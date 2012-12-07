ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 7 грудня
Економічні матеріали
Українські ЗМІ
Видання «Дело» в публікації «Валютних міняйл почнуть відловлювати завтра» пише: спецнаряди міліції проведуть рейд по місцях підвищеної концентрації валютних спекулянтів...
http://delo.ua/finance/valjutnyh-menjal-nachnut-otlavlivat-zavtra-191796/
* * *
«Дело» в публікації «Глава «Київхліб»: Батон повинен коштувати мінімум 4 грн» пише: у скандалі з підвищенням цін на хліб у Києві так і не прозвучала думка представників «Київхлібу». Видання звернулося до генерального директора підприємства Володимира Череди за відповіддю, що ж все-таки стало причиною для такого відповідального рішення...
http://delo.ua/opinions/glava-kievhleb-baton-dolzhen-stoit-minimum-4-grn-191705/
* * *
Також «Дело» в публікації «Місія МВФ відклала візит до України до січня» пише: у київському офісі Фонду пояснили перенесення візиту проханням влади України...
http://delo.ua/ukraine/missija-mvf-otlozhila-vizit-v-ukrainu-do-janvarja-191750/
* * *
Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Дефляція увійшла в історію», в якому пише: пильний контроль уряду та Нацбанку над товарним і грошово-кредитним ринками дозволило Україні вперше у своїй історії зіткнутися в листопаді з дефляцією на споживчому ринку. Падіння цін на продукти харчування на 0,2% дає можливість експертам припустити, що в грудні не буде традиційного стрибка цін. Продукти харчування, якщо і почнуть дорожчати в 2013 році, то повільно і поступово...
http://www.kommersant.ua/doc/2084466
* * *
Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Газ залишається на місці», в якому пише: ідея зниження залежності від імпортного природного газу за рахунок переведення теплоелектроцентралей (ТЕЦ) на вугілля найближчими роками не буде реалізована. Як стало відомо, Харківська ТЕЦ-5 продовжить працювати на газі, тільки тепер виключно на імпортному, так як свердловини її нового власника наразі законсервовані. На решту теплоелектроцентралі також претендує нинішній власник ТЕЦ-5. Це робить плани Міненерго примарнішими, відзначають експерти...
http://www.kommersant.ua/doc/2084464
* * *
«Сегодня» в публікації «У їдальні Ради подорожчали бутерброди з ікрою» пише: прибиральниці у ВР кажуть, що депутати, звичайно, ні порожніх пляшок, ні обгорток від цукерок не залишають, але ось законопроекти роботи їм додають. Після кожного засідання залишається гора роздрукованих документів, які доводиться виносити ящиками...
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/V-stolovoy-Rady-podorozhali-buterbrody-s-ikroy.html
* * *
Також «Сегодня» в публікації «Скільки коштує побудувати бункер і де краще всього його замовити» пише: підприємці розповіли, у скільки обійдеться бункер з розкошами і без, і в якій частині світу його потрібно зводити...
http://www.segodnya.ua/economics/realty/Mozhno-li-perezhit-konec-sveta-v-bunkere.html
* * *
Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Сланцева революція на український лад, або В піку Росії» пише: і сланцевий газ, і LNG-термінал, і ринкові поставки блакитного палива - усе це робиться в піку Росії, щоб змусити її скинути ціну на газ. Але, на жаль, заявлена диверсифікація не має під собою твердого грунту. Москву не можна шантажувати заявами про те, що буде через 50-80 років...
http://economics.unian.net/ukr/detail/149572
* * *
Російські ЗМІ
Видання «Известия» в публікації «Медведєву прогнозують відставку навесні 2013 року» пише: вже після Нового року конфлікт між російськими кланами буде повільно сходити нанівець. Але оточення нинішнього прем'єра вийде з нього ослабленим, що позбавить Медведєва і ліберальний клан можливостей самозахисту, а значить, з високим ступенем імовірності призведе до відставки уряду в березні-квітні...
http://izvestia.ru/news/541034
* * *
Також «Известия» в публікації «Сенат прийняв список Магнітського і скасував поправку Веніка» пишуть: прізвища фігурантів списку можуть стати відомі вже в квітні. «Магнітчики» не зможуть в'їхати до США, навіть якщо вже мають американську візу. Також передбачені й економічні санкції. Усі виявлені рахунки і власність фігурантів списку в американських банках і на території США будуть заморожені...
http://izvestia.ru/news/541074
(УНІАН)