Бундестаг: референдум щодо приєднання до Митного союзу буде для України кроком назад

Можливий всеукраїнський референдум щодо приєднання України до Митного союзу буде для Києва кроком назад, вважає офіційний представник з питань зовнішньої політики правлячої в Німеччині Вільної демократичної партії, депутат Бундестагу Райнер Стіннер.

«Це буде величезним кроком назад для України. І це – абсолютно очевидно», - сказав він, кажучи про можливу реакцію Берліна на такий розвиток подій в Україні, повідомляє ZN.UA.

Водночас, як відзначив німецький політик, якщо більшість українців на такому референдумі проголосує за Митний союз, «ми маємо прийняти бажання українських людей».

«Таке життя. Ми сприйматимемо це як великий крок назад щодо українських амбіцій наблизитися до Європейського Союзу. Але це буде рішення українського народу», - наголосив Р.Стіннер.

1 грудня міністр юстиції Олександр Лавринович заявив, що перш ніж виносити на референдум питання про вступ України до Митного союзу, спочатку має бути підписана відповідна міждержавна угода.

Москва неодноразово пропонувала Києву увійти до Митного союзу, проте українська влада досі наполягала на форматі відносин «3+1». Росія пропонувала за вступ до МС значне зниження ціни газу.