Експерти закликають ЄС підписати Угоду про асоціацію з Україною в 2013 році

Українські експерти в галузі європейської інтеграції закликають керівництво Європейського Союзу підписати Угоду про асоціацію з Україною в 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний лист-звернення було оприлюднено сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми закликаємо ЄС і країни-члени підписати у 2013 році Угоду про асоціацію, створивши цим додатковий важіль для забезпечення незворотності європейського вибору України», - зазначається у зверненні.

Експерти запевняють, що готові ініціювати, втілювати і долучатися до проектів, які сприятимуть реалізації угоди, запровадженню механізмів громадського моніторингу її імплементації.

Експерти вважають, що Україна опинилася в складній внутрішньо- та зовнішньополітичній ситуації, але ніщо ще гірше не може позначитися на політичній стабільності, економічному процвітанні і європейському майбутньому країни як відтермінування підписання зазначеної угоди.

«У цей момент вкрай важливо зрозуміти, що ризики непідписання угоди набагато серйозніші, ніж ризики, пов'язані з її підписанням та подальшою імплементацією», - сказав один з підписантів угоди, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко.

«Я, як експерт, вважаю, що питання Угоди про асоціацію в 2015 році ставити буде пізно», - додав він.

Як прогнозує О.Сушко, якщо угода не буде підписана в 2013 році, вона не буде підписана взагалі, і буде зроблено інший стратегічний вибір, нав'язаній Україні під приводом безвихідності, який зніме актуальність самого питання асоціації з ЄС.

Експерти вважають, що зараз неважливо, хто саме підпише угоду від імені України. «Для мене особисто це не принципово на сьогодні, враховуючи всі обставини. Мало хто зараз пам'ятає, хто була та особа, яка уклала угоду про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС в1994 році», - сказав О.Сушко.

На його переконання, якщо Угода про асоціацію буде підписана, то вона буде «скоріше тягарем для української влади, ніж важілем, який може зміцнити авторитаризм».

«Своїм обсягом зобов'язань угода значно більше стриножує діючу владу, ніж дає їй додатковий простір для маневру», - сказав він.

«Ми за підписання Угоди про асоціацію в 2013 році і не пізніше. Реальний час, коли це може бути зроблено - це саміт «Східного партнерства» у Вільнюсі в листопаді», - сказав заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий, який також підписав звернення.

Він зазначив, що експерти цілковито поділяють відповідне занепокоєння ЄС щодо політично мотивованого вибіркового судочинства, необхідності виправлення помилок, що вплинули на результати парламентських виборів цього року, та проведення реальних реформ відповідно до Порядку денного асоціації. «Водночас ми усвідомлюємо: європейський вектор України перебуває під загрозою», - додав він.

Директор Інституту світової політики Альона Гетьманчук також підписала зазначене звернення до керівництва ЄС. «Угода має бути підписана в 2013 році, оскільки час грає проти України і її європейського майбутнього», - додала вона.

Звернення відкрите до підписання.

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