Білорусь головуватиме в СНД у 2013 році

Ашгабат. Білорусь головуватиме у Співдружності Незалежних Держав у 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про відповідне рішення голів держав – членів СНД повідомив Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов, відкриваючи розширене засідання Ради голів держав СНД в Ашгабаті.

При цьому він висловив сподівання на подальший розвиток цієї організації і повідомив, що на сьогоднішній зустрічі у вузькому колі ухвалили декларацію про розвиток СНД.

Г.Бердимухамедов відзначив, що особливо пріоритетною ціллю подальшої діяльності СНД буде співпраця країн у сфері енергетики, залізничного транспорту, аграрному секторі, екології, у сфері культури і спорту.

У свою чергу Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв до кінця 2012 року підготувати концепцію з головування його країни у СНД і план заходів щодо його реалізації.

Він також повідомив, що наступне засідання голів держав відбудеться в жовтні 2013 року в Мінську.

Голова Виконавчого комітету СНД Сергій Лебедєв повідомив, що було ухвалене рішення про продовження його повноважень до кінця 2016 року.

Крім того, голови держав ухвалили рішення щодо спільних заходів у святкуванні 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

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