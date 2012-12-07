ЄС 10 грудня визначить критерії підписання Угоди про асоціацію з Україною

Брюссель. Рада закордонних справ ЄС на засіданні 10 грудня визначить критерії підписання Угоди про асоціацію з Україною.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат.

“Ви побачите критерії щодо виборчого процесу, щодо вибіркового правосуддя, щодо різних елементів порядку денного, пов’язаного з Угодою про асоціацію, а також ви побачите те, про що говорилося під час останнього засідання Ради – розклад дій до наступного саміту “Східного партнерства”, - сказав співрозмовник агентства.

Він не надав інших деталей, зазначивши лише, що висновки щодо України будуть схвалені без обговорення.

“Не буде дискусії, оскільки була дискусія минулого місяця”, - сказав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня у Брюсселі має відбутися засідання Ради закордонних справ ЄС, під час якого планується прийняти висновки щодо ситуації в Україні. При цьому посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв не очікує нових умов від Європейського Союзу для підписання Угоди про асоціацію.

19 липня ц.р. у Брюсселі представники України і Європейської комісії парафували текст угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і ЄС, яка є невід'ємною частиною угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

3 жовтня представник України при Європейському Союзі Костянтин Єлісєєв заявив, що наразі триває процедура підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. «Я сподіваюся, що ми найближчим часом завершимо внутрішні державні процедури, необхідні для підписання», - сказав К.Єлісєєв.

За його словами, європейська сторона здійснює технічну підготовку документа до підписання, в тому числі переклад на всі 23 офіційні мови Євросоюзу.

26 листопада міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко заявив, що угода про зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом до кінця року технічно буде готова до підписання.