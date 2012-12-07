Янукович до неділі визначиться з кандидатурою на посаду прем’єр-міністра

Президент України Віктор Янукович заявляє, що визначиться з кандидатурою на посаду прем’єр-міністра України до кінця тижня.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.Янукович сказав під час зустрічі з новопризначеними Надзвичайними і Повноважними послами іноземних держав.

«До цієї неділі я, скоріше за все, визначуся з кандидатурою прем’єр-міністра» - сказав В.Янукович.

Президент зазначив, що підпише подання щодо кандидатури керівника уряду та проведе з ним співбесіду перед своїм державним візитом до Індії, який заплановано на 9-12 грудня.

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