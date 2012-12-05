Янукович у лютому відвідає Туркменістан з державним візитом

Президент України Віктор Янукович планує відвідати Туркменістан з державним візитом у лютому 2013 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав після зустрічі з Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим у коментарі туркменському національному телеканалу «Алтин Асир» та газеті «Нейтральний Туркменістан».

За словами В.Януковича, відповідна домовленість була досягнута під час його зустрічі з туркменським колегою.

«Ми домовилися, що мій державний візит відбудеться в першій декаді лютого 2013 року», - сказав він. До цього, зазначив Президент, робоча група повинна напрацювати перелік питань, які розглядатимуться під час візиту.

Як повідомляють в прес-службі, на зустрічі президенти обговорили питання подальшого розвитку співпраці між країнами.

В.Янукович, зокрема, зазначив, що всі існуючі між сторонами домовленості зараз перебувають на стадії реалізації. Позитивній динаміці в розвитку двосторонніх відносин, за його переконанням, сприяє також робота Спільної міжурядової українсько-туркменської комісії з економічного та культурно-гуманітарного співробітництва. В.Янукович звернув увагу на перспективи збільшення товарообігу між нашими країнами.

Непроста економічна ситуація у світі вимагає активізації торговельно-економічної взаємодії між Україною і Туркменістаном, додав В.Янукович. Він висловив переконання, що вирішення цього завдання сприятиме укладанню угоди про зону вільної торгівлі.

Зі свого боку Президент Туркменістану відзначив: між двома країнами розвиваються дружні стосунки, які мають перспективи подальшого розвитку. «Ми будемо і надалі зміцнювати наші відносини. У нас є взаєморозуміння і довіра з усіх питань», - сказав Г.Бердимухамедов. Він також відзначив позитивну динаміку розвитку торговельно-економічних зв'язків між Україною та Туркменістаном.

Г.Бердимухамедов запросив В.Януковича відвідати Туркменістан з візитом. Президент України прийняв запрошення. Він також наголосив, що зараз Україна і Туркменістан готують до підписання низку документів для вирішення «цілої низки міждержавних питань, що відповідають викликам часу».

Нагадаємо, В.Янукович перебуває з робочим візитом в Туркменістані для участі в черговому засіданні Ради глав держав СНД.