Обама, Меркель і Путін очолили рейтинг найвпливовіших людей планети

Президент США Барак Обама другий рік поспіль став найвпливовішою людиною планети за рейтингом журналу Forbes.

Як повідомляє РІА «Новости», друге місце дісталося федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, яка посіла цього року перше місце у рейтингу найвпливовіших у світі жінок. Президент Росії Володимир Путін став третім у списку.

До "топ-10" також увійшли засновник Microsoft Білл Гейтс, папа Римський Бенедикт XVI, керівник Федеральної резервної служби США Бен Бернанке, король Саудівської Аравії Абдалла бен Абдель Азіз, президент Європейського центробанку Маріо Драґі, новий генеральний секретар Компартії Китаю Сі Цзіньпін і прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон.

Замикає список 70 найвпливовіших людей світу голова російського "Газпрому" Олексій Міллер.