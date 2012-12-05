Анонс на 6 грудня

* Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) та агентство «AgriEvent» проведуть IV Міжнародну конференцію «Ведення агробізнесу в Україні: перспективи 2013 року». Учасники: голова Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Григорій Калетник, президент УКАБ Алекс Ліссітса, директор аграрного департаменту Рабо Банку Рууд Хюрне, заступник голови Правління УкрСиббанк BNP Paribas Group Жан Люк Дегель, керівник управління з придбання активів ВАТ Група "Разгуляй" (РФ) Віталій Бочков, принципал Horizon Capital Данило Пасько, регіональний директор з продажів у країнах СНД John Deere Дірк Штратман тощо.

* Біля Кабінету Міністрів України профспілка працівників НАН України, Інституту проблем безпеки атомних енергостанцій, відомі вчені та громадські діячі почнуть масову загальноакадемічну акцію протесту. Основна вимога до влади: виконання раніше досягнутих домовленостей щодо обсягу фінансування науки в проекті Держбюджету на 2013 рік. Після закінчення мітингу, учасники пройдуть колонами до ВРУ.

* Прес-конференція на тему: "Запуск "Південного потоку": яка загроза для України?". Учасники: заступник голови Експертної ради з питань газової промисловості та ринку природного газу Леонід Уніговський, секретар Експертної ради Сергій Дяченко, незалежний експерт Валентин Землянський.

* Круглий стіл на тему: «Україна та ЄС: чи є спільне майбутнє?». Організатор: Інститут Горшеніна. Питання: Чи виправдає Україна очікування ЄС? Наскільки ймовірно розширення ЄС в найближчі роки? Перспектива підписання і наслідки для України Договору про асоціацію. Навіщо українцям біометричні паспорти? Як вплине на Україну можлива криза єврозони? Як довго Україна зможе не вступати до Митного союзу? Учасники: Борис Тарасюк, народний депутат України («НУ-НС»), голова парламентського комітету з питань євроінтеграції; Дмитро Видрін, директор Європейського інституту інтеграції та розвитку; Ірина Геращенко, народний депутат України («НУ-НС»); Олександр Сушко, науковий директор Інституту Євроатлантичного співробітництва; представник Партії регіонів. Модератор - Володимир Застава, експерт Інституту Горшеніна.

* Прес-конференція на тему: «Держбюджет-2013: перші оцінки». Учасники: директор Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень Ірина Щербина; експерт агентства «МПП консалтинг" Павло Мельник.

* Круглий стіл на тему: "Державні казначейські зобов'язання в іноземній валюті: аналіз результатів першої емісії та подальші перспективи". Запрошені: Олександр Дубихвіст, директор департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку НБУ; Олексій Ткаченко, директор генерального департаменту банківського нагляду НБУ; Галина Пахачук, директор департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Мінфіну; Олександр Нестеренко, заступник директора департаменту роздрібного бізнесу Ощадбанку; Галина Кучер, доцент кафедри фінансів КНЕУ; Дмитро Олійник, керуючий партнер Pro Capital Group; Тарас Котович, аналітик компанії ТОВ "Інвестиційний Капітал Україна".

* Круглий стіл на тему: «Чи допоможе LNG-термінал, сланцевий газ і шельф Чорного моря стати енергетично незалежною країною». Учасники: Володимир Саприкін, Валентин Землянський, незалежні експерти з питань енергетики та Михайло Гончар, директор Центру «Номос».

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Підвищення акцизів проблему куріння та вживання алкоголю не вирішить». «Бюро статистичного аналізу» презентує результати всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного протягом листопада 2012 р. Соціологи і експерти представлять дані про ставлення суспільства до законопроекту про підвищення акцизів, дані про попит суспільства на нелегальну і контрафактну продукцію, а експерти ринку дадуть відповіді на питання про те, чи вплине цей законопроект на подальшу тінізацію ринку тютюнової та алкогольної продукції. Серед спікерів прес-конференції: Віра Корсак, експерт «Бюро статистичного аналізу», Володимир Демчак, президент «Української торгово-промислової конфедерації» (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: (095) 095-16-49.

* Круглий стіл на тему: «Україна і рейтинги її інвестиційної привабливості: про що свідчать результати експертних і підприємницьких опитувань?». Організатор - ГО «Ліга фінансового розвитку». Запрошені: Анатолій Максюта, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, Андрій Ігнатов, заступник голови ДПСУ; Андре Куусвек, директор ЄБРР в Україні, Сергій Осаволюк, керівник проекту Міжнародної фінансової корпорації (IFC) "Інвестиційний клімат в Україні"; Володимир Котенко, голова податкового комітету Європейської бізнес асоціації, Олександр Чорний, менеджер зі стратегічного розвитку Американської торговельної палати в Україні та ін.

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