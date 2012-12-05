Янукович в Ашгабаті зустрівся з Путіним і Лукашенком

Президент України Віктор Янукович провів зустріч із Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, зустріч відбулася в рамках роботи засідання Ради голів держав СНД в Ашгабаті.

Подробиць зустрічі прес-служба не надала.

Прес-служба В.Путіна також не уточнила перелік питань, які обговорювали президенти України та Росії.

Також Президент України Віктор Янукович зустрівся в Ашгабаті з Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком. Сторони обговорили питання двосторонньої співпраці України та Білорусі і тему відносин з Митним союзом.

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