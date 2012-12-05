ТОП-10 (5 грудня)

Україна не відкликатиме заявку на перегляд тарифів у рамках СОТ

Україні дозволили експортувати продукцію птахівництва на ринок ЄС

У проекті бюджету-2013 середньорічна ціна на російський газ становить 421 дол.

Зміни до закону про нотаріат набудуть чинності з 1 січня

Закон про біометричні паспорти офіційно оприлюднено, він набуде чинності з 6 грудня

Проект бюджету-2013 найжорсткіший щодо АПК за останні 7 років - УКАБ

Бродський заявляє, що Кабмін створив комісію з розслідування ситуації з LNG-терміналом

Азаров має шанси залишитися прем'єром, заявляє Янукович

Янукович: Україна повинна частково приєднатися до Митного союзу

Песимістичний сценарій Кабміну: зростання ВВП у 2013 році - 2,5%, інфляція - 6,1%

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Україна не відкликатиме заявку на перегляд тарифів у рамках СОТ

Україна не має наміру відкликати заявку про перегляд тарифів у рамках членства в Світовій організації торгівлі, вважає своє рішення обгрунтованим і готова до відповідних двосторонніх переговорів з країнами – членами Організації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі у відповідь на офіційний запит агентства про реакцію Міністерства на заклик членів Ради СОТ з торгівлі товарами відкликати заявку України на перегляд тарифів.

Нагадаємо, 29 листопада країни – учасники Ради СОТ з торгівлі товарами, включаючи США, держави ЄС і Китай, закликали Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифів, подану раніше щодо 317 товарів і товарних позицій.

У відповідь на це, як зазначається в заяві Мінекономрозвитку, Україна зарезервувала за собою право на «модифікацію зв'язаних тарифів, рівні яких будуть визначені в рамках процесу переговорів - відповідно до статті XXVIII ГАТТ-94 і за умови дотримання прозорості». До того ж згідно із заявою, не йдеться про зміну умов вступу і членства України до СОТ. «Цей крок України є обгрунтованим у правовому полі і не суперечить жодним правилам СОТ, що власне робить неможливим застосування будь-яких санкцій щодо України», - сказано в заяві Мінекономрозвитку.

Міністерство стверджує, що відповідно до норм СОТ Україна ставить за мету реалізувати свої наміри за допомогою переговорів і консультацій у двосторонньому форматі з урахуванням специфічних інтересів і компенсацій країнам - членам СОТ. Щобільше, після подачі заявки про перегляд тарифів українська сторона вже провела низку зустрічей на рівні глав делегацій у Женеві, під час яких надала додаткові роз'яснення і відповіді.

«Як свідчить практика переговорів країн - членів СОТ, що вже використали механізм статті XXVIII ГАТТ-94, переговорний процес може зайняти певний час. Водночас Україна готова до переговорів і упевнена в позитивному вирішенні питань, сподіваючись на спроможність СОТ задовольняти потреби окремих її членів», - сказано в заяві Мінекономрозвитку.

На думку спеціалістів Міністерства, результат переговорів не вплине на всю систему СОТ щодо встановлення нових параметрів світової торгівлі найближчими роками, оскільки частка України в світовій торгівлі залишається незначною.

Як повідомляв УНІАН, Україна у вересні звернулася до СОТ з наміром підвищити імпортне мито на 371 товарну лінію. Це звернення викликало стурбованість Європейської комісії, оскільки може значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро на рік. Також дії України, на думку представників ЄК, не збігаються з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Крім того, на думку експертів, а також представників Держдепу США, такий крок України може свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.

Зі свого боку, українські експерти звернули увагу на те, що Україна повинна якщо не відкликати заявку, то чітко визначити свою позицію в тарифних переговорах щодо незначної кількості товарів і товарних груп, включаючи механізм компенсації за можливе підвищення тарифних ставок.

23 листопада прем'єр-міністр Микола Азаров сказав, що Україна знайде компроміс у переговорах зі Світовою організацією торгівлі про зміну умов приєднання до неї.

Довідка УНІАН. Стаття XXVIII ГАТТ-94 є легітимним інструментом у рамках багатосторонньої системи і використовується країнами - членами СОТ на регулярній основі з тим, щоб внести доречні зміни в рамках своєї торговельної політики. Це нормальна практика, продиктована глобальними і внутрішніми чинниками.

На сьогодні понад 30 країн-учасниць СОТ зарезервували таке право і можуть відкрити переговори. Рішення про це ухвалюється індивідуально і незалежно, виходячи з конкретних обставин. Кожна країна - учасниця СОТ ухвалює рішення щодо способу і обсягу зміни зобов'язань. Стаття XXVIII ГАТТ-94 визначає лише порядок перегляду тарифних поступок і не містить будь-яких обмежень щодо кількості тарифних ліній або заборон на перегляд.

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Україні дозволили експортувати продукцію птахівництва на ринок ЄС

Україна отримала дозвіл експортувати м'ясо домашньої і дикої птиці, яйця та яєчні продукти на ринок Європейського Союзу після ухвалення 4 грудня відповідного проекту рішення Постійним комітетом з питань харчування і здоров'я тварин (SCOFCAH) Генерального Директорату з питань охорони здоров'я і захисту прав споживачів Європейської Комісії (DG SANCO).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

Повідомляється, що на засіданні комітету всі країни - учасниці ЄС проголосували за включення України до Додатку "I" Регламенту ЄК 798/2008/ЄC, що означає можливість для України як третьої країни імпортувати продукцію птахівництва до ЄС.

Згідно з повідомленням Держветфітослужби України, відповідні зміни до Регламенту ЄК 798/2008/ЄC будуть внесені впродовж 2-3 місяців після здійснення перекладу Додатку "I" офіційними мовами країн - членів ЄС.

Водночас українська сторона додатково має подати програму контролю сальмонели відповідно до Регламенту Європейського Парламенту і Ради ЄС № 2160/2003/ЄC.

У 2010 році інспектори Офісу з питань харчових продуктів і ветеринарії (FVO) Генерального директорату з питань охорони здоров'я і захисту прав споживачів (DG SANCO) інспектували стан діючої системи контролю здоров'я тварин в Україні під час виробництва м'яса птиці, яєць і продукції з них для можливого експорту до країн Європейського Союзу.

Раніше Міністерство аграрної політики і продовольства резюмувало, що виробництво м'яса птиці в Україні відповідає всім фітосанітарним і ветеринарним нормам, необхідним для експорту м'яса птиці, зокрема і до ЄС.

Міністр агарової політики і продовольства Микола Присяжнюк розраховував, що Україна одержить дозвіл на експорт м'яса птиці до ЄС ще восени 2011 р.

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У проекті бюджету-2013 середньорічна ціна на російський газ становить 421 дол.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в проекті Державного бюджету на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Кабінеті міністрів заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимир Макуха.

«Середньорічна ціна на російський газ, закладена в проекті Державного бюджету на 2013 рік, 421 долар за тисячу кубометрів», - сказав В.Макуха.

До того ж він зазначив, що ціна на газ також залежатиме від тенденції на ринку нафтопродуктів.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня на брифінгу лідер фракції Партії Регіонів Олександр Єфремов сказав, що в проекті Державного бюджету на 2013 рік передбачено ціну на російський газ у розмірі 417 дол. за тисячу кубометрів.

«Здається, у проекті бюджету-2013 закладено ціну в 417 доларів за російський газ», - сказав він.

За словами О.Єфремова, це та ціна, яка існує й на цей момент.

До того ж, зазначив він, що стосується ціни газу з Європи, то там «дуже маленькі обсяги» для того, щоб враховувати цю цифру в рамках держбюджету.

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (враховуючи знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила: у першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, у третьому - 426 доларів, у четвертому - 430 доларів.

Україна добивається перегляду газових контрактів із РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

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Зміни до закону про нотаріат набудуть чинності з 1 січня

Закон «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» щодо державного регулювання нотаріальної діяльності набуде чинності з 1 січня 2013 року.

Документ опублікований в газеті «Голос України» від 5 грудня п.р.

Як повідомляв УНІАН, згідно з законом, державне регулювання нотаріальної діяльності полягає у встановленні умов допуску громадян до здійснення нотаріальної діяльності, порядку зупинення і припинення приватної нотаріальної діяльності, анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю; здійсненні контролю за організацією нотаріату, проведенням перевірок організації нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій і виконання правил нотаріального діловодства; визначенні органів та осіб, що вчиняють нотаріальні дії, визначенні ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами; встановленні переліку додаткових послуг правового та технічного характеру, які не пов'язані з нотаріальними діями, та встановлення розмірів плати за їх надання державними нотаріусами; встановленні правил професійної етики нотаріусів.

Контроль за організацією нотаріату, перевірка організації нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій і виконання правил нотаріального діловодства здійснюються Міністерством юстиції, Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

Законом встановлено, що нотаріус - це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність в державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві чи незалежну професійну нотаріальну діяльність, зокрема, засвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Нотаріусу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.

Нотаріус не може займатися підприємницькою, адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об'єднань, перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової та творчої діяльності.

Реєстраційна справа приватного нотаріуса зберігається і ведеться відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

Закон передбачає також професійне самоврядування нотаріусів. Його метою є об'єднання на професійній основі зусиль нотаріусів для виконання покладених на них цим законом обов'язків і забезпечення їхніх прав, представництво професійних інтересів нотаріусів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, захист професійних інтересів і соціальних прав нотаріусів, сприяння підвищенню професійного рівня нотаріусів та надання їм методичної допомоги, захисту інтересів фізичних і юридичних осіб при заподіянні їм шкоди внаслідок незаконних дій або недбалості нотаріуса.

Професійне самоврядування нотаріусів здійснюється через Нотаріальну палату України та її органи. Вона є неприбутковою юридичною особою, має свою печатку. Діяльність Нотаріальної палати України здійснюється відповідно до законодавства та її статуса.

До повноважень Нотаріальної палати України належать: представлення інтересів нотаріальних палат і нотаріусів у державних та інших установах; забезпечення захисту соціальних і професійних прав нотаріусів; участь у проведенні експертиз законопроектів з питань, пов'язаних з нотаріальною діяльністю; забезпечення підвищення кваліфікації нотаріусів та їхніх помічників; контроль за дотриманням нотаріусами правил професійної етики та інші повноваження.

Професійне самоврядування нотаріусів функціонує на засадах законності, гласності, незалежності, демократичності, колегіальності, виборності, обов'язковості членства нотаріусів та виконання рішень органів професійного самоврядування, прийнятих відповідно до їх компетенції, забезпечення рівних можливостей доступу нотаріусів до участі у професійному самоврядуванні.

Членами Нотаріальної палати України можуть бути особи, які отримали свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. Розмір членських внесків та інших платежів членів Нотаріальної палати України, необхідних для виконання її функцій, визначає з'їзд нотаріусів.

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Закон про біометричні паспорти офіційно оприлюднено, він набуде чинності з 6 грудня

Підписаний Президентом України Віктором Януковичем закон про біометричні паспорти оприлюднено в офіційному виданні Верховної Ради України, він набуде чинності з 6 грудня.

Закон опубліковано сьогодні у газеті "Голос України".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 2 жовтня ухвалила закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

19 листопада Президент повернув закон до парламенту зі своїми пропозиціями.

20 листопада Верховна Рада ухвалила закон у новій редакції з пропозиціями глави держави.

Паспорт міститиме вмонтований чіп із біометричною інформацією: фото людини, відбитки пальців та інформацію про громадянина, що міститься в діючому паспорті. За бажанням у біометричний паспорт може бути включено додаткову інформацію. Водночас інформація біометричних паспортів вноситься до Єдиного державного демографічного реєстру - це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки, використання інформації про громадянина держави. Також, згідно із законом, така інформація є конфіденційною, а її нерозголошення гарантується державою.

Кожен громадянин України, незалежно від віку, зобов'язаний одержати біометричний паспорт. Оформлення біометричного паспорта для всіх осіб, починаючи з народження (замінивши тим самим свідоцтво про народження), оновлюється кожні 10 років.

Запровадження в Україні біометричних паспортів обумовлене Планом дій щодо запровадження безвізового режиму з ЄС, схваленим у листопаді 2010 року.

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Проект бюджету-2013 найжорсткіший щодо АПК за останні 7 років - УКАБ

Проект державного бюджету на 2013 рік, поданий до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, є найжорсткішим щодо агропромислового комплексу за останні 7 років, вважають експерти Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ). Про це йдеться в офіційному повідомленні організації.

Згідно з аналізом УКАБ, безпосередня підтримка аграріїв у 2013 році становитиме менше 30% від рівня, зафіксованого в державному бюджеті на 2012 рік.

Нагадаємо, згідно з проектом бюджету на 2013 рік, фінансування витрат Міністерства аграрної політики пропонується скоротити до 15,5 млрд грн із 18 млрд цього року.

«Основне скорочення припало саме на програми бюджетної підтримки сільгоспвиробників», - йдеться в повідомленні УКАБ із посиланням на генерального директора Володимира Лапу.

Зокрема, за підрахунками фахівців УКАБ, порівняно з 2012 роком зменшено витрати на бюджетні програми "Фінансова підтримка заходів у агропромисловому комплексі" більш ніж у 10 разів до 97 млн грн, "Фінансова підтримка заходів у агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу" - у 3,4 раза до 8,8 млн грн.

Також в організації звертають увагу на відсутність у проекті закону бюджетної програми "Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників і ягідників та нагляд за ними". При цьому Закон України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства» передбачає стягнення збору з цільовим його направленням на розвиток цих галузей. Як йдеться в повідомленні з посиланням на слова президента УКАБ Алекса Ліссітси, «це абсурдний випадок, коли цільове призначення збору не знайшло свого відображення в проекті державного бюджету».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України 3 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроект № 11000 «Про Державний бюджет України на 2013 рік». Згідно з документом, на витрати Міністерства аграрної політики та продовольства планується виділити 15,55 млрд грн проти 18 млрд грн у 2012 році.

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Бродський заявляє, що Кабмін створив комісію з розслідування ситуації з LNG-терміналом

Кабінет Міністрів створив комісію з розслідування обставин підписання угоди про співпрацю в реалізації національного проекту «LNG-термінал», навколо якого розгорівся скандал.

Про це сьогодні на своїй персональній сторінці в Facebook повідомив голова Державної служби з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло Бродський.

«Слідами скандалу з «LNG-терміналом». Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів було створено комісію, яка візьметься за посадовців, що підписали скандальну угоду від української сторони. Комісія вивчить всі нюанси: як підписували, чому, як перевіряли представників іспанської компанії тощо. А потім порушить питання і про відповідальність цих чиновників», — написав М.Бродський.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співпрацю в реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Як уточнив тоді журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко, в компанії Excelerate Energy LLC планувалося орендувати плавучий завод з регазифікації зрідженого газу, а компанія Gas Natural Fenosa (Іспанія) мала виступити інвестором реалізації проекту.

Проте через кілька годин після підписання договорів компанія Gas Natural Fenosa спростувала свою участь у проекті, заявляючи, що підписант угоди з іспанської сторони не є представником компанії.

При цьому сам підписант – Джорді Бонвєї – пізніше в коментарі УНІАН визнав, що справді не мав повноважень підписувати будь-які угоди від імені компанії.

Голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів заявив про готовність піти у відставку, якщо це допоможе усунути всі бар'єри в реалізації проекту будівництва в Україні «LNG-терміналу».

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу для приймання зрідженого природного газу в об’ємі 10 млрд куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет Міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу для приймання зрідженого природного газу («LNG-термінал»).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований впродовж 49 місяців. Перші об'єми газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва «LNG-терміналу» становить 846 млн. євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

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Азаров має шанси залишитися прем'єром, заявляє Янукович

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра України Микола Азаров має шанси залишитись прем'єром.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор Янукович в інтерв’ю журналістам.

За його словами, повинна відбутись дискусія, наскільки нинішній склад уряд відповідає тим вимогам сьогодення, а також викликам, які стоять перед країною.

«Тут мова йде не лише про прем’єр-міністра. Тут мова йде взагалі про команду, яка має взяти певну відповідальність і тримати слово, яка здатна ефективно працювати», - сказав В.Янукович.

«Що стосується Миколи Яновича, я хочу сказати, що це, безумовно, один з найкращих прем’єр-міністрів, щоб не ображати нікого, який у різних умовах досягав позитивних результатів. Тому у нього є великі шанси, але ми не можемо відкидати й інші варіанти», - сказав глава держави.

За його словами, усе залежатиме від того, яку команду запропонує М.Азаров – «кого він притягне, кого він запропонує».

«Я хочу почути свіжі ідеї, хоча добре розумію свою особисту відповідальність. Я готовий з майбутнім прем’єр-міністром, з майбутнім урядом разом сісти за стіл і разом взяти цю відповідальність», - сказав В.Янукович, додавши, що в умовах кризи іншого шляху немає.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Президент Віктор Янукович підписав указ «Про відставку прем'єр-міністра України та Кабінету Міністрів України». Прем’єр-міністр Микола Азаров написав заяву про відставку у зв’язку з обранням народним депутатом України.

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Янукович: Україна повинна частково приєднатися до Митного союзу

Україна повинна приєднатись до деяких положень Митного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович сьогодні в інтерв’ю журналістам в Ашгабаді.

За його словами, країни, що входять до Митного союзу, є одними з найбільших торгових партнерів України, і тому ігнорувати це Україна не має права.

В.Янукович зазначив, що з нового року набувають чинності більше 30 нових положень в рамках діяльності Митного союзу, і вони безпосередньо стосуються України та її товарів, торгово-економічних відносин.

«Ми добре розуміємо, якщо ми не знайдемо інструментів співпраці з Митним союзом, ми багато втратимо. Що сьогодні це є неприпустимим для економіки України… Про це йшла мова (під час зустрічі з Президентом РФ Володимиром Путіним – УНІАН), що наші пропозиції, які ми обговорюємо вже декілька років підряд, вони зводяться до того, що нам треба приєднуватись до деяких положень Митного союзу, до тих правил, які є в Митному союзі, і ми повинні з ним рахуватись», - сказав В.Янукович.

За його словами, якщо Україна не буде з цими правилами рахуватись, вона буде багато втрачати. Так само як буде втрачати і Митний союз, додав він.

В.Янукович нагадав, що товарообіг України з країнами Митного союзу перевищує 60 млрд дол., і «замислитись над цим і знайти рішення - це наш обов’язок». «Про це ми вели розмову», - сказав Президент України.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2011 року Президент України Віктор Янукович висловився за підписання рамкової угоди щодо співробітництва України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1», але Росію це не влаштовує.

14 листопада український МЗС заявив, що питання про вступ України до Митного союзу не стоїть на порядку денному зовнішньої політики.

Довідка УНІАН. Наразі до Митного союзу входять Росія, Білорусь і Казахстан.

У квітні ц.р. голова колегії Євразійської економічної комісії Віктор Христенко заявив, що створено дорожні карти з входження до Митного союзу Киргизстану і Таджикистану.

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Песимістичний сценарій Кабміну: зростання ВВП у 2013 році - 2,5%, інфляція - 6,1%

Кабінет Міністрів України затвердив макропоказники соціально-економічного розвитку України на 2013 рік за песимістичним сценарієм, згідно з яким зростання ВВП очікується на рівні 2,5%, інфляція – 6,1%.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 1125 від 28 листопада, розміщеній на урядовому порталі у середу, 5 грудня.

Згідно з песимістичним сценарієм, розмір номінального ВВП становитиме 1 трильйон 530 млрд гривень, тоді як за оптимістичним сценарієм його розмір становитиме 1 трильйон 576 млрд гривень.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада перший заступник міністра економічного і торгівлі Анатолій Максюта повідомив журналістам затверджені макропоказники соціально-економічного розвитку України на 2013 рік за оптимістичним сценарієм: зростання ВВП становитиме 3,4%, інфляція – 4,8%.

Доходи Держбюджету на 2013 рік пропонується встановити на рівні 361,51 млрд грн, зокрема доходи загального фонду – 315,224 млрд грн. Витрати Держбюджету пропонується запланувати на рівні 410,661 млрд грн, зокрема витрати загального фонду – 363,65 млрд грн.

Граничний обсяг дефіциту загального фонду Держбюджету планується встановити на рівні 44,535 млрд грн.

Раніше Мінекономрозвитку понизило прогноз зростання ВВП у 2013 році з раніше затверджених 4,5% до 3,5%.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров прогнозував зростання валового внутрішнього продукту у 2013 році на рівні близько 3%.