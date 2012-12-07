Анонс на 10 грудня

* 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Справа на мільярд: результати моніторингу антикорупційної держпрограми». У 820 млн грн платникам податків може обійтися реалізація Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 рр. Рік тому вона була ухвалена Урядом на виконання Національної антикорупційної стратегії, затвердженої указом Президента України. Як цей та інші обрані урядом заходи держпрограми вплинуть на рівень корупції? Що відбувається в сфері боротьби з корупцією в Україні? І куди реально витрачається мільярд бюджетних коштів? Про це та інше йтиметься під час презентації попередніх результатів громадського моніторингу ефективності виконання антикорупційної держпрограми. Учасники: Олексій Хмара, керівник Transparency International Україна; Богдан Якимюк, голова правління Антикорупційної ради України, Іван Пресняков, директор програми Українського інституту публічної політики. Прес-конференція проводиться в рамках заходів до Міжнародного дня боротьби з корупцією, який відзначається відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН у грудні кожного року (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться засідання Підготовчої депутатської групи ВРУ.

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Причини і наслідки зупинки Запорізького і Стаханівського заводів феросплавів». Учасники: Павло Кравченко, голова Правління Запорізького феросплавного заводу; Денис Сисуєв, заступник голови Правління Стаханівського феросплавного заводу; Сергій Кудрявцев, виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів; Іван Шидлюк, директор ТОВ "Верховина", Юрій Хлопков, директор ТОВ "Металургспецремонт" (вул . Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: "Наскільки бюджет-2013 підніме "градус" соціальної напруженості в суспільстві?". Організатор - ГолосUA. Учасники: народний депутат, представник фракції Компартії України Олександр Присяжнюк, президент ВГО "Союз Чорнобиль України" Юрій Андрєєв, голова Союзу ветеранів Афганістану Сергій Червонописький і член президії ЦК профспілки працівників НАН України Світлана Полякова.

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