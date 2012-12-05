Янукович в Ашгабаті зустрівся з Путіним і Лукашенком
15:46, 05 грудня 2012Різне
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Віктор Янукович
Президент України Віктор Янукович провів зустріч із Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, зустріч відбулася в рамках роботи засідання Ради голів держав СНД в Ашгабаті.
Подробиць зустрічі прес-служба не надала.
Прес-служба В.Путіна також не уточнила перелік питань, які обговорювали президенти України та Росії.
Також Президент України Віктор Янукович зустрівся в Ашгабаті з Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком. Сторони обговорили питання двосторонньої співпраці України та Білорусі і тему відносин з Митним союзом.
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