ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 7 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Валютних міняйл почнуть відловлювати завтра» пише: спецнаряди міліції проведуть рейд по місцях підвищеної концентрації валютних спекулянтів...

http://delo.ua/finance/valjutnyh-menjal-nachnut-otlavlivat-zavtra-191796/

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«Дело» в публікації «Глава «Київхліб»: Батон повинен коштувати мінімум 4 грн» пише: у скандалі з підвищенням цін на хліб у Києві так і не прозвучала думка представників «Київхлібу». Видання звернулося до генерального директора підприємства Володимира Череди за відповіддю, що ж все-таки стало причиною для такого відповідального рішення...

http://delo.ua/opinions/glava-kievhleb-baton-dolzhen-stoit-minimum-4-grn-191705/

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Також «Дело» в публікації «Місія МВФ відклала візит до України до січня» пише: у київському офісі Фонду пояснили перенесення візиту проханням влади України...

http://delo.ua/ukraine/missija-mvf-otlozhila-vizit-v-ukrainu-do-janvarja-191750/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Дефляція увійшла в історію», в якому пише: пильний контроль уряду та Нацбанку над товарним і грошово-кредитним ринками дозволило Україні вперше у своїй історії зіткнутися в листопаді з дефляцією на споживчому ринку. Падіння цін на продукти харчування на 0,2% дає можливість експертам припустити, що в грудні не буде традиційного стрибка цін. Продукти харчування, якщо і почнуть дорожчати в 2013 році, то повільно і поступово...

http://www.kommersant.ua/doc/2084466

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Газ залишається на місці», в якому пише: ідея зниження залежності від імпортного природного газу за рахунок переведення теплоелектроцентралей (ТЕЦ) на вугілля найближчими роками не буде реалізована. Як стало відомо, Харківська ТЕЦ-5 продовжить працювати на газі, тільки тепер виключно на імпортному, так як свердловини її нового власника наразі законсервовані. На решту теплоелектроцентралі також претендує нинішній власник ТЕЦ-5. Це робить плани Міненерго примарнішими, відзначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2084464

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«Сегодня» в публікації «У їдальні Ради подорожчали бутерброди з ікрою» пише: прибиральниці у ВР кажуть, що депутати, звичайно, ні порожніх пляшок, ні обгорток від цукерок не залишають, але ось законопроекти роботи їм додають. Після кожного засідання залишається гора роздрукованих документів, які доводиться виносити ящиками...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/V-stolovoy-Rady-podorozhali-buterbrody-s-ikroy.html

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Також «Сегодня» в публікації «Скільки коштує побудувати бункер і де краще всього його замовити» пише: підприємці розповіли, у скільки обійдеться бункер з розкошами і без, і в якій частині світу його потрібно зводити...

http://www.segodnya.ua/economics/realty/Mozhno-li-perezhit-konec-sveta-v-bunkere.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Сланцева революція на український лад, або В піку Росії» пише: і сланцевий газ, і LNG-термінал, і ринкові поставки блакитного палива - усе це робиться в піку Росії, щоб змусити її скинути ціну на газ. Але, на жаль, заявлена ​​диверсифікація не має під собою твердого грунту. Москву не можна шантажувати заявами про те, що буде через 50-80 років...

http://economics.unian.net/ukr/detail/149572

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Медведєву прогнозують відставку навесні 2013 року» пише: вже після Нового року конфлікт між російськими кланами буде повільно сходити нанівець. Але оточення нинішнього прем'єра вийде з нього ослабленим, що позбавить Медведєва і ліберальний клан можливостей самозахисту, а значить, з високим ступенем імовірності призведе до відставки уряду в березні-квітні...

http://izvestia.ru/news/541034

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Також «Известия» в публікації «Сенат прийняв список Магнітського і скасував поправку Веніка» пишуть: прізвища фігурантів списку можуть стати відомі вже в квітні. «Магнітчики» не зможуть в'їхати до США, навіть якщо вже мають американську візу. Також передбачені й економічні санкції. Усі виявлені рахунки і власність фігурантів списку в американських банках і на території США будуть заморожені...

http://izvestia.ru/news/541074

(УНІАН)