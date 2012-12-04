Анонс на 5 грудня

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання Уряду заплановано проведення брифінгів за участю голови Держслужби з питань інвалідів та ветеранів Володимира Маслакова, заступника голови Держагентства з енергоефективності та енергозбереження Сергія Дубовика.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція Профспілки працівників Національної академії наук України на тему: «Партія регіонів: від брехні до розвалу НАН України», під час якої будуть наведені факти відсутності, всупереч пропагандистським кліше влади, соціальної захищеності вчених, а також невиконання Урядом раніше досягнутих домовленостей про обсяг фінансування НАН України в проекті Держбюджету на 2013 рік. Прес-конференція відбудеться напередодні акції протесту - пікетування Кабінету Міністрів і Верховної Ради України, яка запланована на 6 грудня 2012 року. Учасники: голова профспілки Анатолій Широков, заступник голови Київської регіональної організації профспілки Мирон Ковальчук (Інститут геологічних наук), член ЦК профспілки Тамара Кузнецова (Інститут проблем матеріалознавства), член Президії ЦК профспілки Наталія Захарова (Національна бібліотека України), заступник завідувача секретаріату Комітету ВР України з питань науки і освіти Микола Шевченко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 289-0169; 050-330-3150. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: «Ціни на новобудови України. Чи стало житло доступнішим?». Учасники: Олександр Ротов, голова Ради директорів Конфедерації будівельників України, Андрій Гусельников, голова комітету Ліги оцінювачів України.

* Прес-конференція на тему: «Яким має бути бюджет-2013?». Організатор - ГолосUA. Учасники: Андрій Павловський, народний депутат, представник фракції "БЮТ-Батьківщина"; Владислав Лук'янов, народний депутат, представник фракції Партії регіонів, Олександр Яременко, екс-заступник голови Нацбанку України; Віктор Суслов, екс-міністр економіки, екс-голова Держфінпослуг України .

* Круглий стіл на тему: «АПК України: підсумки 2012 року. Перспективи і ризики у 2013 році». Організатори: Міжнародна інвестиційна компанія SigmaBleyzer та аграрна компанія Harmelia. Питання: Державна аграрна політика в 2012 році - зміни в порівнянні з 2011 роком. Протекціоністська політика. Прогноз на 2013 рік; інвестиціям в АПК України заважають системні проблеми, пов'язані з корупцією, регуляторними бар'єрами, непередбачуваністю законодавчого поля. Прогноз на 2013 рік: що можна змінити тощо. Запрошені: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Володимир Лавренчук, голова правління Райффайзен Банк Аваль; Жан-Жак Ерве, радник Правління ПАТ «Креді Агріколь Банк» (Credit Agricole) Володимир Клименко, президент Української зернової асоціації, Сергій Стоянов, ген. директор Української аграрної конфедерації; Джон Шморгун, президент аграрної компанії Harmelia; Володимир Лапа, ген.директор УКАБ, Вадим Бодаєв, директор компанії SigmaBleyzer.

* В рамках проекту «Зустрічі з відомими особистостями» відбудеться зустріч першого Президента України Леоніда Кравчука і 400 випускників Малої академії наук України. Буде презентована модель успішної людини і формула успіху.

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