На саміті глав держав СНД обговорюють Декларацію про розвиток співробітництва

Ашгабат. На саміті СНД в Ашгабаті обговорюється проект Декларації про подальший розвиток співпраці в рамках цієї організації.

Як передає кореспондент УНІАН, Туркменістан запропонував ухвалити проект Декларації глав держав СНД про подальший розвиток всебічної співпраці в рамках Співдружності Незалежних Держав.

Як відзначив глава Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов, цей документ був наперед схвалений на рівні Ради міністрів СНД.

За його словами, проект Декларації було складено на основі вивчення перспектив розвитку Співдружності. До того ж Г.Бердимухамедов відзначив, що СНД має великий потенціал для розвитку.

Крім того, за пропозицією Російської Федерації ухвалено рішення розглянути питання про зміну керівника Виконавчого комітету СНД.

Водночас Білорусь запропонувала розглянути питання про ухвалення міждержавної програми "Культурна столиця Співдружності".

Крім того, планується розглянути узгоджені раніше питання, зокрема і про спільне святкування 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Нагадаємо, Президент України Віктор Янукович сьогодні в Ашгабаді бере участь у засіданні Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав.