Азаров оцінив свою роботу і розповів, про що жалкує

Виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Микола Азаров жалкує, що його уряду не вдалося домовитись з Росією про зниження ціни на російський газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Чи влаштовують нас результати (роботи уряду – УНІАН)? І так, і ні. Ми робили все впродовж 2 років, постійно долаючи внутрішні і зовнішні несприятливі умови. А не зовсім влаштовує те, що не всі завдання, які ми ставили собі, виконані. Багато чого ще треба здійснити. Насамперед це стосується несправедливих умов постачання російського газу», - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що масштаб завдань, які стоять перед країною, набагато більший, ніж те, що вже зроблено. За словами М.Азарова, світова криза загострюється.

«Головне, як люди оцінюють результати нашої роботи. Скажу відверто – неоднозначно. Радикалізація суспільства, яка проявилась у незначних результатах радикальних сил на виборах, свідчить про критичне ставлення громадян до ситуації в країні. З іншого боку, перемога правлячої партії з результатом довіри третини виборців свідчить, що суспільство сприймає необхідність і неминучість корінних перетворень», - наголосив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Президент Віктор Янукович підписав указ «Про відставку прем'єр-міністра України та Кабінету Міністрів України». Прем’єр-міністр Микола Азаров написав заяву про відставку у зв’язку з обранням народним депутатом України.