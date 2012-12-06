ТОП-10 (6 грудня)

Верховна Рада ухвалилала держбюджет на 2013 рік

МВФ переніс приїзд місії на другу половину січня

Moody's знизило рейтинг державних облігацій України

Верховна Рада узаконила оподаткування операцій з цінними паперами

Для оплати бюджетних боргів використовуватимуть фінансові векселі

Присяжнюк хоче перегляду бюджету-2013

Янукович підписав зміни до держбюджету-2012

Дефляція в Україні у листопаді становила 0,1%

Ціни виробників промпродукції в листопаді залишилися без змін

Єврокомісія посилить боротьбу з ухиленням від оподаткування у ЄС

***

Верховна Рада ухвалилала держбюджет на 2013 рік

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про державний бюджет України на 2013 рік». За дане рішення проголосували 242 народних депутата при необхідних 226: «за» проголосували 187 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 20 - із фракції Народної партії, 5 - з фракції НУ-НС, 19 - із групи «Реформи заради майбутнього» та 11 позафракційних депутатів.

Рішення прийняли одним голосуванням з попередніми обговоренням. Прийняти проект бюджету рекомендував бюджетний комітет Верховної Ради, який, за словами голови комітету Валерія Баранова, отримав близько 1000 пропозицій до законопроекту від народних депутатів. В.Баранов під час виступу в сесійній залі крім загальних показників проекту бюджету також озвучив пропозиції щодо фінансування системи судочинства, а також розвитку низки медіа-проектів, зокрема проекту «Euronews», установ фізкультури і спорту, спортивного клубу «Динамо».

Комітет запропонував затвердити держбюджет з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн, доходами 361,5 млрд грн, видатками - 411,9 млрд грн, граничним рівнем державного боргу на 31 грудня 2013 року - 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, законопроект № 11000 «Про Державний бюджет України на 2013 рік» було внесено урядом до парламенту 3 грудня 2012 року. 4 грудня відбулося представлення бюджету у Верховній Раді. Пропозиції та поправки до проекту бюджету народні депутати повинні були подати не пізніше 12 години 5 грудня.

***

МВФ переніс приїзд місії на другу половину січня

Міжнародний валютний фонд переносить візит місії, запланований на 7-17 грудня, на другу половину січня 2013 року. Про це сказано в офіційній заяві представництва Фонду, переданому УНІАН.

«На прохання української влади візит місії МВФ до Києва, запланований на 7-17 грудня з метою подальшого обговорення програми stand-by, переноситься на другу половину січня. Українська влада вказала, що це дозволить новому Кабінету Міністрів брати участь у дискусії після відставки попереднього складу уряду на початку грудня», - цитуються в прес-релізі слова голови представництва МВФ в Україні Макса Альєра.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада голова представництва МВФ в Україні Макс Альєр повідомив, що місія МВФ прибуде до України 7 грудня на прохання влади, на чолі з керівником місії Крістофером Джарвісом. Водночас напередодні директор департаменту МВФ з міжнародних справ не називав дату приїзду місії МВФ до України, оскільки, за його словами, Фонд не отримував запрошень з українського боку.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року був виділений другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою заморозили через невиконання Україною низки узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі якщо Україна в 2013 році не матиме можливості отримати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ), існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може спричинити зниження рейтингів.

***

Moody's знизило рейтинг державних облігацій України

Міжнародне рейтингове агентство знизило рейтинг державних облігацій України до B3 з B2, прогноз негативний. Про це йдеться в офіційному прес-релізі агентства, переданому УНІАН.

Як повідомляється в прес-релізі, рейтинг було знижено через перегляд у бік зниження інституційної стійкості України, через брак зовнішньої ліквідності, що призвів до збільшення валютних ризиків, а також через погіршення економічного прогнозу по Україні.

"Причиною зниження рейтингу державних облігацій України на один ступінь стала оцінка рейтинговим агентством погіршення інституційної стійкості країни, а також зниження рівня політичної прогнозованості і доступності даних. Це стосується слабкого виконання країною реформ, програм МВФ, а також нездатності домовитися про нову ціну газу з Росією впродовж 12 місяців", - йдеться в повідомленні агентства.

Крім того, агентство знизило рейтинг державного підприємства "Фінансування інфраструктурних проектів" до В3 з В2.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло єврооблігаціям України на суму 1,25 млрд дол. з погашенням 28 листопада 2022 р. рейтинг «B».

***

Верховна Рада узаконила оподаткування операцій з цінними паперами

Верховна Рада Україна прийняла Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків і зборів».

Як передає кореспондент УНІАН, за цей закон проголосували 234 народних депутата при 226, необхідних для ухвалення рішення.

Перед голосуванням автор законопроекту народний депутат Віталій Хомутиннік заявив, що до проекту закону було запропоновано 136 поправок, з яких враховано 61 поправку.

Як повідомляв УНІАН, у першому читанні законопроект №11285 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків і зборів» було прийнято 20 листопада. Згідно з документом, облік загального фінансового результату з операцій торгівлі цінними паперами ведеться платником податків окремо від інших доходів і витрат. При цьому платник податку визначає фінансовий результат за операціями з цінними паперами, які перебувають в обігу на фондовій біржі, окремо від фінансового результату за операціями з цінними паперами, які не перебувають в обігу на фондовій біржі. Фінансовий результат від продажу (відчуження, погашення) цінних паперів визначається окремо за кожною операцією як різниця між доходами, одержаними (нарахованими) від такого відчуження, і ціною купівлі цих цінних паперів.

Цінні папери і деривативи, згідно із законопроектом, вважаються такими, що перебувають в обігу на фондовій біржі, якщо цінні папери допущені до обігу хоч би на одній фондовій біржі з переліку, визначеного Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку; якщо інформація про ціну цінних паперів і деривативів публікується в ЗМІ і може бути надана фондовою біржею будь-якій зацікавленій особі впродовж трьох років після здійснення операції з такими паперами; якщо за цінними паперами розраховується біржовий курс або ринкове котирування відповідно до умов, встановлених Нацкомісією з цінних паперів і фондового ринку.

Разом з тим, якщо за результатами звітного періоду загальна сума збитків з операцій з цінними паперами в обігу на фондовій біржі перевищує загальну суму прибутку від таких операцій за кожним видом цінних паперів, то сума перевищення переноситься на наступні звітні періоди до повного погашення. Збитки від операцій з цінними паперами, які не перебувають в обігу на фондовому ринку, також переносяться на майбутні періоди, але не більш як на три роки з моменту отримання збитків.

Якщо прибуток від операцій з цінними паперами, які перебувають в обігу на фондовій біржі, перевищує збитки, то сума перевищення вноситься до доходів за цими операціями і оподатковується за ставкою 10%. Аналогічний механізм застосовується до показника прибутку при операціях з цінними паперами, які не перебувають в обігу.

Згідно із законопроектом, доходи, одержані від операцій з цінними паперами, які перебувають в обігу, не можуть бути зменшені на суму витрат або збитків від операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, і навпаки.

Як сказано в законопроекті, згадані норми не застосовуються до платника податків – емітента цінних паперів у частині розміщення, погашення, викупу, конвертації і повторного їх продажу. Крім того, ці норми не поширюються на операції з корпоративними правами, фінансовий результат яких розраховується за правилами бухгалтерського обліку, а також на операції з купівлі-продажу цінних паперів із зобов'язанням їх зворотного продажу і на операції з деривативами.

Операції з конвертації цінних паперів, згідно із законопроектом, не оподатковуються.

Первинними документами підтвердження доходів і витрат з операцій з цінними паперами і деривативами вважають оригінали біржових звітів (для торговців цінними паперами – учасників фондових бірж), торгові звіти, що формуються на основі біржових відповідей і договорів з торговцями (для платників податків і клієнтів торговців цінними паперами).

***

Для оплати бюджетних боргів використовуватимуть фінансові векселі

Верховна Рада України ухвалила закон, що передбачає введення в обіг фінансових векселів, зокрема для оплати боргів перед бюджетом, і адміністративну відповідальність за порушення ведення готівкових розрахунків.

Як передає кореспондент УНІАН, за Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого адміністрування податків і зборів» проголосували 232 народних депутата при необхідних 226.

У першому читанні законопроект було розглянуто Верховною Радою 20 листопада.

Згідно з поясненням, розміщеним на офіційному сайті ВР, ухвалений закон доповнює положення Бюджетного кодексу і надає Кабінету Міністрів, Національному банку право визначати порядок обігу, обліку і розрахунків із використанням фінансових векселів для сплати узгоджених грошових зобов'язань, боргів перед бюджетом і бюджетного фінансування.

Крім того, закон встановлює порядок визначення фіктивності емітента цінних паперів, включення такого емітента в реєстр фахівцями Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, а також Державною податковою службою. Передбачається також можливість припинення обігу емітованих цінних паперів у судовому порядку.

Закон також встановлює адміністративну відповідальність за порушення ведення готівкових розрахунків і розрахунків із використанням електронних платіжних засобів.

***

Присяжнюк хоче перегляду бюджету-2013

Міністерство аграрної політики та продовольства України в січні-лютому наступного року ініціює перегляд державного бюджету на 2013 рік із метою підвищення фінансування програм з підтримки сільського господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції 6 грудня глава міністерства Микола Присяжнюк.

«Ми будемо в січні-лютому намагатися ініціювати перегляд бюджету... щодо збільшення державної підтримки, особливо... на розвиток кооперативного руху сімейних фірм, розвиток будівництва овочесховищ, розвиток садівництва і, звичайно, компенсацію відсотків за кредитами», - сказав він.

До того ж М.Присяжнюк наголосив, що згідно з проектом держбюджету на 2013 рік зберігаються пільги для аграріїв - єдиний податок і акумуляція ПДВ на рахунках.

Також міністр звернув увагу на збереження спецфонду для розвитку тваринництва, який акумулює кошти за рахунок ПДВ від переробки молока та м'яса. За його словами, у 2013 році цей розмір спецфонду становитиме близько 800-900 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, згідно із законопроектом № 11000 «Про Державний бюджет України на 2013 рік», який уряд вніс до парламенту 3 грудня 2012 року, у держбюджеті країни на 2013 рік планувалося передбачити 15,55 млрд грн на видатки Міністерства аграрної політики та продовольства, що на 2,5 млрд грн (або 13,9%) менше суми, передбаченої на 2012 рік. Із загального фонду міністерству пропонується надати 4,959 млдр грн, зі спеціального - 10,591 млрд грн.

У держбюджеті на 2012 рік на витрати Міністерства аграрної політики і продовольства було передбачено близько 18 млрд грн, зокрема 6,4 млрд грн із загального фонду, 11,7 млрд грн - зі спеціального.

На думку експертів Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), проект держбюджету на 2013 рік, поданий до ВР Кабінетом міністрів, є найбільш жорстким стосовно агропромислового комплексу за останні 7 років

Згідно з аналізом УКАБ, безпосередня підтримка аграріїв у 2013 році становитиме менше 30% від рівня, зафіксованого в держбюджеті на 2012 рік.

***

Янукович підписав зміни до держбюджету-2012

Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 5513-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня Верховна Рада ухвалила загалом Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

Законом передбачено здійснити перерозподіл видатків державного бюджету, зокрема, збільшити асигнування Міністерству фінансів (загальнодержавні витрати) для реалізації бюджетної програми «додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам» на 1 млрд 370 млн грн за рахунок загального зменшення на цю ж суму бюджетних призначень.

Зокрема бюджетні призначення планується зменшити Міністерству економічного розвитку і торгівлі - на 240 млн грн; Міністерству охорони здоров’я - на 80 млн грн; Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - на 350 млн грн; Міністерству аграрної політики та продовольства - на 180 млн грн; Міністерству надзвичайних ситуацій - на 360 млн грн; Міністерству фінансів - на 20000 тис. грн; Центральній виборчій комісії - на 170 млн грн.

Довідка УНІАН. Згідно чинної редакції Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 372,331 млрд грн, зокрема доходи загального фонду - 320,598 млрд грн, витрати - 404,298 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 351,194 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 31,129 млрд грн, в т.ч. дефіцит загального фонду - 27,245 млрд грн.

***

Дефляція в Україні у листопаді становила 0,1%

В Україні у листопаді 2012 року порівняно з жовтнем 2012 року зафіксована дефляція - 0,1%, проти листопада 2011 року - 0,2%. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, з початку 2012 р. (листопад 2012 року до грудня 2011 року) зафіксована дефляція 0,4%, у січні-листопаді 2012 року проти січня-листопада 2011 року - інфляція 0,6%.

Згідно з повідомленням, у листопаді проти жовтня 2012 року найбільше подорожчали яйця - на 2,9% (проти листопада 2011 року - зниження цін на 15,1%), молоко - на 1,8% (зниження на 6,3%), тверді сири і сир - на 1% (зниження на 2,7%).

Зниження цін зафіксоване в основному на цукор - на 5,1% (зниження - 18,3%), фрукти - на 3,7% (зниження на 1,9%), овочі - на 1,8% (зниження на 25,1%).

За рештою позицій в листопаді проти жовтня зафіксовано незначну зміну цін на рівні 0,1-0,2 п.п.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в жовтні 2012 року порівняно з вереснем 2012 року споживчі ціни не змінилися (інфляція - 0%), також ціни не змінилися і проти жовтня 2011 року.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% у поточному році (грудень проти грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція у 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) знизив прогноз інфляції у 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) прогнозує інфляцію в Україні у 2012 році на рівні 1,5%.

За прогнозами Standard & Poor's, інфляція в Україні у 2012 році становитиме 6%.

***

Ціни виробників промпродукції в листопаді залишилися без змін

В Україні ціни виробників промислової продукції в листопаді порівняно з жовтнем 2012 року не змінилися, а порівняно з груднем 2011 року збільшилися на 1,8%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Порівняно з листопадом 2011 року в листопаді поточного року ціни виробників промпродукції також не змінилися.

За даними Держстату, ціни на продукцію добувної промисловості в листопаді проти жовтня знизилися на 2,4%. У видобутку паливно-енергетичних корисних копалин продукція подешевшала на 1,4%, зокрема у видобутку, збагаченні та агломерації кам'яного вугілля - на 1,5%, у видобутку нафти і природного газу - на 1%.

У видобутку корисних копалин, крім паливно-енергетичних, ціни знизилися на 3,5%.

Продукція підприємств переробної промисловості подешевшала на 0,6%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни в листопаді проти жовтня не змінилися, зокрема у виробництві молочних продуктів та морозива - зросли на 0,6%, у виробництві хліба та хлібобулочних виробів - на 1,2%. До того ж відбулося зниження цін у виробництві цукру на 5,3%, м'яса та м'ясних продуктів - на 1,1%.

За даними Держстату, зниження цін у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки в листопаді проти жовтня становило 0,6%, у хімічному виробництві зафіксовано спад 0,2%, у виробництві гумових і пластмасових виробів - 0,4%. Ціни у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів знизилися на 2,1%, у виробництві транспортних засобів та устаткування - на 0,2%.

У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання тарифів на 2,9%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні ціни виробників промислової продукції в жовтні порівняно з вереснем 2012 року знизилися на 1,5%, порівняно з жовтнем 2011 року ціни збільшилися на 0,6%.

Довідка УНІАН. Ціни виробників промпродукції в 2011 році збільшилися на 14,2%.

***

Єврокомісія посилить боротьбу з ухиленням від оподаткування у ЄС

Єврокомісія має намір посилити боротьбу з ухиленням від оподаткування у Європейському Союзі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в ухваленому сьогодні комюніке для Ради ЄС та Європарламенту щодо конкретних кроків для посилення боротьби з податковим шахрайством та ухиленням від оподаткування, зокрема щодо третіх країн.

У новому документі, зокрема, виписано План дій, спрямований на посилення боротьби з ухиленням від сплати податків, який передбачає створення кодексу платника податків, запровадження європейського ідентифікаційного номера платника податків, а також внесення змін до чинних директив щодо боротьби з ухиленням від оподаткування.

Крім того, у комюніке містяться рекомендації до країн-членів ЄС щодо посилення співпраці у виявленні країн, які належать до зон так званого “податкового раю”, та внесення таких країн до національних “чорних списків”, а також рекомендації щодо виявлення і подолання технічних проблем та законодавчих “дірок”, якими можуть користуватися компанії для уникнення оподаткування.

За оцінками Єврокомісії, щорічно бюджети країн-членів ЄС втрачають близько 1 трлн євро через уникнення від оподаткування.

(УНІАН)