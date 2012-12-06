ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 6 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Закон про біометричні паспорти набув чинності» пише: з 6 грудня набуває чинності Закон «Про єдиний держреєстр і документи, що підтверджують громадянство». Тепер внутрішні паспорти будуть виготовляти у вигляді картки з чіпом, а закордонні - книжечки з чіпом. Всі паспорти видаватимуться на десять років...

http://delo.ua/ukraine/zakon-o-biometricheskih-pasportah-vstupil-v-silu-191675/

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«Дело» у публікації «Німці показали, чим відрізняються новобудови Європи від київських» пише: 300 тисяч євро виділило Федеральне міністерство охорони навколишнього середовища Німеччини на пілотний проект «Енергоефективна забудова», щоб показати киянам рівень стандартів будівництва житла в Євросоюзі...

http://delo.ua/business/nemcy-pokazali-chem-otlichajutsja-novostrojki-evropy-ot-kievskih-191696/

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Також «Дело» в публікації «Кабмін створив комісію з угоди про СПГ-термінал» пише: Кабінет Міністрів створив комісію з перевірки обставин підписання угоди про співпрацю з компанією Gas Natural Fenosa в рамках будівництва СПГ-терміналу в Україні...

http://delo.ua/ukraine/kabmin-sozdal-komissiju-po-sdelke-po-spg-terminalu-191697/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Саміт незалежних государів», в якому пише: в Ашгабаті відбулася зустріч лідерів держав СНД. На ній учасники обговорили перспективу нової зустрічі, в Чорнобилі (із запрошенням виступив Віктор Янукович). Крім того, президент Росії Володимир Путін разом із президентами України і Казахстану демонстративно усамітнився для розмови про газовий транзит до України, чим викликав невдоволення решти учасників саміту...

http://www.kommersant.ua/doc/2083720

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «І курка, і яйце», в якому пише: перед українськими виробниками м'яса птиці і яєць відкрився найоб'ємніший і найбільш платоспроможний ринок у світі - ринок Євросоюзу. У Держветфітослужбі повідомили, що напередодні країни-члени ЄС включили Україну до списку третіх країн, які мають право поставок на європейський ринок. Експорт може початися вже навесні 2013 року. Утім, через істотні ввізні мита українські компанії навряд чи зможуть розраховувати на високу прибутковість, наголошують експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2083838

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«Сегодня» в публікації «Долар впав - ажіотаж спав» пише: долар в Україні поступово став втрачати позиції...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Dollar-upal-nizhe-82-azhiotazha-uzhe-net.html

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Також «Сегодня» в публікації «Янукович майже сказав «так» Митному союзу» пише: в Ашгабаті президент вперше заявив, що без інтеграції в МС Україна не виживе...

http://www.segodnya.ua/politics/power/YAnukovich-pochti-skazal-da-Tamozhennomu-soyuzu.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у матеріалі «Бюджет-2013: Кабмін «згорнув» економіку» пише: Держбюджет на 2013 рік щосили відчув подих кризи. Влада насилу зможе утримати мінімальний рівень соціального захисту за рахунок збільшення дефіциту бюджету і зростання держборгу. Падіння доходів скарбниці насамперед призведе до скорочення фінансування цілих галузей...

http://economics.unian.net/ukr/detail/149408

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Поповкін переконав президента збільшити фінансування Роскосмосу» пише: підписаний Володимиром Путіним закон про бюджет на 2013 рік передбачає рекордні інвестиції у космічні програми, ГЛОНАСС і космодроми...

http://izvestia.ru/news/540987

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Також «Известия» в публікації «У спальних районах Москви з'являться будинки-«кукурудзи» пишуть: будинки з парковками на перших двох поверхах запропонують черговикам...

http://izvestia.ru/news/540939

(УНІАН)