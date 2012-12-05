Закон про біометричні паспорти офіційно оприлюднено, він набуде чинності з 6 грудня

Підписаний Президентом України Віктором Януковичем закон про біометричні паспорти оприлюднено в офіційному виданні Верховної Ради України, він набуде чинності з 6 грудня.

Закон опубліковано сьогодні у газеті "Голос України".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 2 жовтня ухвалила закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

19 листопада Президент повернув закон до парламенту зі своїми пропозиціями.

20 листопада Верховна Рада ухвалила закон у новій редакції з пропозиціями глави держави.

Паспорт міститиме вмонтований чіп із біометричною інформацією: фото людини, відбитки пальців та інформацію про громадянина, що міститься в діючому паспорті. За бажанням у біометричний паспорт може бути включено додаткову інформацію. Водночас інформація біометричних паспортів вноситься до Єдиного державного демографічного реєстру - це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки, використання інформації про громадянина держави. Також, згідно із законом, така інформація є конфіденційною, а її нерозголошення гарантується державою.

Кожен громадянин України, незалежно від віку, зобов'язаний одержати біометричний паспорт. Оформлення біометричного паспорта для всіх осіб, починаючи з народження (замінивши тим самим свідоцтво про народження), оновлюється кожні 10 років.

Запровадження в Україні біометричних паспортів обумовлене Планом дій щодо запровадження безвізового режиму з ЄС, схваленим у листопаді 2010 року.