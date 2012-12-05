ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 5 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Утримання Януковича обходиться держбюджету в два мільйони на день» пише: утримання президента в 2012 році обійшлося країні в 635 мільйонів гривень, тобто, майже два мільйони гривень на день. З початку каденції Януковича ця сума становила 1,42 мільярда гривень...

http://delo.ua/ukraine/soderzhanie-janukovicha-obhoditsja-gosbjudzhetu-v-dva-milliona-v-den-191599/

* * *

«Дело» в публікації «Нафтогазу» не буде чим платити за нові бурові - експерт» пише: на сьогодні незрозуміло, за рахунок яких коштів буде здійснено фінансування контракту з купівлі бурових установок з Keppel, тому що НАК і без цього обтяжений боргами...

http://delo.ua/business/naftogazu-budet-nechem-platit-za-novye-burovye-ekspert-191596/

* * *

Також «Дело» в публікації «Конкорд Капітал» позбувається активів» пише: експерти вважають, що операція з продажу двох керуючих компаній була закономірною з боку власника групи «Конкорд» Ігоря Мазепи...

http://delo.ua/finance/konkord-kapital-izbavljaetsja-ot-aktivov-191551/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Мотор виводять на роботу», в якому пише: уряд вперше включив проект авіадвигуна АИ-28 до держпрограми розвитку внутрішнього виробництва. Ця розробка може бути в майбутньому використана для ремоторизації регіональних літаків Ан-148, оскільки новий двигун повинен бути ефективніше існуючого. Проте наразі неясно, скільки коштів держава готова виділити на цей проект...

http://www.kommersant.ua/doc/2082973

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Бюджет залишиться в боргу», в якому пише: в уряді визнали, що в 2013 році доходи держбюджету скоротяться, зокрема, через погіршення зовнішньої економічної кон'юнктури, тому змушені обмежити свої витрати. Секвестр первісного проекту бюджету, втім, наразі не торкнувся соціальних виплат, які збільшаться на 7,4%. Але і такий ріст став можливий лише тому, що Кабмін вирішив збільшити дефіцит бюджету до 50 млрд грн. Експерти попереджають, що це не тільки призведе до зростання держборгу, але і, як і в 2009 році, позбавить підприємства кредитних ресурсів...

http://www.kommersant.ua/doc/2082972

* * *

«Сегодня» в публікації «Експерт: Банківська система України може виявитися однією великою МММ» пише: на думку фахівця, ситуація щобільше нагадує фінансову піраміду...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ekspert-Bankovskaya-sistema-Ukrainy-mozhet-okazatsya-odnoy-bolshoy-MMM.html

* * *

Також «Сегодня» в публікації «У банку «Таврика» гроші видають за списками» пише: людям дають по 500 грн, але забирати вклади не поспішають. Експерти вважають, що банк оживе, якщо не буде паніки...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/problemy-banka-tavrika.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Іпотеку «заморозили» пише: ДІУ підвищила ставку рефінансування за іпотекою з 11 до 18% річних. Експерти припускають, що наступної весни ставка може бути знижена, але на попередній рівень вона навряд чи повернеться. Отже, для людей, яким не вистачає на квартиру, залишиться єдина альтернатива - житлові держпрограми для черговиків...

http://economics.unian.net/ukr/detail/149245

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Газпром» скаржиться уряду на японські банки» пише: компанія Sakhalin Energy, де газова монополія є основним акціонером, хоче розмістити облігації на 1,5 млрд доларів...

http://izvestia.ru/news/540904

* * *

Також «Известия» в публікації «За нелегальних мігрантів хочуть саджати роботодавців» пишуть: Держдума посилює відповідальність за використання праці гастарбайтерів...

http://izvestia.ru/news/540853

(УНІАН)