січня і 1,218 тис. грн - з 1 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у проекті Держбюджету на 2013 рік, який уряд подав на розгляд ВР.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді ухвалити закон про Держбюджет України на 2013 рік із граничним обсягом дефіциту 50,4 млрд грн, що становить 3,2% від прогнозованого на 2013 рік номінального ВВП в обсязі 1,576 трлн грн.

Доходи Держбюджету на 2013 рік пропонується встановити на рівні 361,51 млрд грн, зокрема доходи загального фонду – 315,224 млрд грн. Витрати Держбюджету пропонується запланувати на рівні 410,661 млрд грн, зокрема витрати загального фонду – 363,65 млрд грн.

Граничний обсяг дефіциту загального фонду Держбюджету планується встановити на рівні 44,535 млрд грн.

У супровідному документі до законопроекту зазначається, що бюджет на 2013 рік розраховано виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: ВВП – 1,576 трильйона гривень, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень проти грудня) – 4,8%, індекс цін виробників (грудень проти грудня) – 5,5%, фонд оплати праці – 482,3 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Згідно із законом про Державний бюджет на 2012 рік, з 1 жовтня 2012 р. прожитковий мінімум в Україні становить 1 060 грн. З 1 грудня він буде підвищений до 1 095 грн.

Законом також встановлено з 1 жовтня 2012 року мінімальну заробітну плату в місячному розмірі - 1 тис. 118 грн. З 1 грудня розмір мінімальної зарплати буде підвищено до 1 134 грн; у погодинному розмірі: з 1 жовтня мінімальна зарплата становить 6,7 грн, з 1 грудня - 6,8 грн.

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Уряд хоче збільшити перерахування Нацбанку в бюджет до 16 млрд грн

Кабінет Міністрів України пропонує збільшити суму перерахування Національним банком України коштів до Державного бюджету до 16 мільярдів гривень.

«Встановити, що Національний банк України в 2013 році щокварталу перераховує до Державного бюджету України кошти в сумі 4 мільярди гривень на загальну суму не менш як 16 мільярдів гривень», – йдеться в статті 15 проекту закону про Державний бюджет України на 2013 рік, який уряд подав до парламенту.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом “Про Державний бюджет України на 2012 рік”, НБУ зобов'язаний перераховувати до держбюджету кошти щокварталу на загальну суму щонайменше 11,238 млрд грн (у початковому варіанті бюджету ця сума була на рівні 9,6 млрд грн).

У 2011 році НБУ перерахував до держбюджету перевищення кошторисних доходів над витратами в сумі 11,898 млрд грн, у 2010 році загальні перерахування НБУ становили 15,547 млрд грн.

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ВР 6 грудня проведе своє останнє засідання, на якому ухвалить бюджет

Останнє засідання Верховної Ради шостого скликання відбудеться 6 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення рішення про внесення змін до календарного плану проголосували 237 народних депутатів з 345, зареєстрованих у сесійній залі.

Також передбачено, що сьогодні вечірнього пленарного засідання у парламенті не буде. Натомість депутати сьогодні та завтра працюватимуть у комітетах над проектом державного бюджету на 2013 рік.

До того ж 6 грудня відбудеться пленарне засідання для ухвалення бюджету загалом, а після цього відбудеться закриття поточної сесії ВР.

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Доходи держбюджету в січні-листопаді зросли на 7,5%

Доходи державного бюджету України в січні-листопаді 2012 року, за оперативними даними, становили 305,5 млрд грн, що на 7,5% більше показника аналогічного періоду 2011 року, йдеться у повідомленні Державної казначейської служби України (Держказначейство).

«За січень-листопад 2012 року до загальних і спеціальних фондів держбюджету України надійшло 305,5 млрд грн (враховуючи власні надходження бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету), що на 21,3 млрд грн, або на 7,5% більше, ніж за відповідний період 2011 року», - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Держказначейства.

Також вказується, що до загального фонду держбюджету в січні-листопаді надійшло 259,2 млрд грн, що на 7,9% перевищує аналогічний показник минулого року. У спецфонд держбюджету за цей період надійшло 46,3 млрд грн (враховуючи власні надходження бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету).

Крім того повідомляється, що за січень-листопад п.р. відшкодовано податку на додану вартість (ПДВ) на суму 43,9 млрд грн, зокрема в автоматичному режимі - 21,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно чинної редакції Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 372,331 млрд грн, зокрема доходи загального фонду - 320,598 млрд грн, витрати - 404,298 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 351,194 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 31,129 млрд грн, зокрема дефіцит загального фонду - 27,245 млрд грн.

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Кабмін прогнозує збільшення у 2013 році транзиту газу через Україну до 110 млрд куб. м

Кабінет Міністрів України у проекті держбюджету на 2013 рік прогнозує збільшення транзиту газу через територію України до 110 млрд кубометрів.

Про це йдеться у проекті Держбюджету на 2013 рік, який уряд подав на розгляд ВР.

Згідно з документом, за передбаченої Податковим кодексом ставки рентної плати 1,67 грн за 1 тис. куб. м на 100 км відстані і середньої відстані транзитного транспортування природного газу - 1180,68 км - надходження від рентної плати до бюджету-2013 мають становити 2 млрд 168,9 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Україна у січні-жовтні 2012 року скоротила транзит газу до 69,196 млрд куб. м, що на 20,2% менше за показник аналогічного періоду 2011 року.

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» у 2011 році збільшила транзит природного газу до країн Європи на 5,9% порівняно з 2010 роком - до 101,098 млрд куб. м.

Транзит газу по території України здійснює «дочка» НАК «Нафтогаз України» - компанія «Укртрансгаз», що є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

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Надходження від приватизації у 2013 р. повинні становити 10,9 млрд грн - проект бюджету

Надходження від приватизації в 2013 році повинні становити 10 млрд 900 млн. грн.

Про це йдеться в законопроекті №11000 «Про Державний бюджет України на 2013 рік», внесений урядом до парламенту 3 грудня 2012 року.

Нагадаємо, річний план надходжень від приватизації в 2012 році встановлено на рівні 10 млрд грн.

За 11 місяців ц.р. від приватизації реально надійшло близько 6 млрд грн, що становить 60% річного плану.

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У бюджеті-2013 закладено ціну російського газу в розмірі 417 дол.

У проекті державного бюджету на 2013 рік передбачено ціну на російський газ у розмірі 417 дол. за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

«Здається, у проекті бюджету-2013 закладено ціну в 417 доларів за російський газ”, - сказав він.

За словами О.Єфремова, це та ціна, яка існує і на даний момент.

При цьому, відзначив він, щодо ціни газу з Європи, то там «дуже маленькі обсяги» для того, щоб враховувати цю цифру в рамках держбюджету.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» із «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки у 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила: в першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 доларів.

Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

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Переговори про створення консорціуму інвесторів LNG-терміналу тривають

Переговори української сторони з партнерами про створення консорціуму інвесторів для фінансування реалізації проекту LNG-терміналу тривають.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів заявив перед презентацією національних проектів у Тель-Авіві в Ізраїлі.

«У нас щодо участі в консорціумі ведуться переговори з цілою низкою компаній у різних регіонах світу», - сказав В.Каськів.

Він зазначив, що інцидент з компанією Gas Natural Fenosa не міг істотно негативно вплинути на процес, оскільки документально не фіксувалося те, що ця компанія повинна буде мати якийсь ексклюзивний статус у консорціумі.

«Ніякого ексклюзивного статусу партнерства з Fenosa не було за проектом цієї угоди. Ніяких зобов'язань ні з українського боку, ні з боку компанії Fenosa не було», - сказав В.Каськів.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG термінал».

Як уточнив тоді журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко, у компанії Excelerate Energy LLC планувалося орендувати плавучий завод з регазифікації зрідженого газу, а компанія Gas Natural Fenosa (Іспанія) мала виступити інвестором реалізації проекту.

Проте за кілька годин після підписання договорів компанія Gas Natural Fenosa спростувала свою участь в проекті, заявляючи, що підписант угоди з іспанського боку не є представником компанії.

При цьому сам підписант - Джорді Бонвєї – пізніше в коментарі УНІАН визнав, що дійсно не мав повноважень підписувати будь-які угоди від імені компанії.

Голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами В.Каськів заявив про готовність піти у відставку, якщо це допоможе прибрати всі бар'єри в реалізації проекту будівництва в Україні «LNG терміналу».

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке мало скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому зрідженого природного газу в обсягу 10 млрд куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет Міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому зрідженого природного газу («LNG-термінал»).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізовано впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва «LNG-терміналу» становить 846 млн. євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

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УНІАН