Анонс на 7 грудня

* Відбудеться акція протесту проти продовження експлуатації застарілих атомних блоків "Старі реактори? - Ні, дякую!" Активісти відомих міжнародних та українських екологічних організацій, одягнені в костюми радіаційного захисту, наголосять на неприпустимості підтримки таких проектів.

* Прес-конференція на тему: "Зимові ризики: чого остерігатися громадянам у період зниження температури". Організатор - Державна інспекція техногенної безпеки України. Учасники: Михайло Байтала, директор Департаменту пожежної безпеки Державної інспекції техногенної безпеки України; Віктор Поліщук, начальник управління техногенної безпеки Державної інспеціі техногенної безпеки України.

* До Дня місцевого самоврядування відбудеться прес-конференція на тему: «Чи будуть змінені постачання газу для населення? І чим це загрожує». Учасники: Ярослав Рабошук, аналітик Асоціації міст України, Юрій Ганущак, експерт з питань місцевого самоврядування та адміністративної реформи.

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